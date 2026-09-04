Zelenski propune Moscovei o „pauză” a atacurilor aeriene în timpul vizitelor emisarilor lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus ca Ucraina și Rusia să suspende loviturile aeriene pe durata vizitelor emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, astfel încât negocierile să se poată desfășura în condiții de siguranță.

Zelenski propune o „pauză” de la atacurile aeriene Foto: AFP

Zelenski a declarat că Witkoff și Kushner urmează să ajungă mai întâi la Moscova, iar apoi la Kiev, duminică. Președintele ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev se pregătesc pentru vizita reprezentanților administrației Trump și au discutat măsurile necesare cu echipa diplomatică responsabilă de relația cu Statele Unite, relatează Ukrainska Pravda.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina nu va efectua lovituri aeriene în perioada deplasărilor emisarilor americani, pentru a le permite acestora să ajungă în siguranță la destinație.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să facă același lucru”, a declarat Zelenski.

El a precizat că suspendarea ar trebui să fie valabilă pe perioada necesară desfășurării discuțiilor și pentru gestionarea aspectelor logistice legate de vizita oficialilor americani.

„Ne preocupă siguranța lor, nu a Rusiei”, a mai spus președintele ucrainean, referindu-se la măsurile luate de Kiev pentru protejarea deplasării emisarilor americani.

Afirmațiile vin în contextul în care mai multe surse susțin că emisarii intenționau să ajungă în capitala ucraineană cu avionul. Aceste planuri sunt acum puse sub semnul întrebării, iar dificultățile logistice ar putea afecta momentul vizitei.

O persoană familiarizată cu situația a declarat anterior pentru presa ucraineană că Witkoff nu se simțea confortabil să călătorească la Kiev cu trenul, în condițiile în care spațiul aerian de deasupra capitalei rămâne închis.

Anterior, Statele Unite au cerut Ucrainei să nu atace Moscova în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia, pe 25 august. O persoană familiarizată cu situația a declarat că și Casa Albă i-a cerut Rusiei să nu atace Kievul în timp ce emisarii americani se află în vizită, însă, până acum, „Rusia nu s-a angajat” să facă acest lucru.