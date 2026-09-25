Mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă începând de luni. Termoenergetica face lucrări în sectoarele 4 și 5

Mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă începând de luni, 28 septembrie. Termoenergetica începe lucrări ample la rețeaua primară din sectoarele 4 și 5, iar alimentarea va fi reluată treptat în funcție de evoluția intervențiilor.

Lucrări Termoenergetica Foto: FB

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că lucrările de modernizare a rețelei termice primare se desfășoară în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Lucrări în Sectorul 5

În Sectorul 5, intervențiile vor avea loc pe Strada Nuțu Ion, la intersecția cu Drumul Taberii, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 600 de milimetri. Lucrările fac parte din Lotul 3, Obiectivul 13 al proiectului POIM.

Zonele afectate sunt Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

„Intervenția constă în reîntregirea conductelor modernizate, respectiv realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului de rețea reabilitat”, precizează CMTEB.

Lucrările propriu-zise sunt programate în perioada 28-30 septembrie 2026, conform programului solicitat de constructor.

Ulterior, încărcarea rețelei și reluarea furnizării apei calde se vor face etapizat. Termoenergetica estimează că alimentarea cu apă caldă va fi restabilită integral în această zonă până la 3 octombrie 2026.

Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde către 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri.

Lucrări și în Sectorul 4

În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare cu diametrul de 1.100 de milimetri, într-o zonă delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Intervențiile sunt incluse în Lotul 4, Obiectivele 17, 19 și 21 ale proiectului POIM.

Potrivit Termoenergetica, lucrările presupun montarea unor conducte noi, preizolate, și conectarea acestora la rețeaua existentă.

„Intervenția constă în montarea de conducte noi, preizolate, și îmbinarea acestora cu rețeaua existentă, montarea suporților și a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de rețea cu vane și compensatori, precum și realizarea legăturilor către punctele termice din zonă”, menționează compania.

Pentru realizarea lucrărilor va fi oprită temporar furnizarea apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care deservesc aproximativ 1.100 de blocuri.

În Sectorul 4, întreruperea este programată în perioada 28 septembrie - 9 octombrie 2026.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție vor monitoriza permanent desfășurarea lucrărilor și procesul de reluare a furnizării apei calde.

Pentru informații suplimentare, clienții CMTEB pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002.

Informații actualizate despre starea sistemului sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.