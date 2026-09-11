Omar Hayssam, eliberat condiționat după condamnarea pentru terorism. Decizia Tribunalului Ilfov este definitivă

Omar Hayssam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, va fi eliberat condiționat, după ce Tribunalul Ilfov a admis vineri, 11 septembrie, cererea sa. Hotărârea instanței este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Omar Hayssam a fost închis pentru terorism Foto: Arhivă

Sirianul executa o pedeapsă cumulată de 24 de ani și patru luni de închisoare, stabilită prin sentințele pronunțate de instanțele române în mai multe dosare.

Numele lui Omar Hayssam este legat de unul dintre cele mai mediatizate dosare din România postdecembristă, cel al răpirii jurnaliștilor români Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, capturați la Bagdad în martie 2005.

În februarie 2008, Hayssam a fost condamnat definitiv, în lipsă, pentru implicarea în răpirea celor trei jurnaliști. De-a lungul anilor, acesta a mai fost judecat și condamnat în alte dosare, inclusiv pentru fapte de terorism.

În 2006, omul de afaceri de origine siriană a fost eliberat din detenție după ce a invocat probleme grave de sănătate, fiind diagnosticat, potrivit informațiilor de la acea vreme, cu cancer în fază terminală. La scurt timp după punerea sa în libertate, acesta a părăsit România, în ciuda măsurilor dispuse de autorități.

După șapte ani de la fuga din țară, Omar Hayssam a fost readus în România, în 2013, și încarcerat pentru executarea pedepselor primite.

Filmat în scaun cu rotile la Tribunalul Ilfov, când cerut să fie eliberat condiționat pentru a se putea trata în străinătate.

Tribunalul Ilfov a analizat timp de câteva luni cererea de eliberare a lui Omar Hayssam

Amintim că, pe 27 mai, sirianul, în vârstă de 63 de ani, a fost surprins în scaun cu rotile, în timp ce era adus la instanță, într-o filmare publicată pe Facebook de activistul Marian Ceaușescu.

„Vestitul Omar Hayssam, condamnat la 24 ani și 4 luni de închisoare, pentru terorism, în celebrul caz al jurnaliștilor români răpiți în Irak. Hayssam a declarat instanței că 'a greșit ca om și regretă, însă a fost pedepsit cu ani de închisoare fiindu-i luați cei mai frumoși ani din viața'. A cerut să fie eliberat condiționat pentru a se putea trata în străinătate, fiind diagnosticat cu mai multe afecțiuni grave care îi pun viața în pericol”.

Cererea depusă de avocatul lui Hayssam a fost analizată de Tribunalul Ilfov. Instanța a amânat pronunțarea pentru începutul lunii iunie, însă nici atunci nu a fost luată o decizie.

Vineri, 11 septembrie, Tribunalul Ilfov a dispus eliberarea sa condiționată, hotărârea fiind definitivă.