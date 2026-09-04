Forțele ruse au atacat clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, o dronă de atac fiind trimisă direct în biroul șefului interimar al instituției, generalul-maior Oleksandr Poklad.

Forțele ruse au atacat clădirea centrală a SBU Foto: X / Margarita Simonyan @M_Simonyan

Rusia a lansat un atac asupra clădirii centrale a SBU din Kiev, situată pe strada Volodîmîrska, o dronă de atac fiind direcționată direct către biroul șefului interimar al instituției, generalul-maior Oleksandr Poklad, scrie presa ucraineană.

„Drona a fost trimisă direct în biroul șefului SBU din această clădire. I-am cerut lui Poklad să răspundă rușilor în mod adecvat, vizibil și, dacă este posibil, în oglindă, pentru acest atac, atunci când toate pregătirile vor fi finalizate. Militarii noștri vor sprijini acest răspuns”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Potrivit șefului statului, toate serviciile de urgență necesare se află în prezent la locul impactului. Toate victimele vor primi ajutor.

Publicația Ukrainska Pravda, citând surse, precizează că Poklad nu se afla în biroul său în momentul atacului.

În urma atacului, în clădire a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins de serviciile de urgență.

X / Yaroslav Trofimov

Atacul asupra sediului SBU a stârnit și reacții din partea unor oficiali și voci apropiate Kremlinului, care au comentat incidentul și lovitura asupra clădirii serviciului ucrainean de securitate.

„Drona a zburat direct în biroul șefului SBU. Desigur, am putea glumi spunând că se jucau acolo cu o grenadă. Dar nu. Sunt ai noștri”, a scris Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today și una dintre cele mai influente figuri din anturajul lui Vladimir Putin, pe X.