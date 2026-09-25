Transport gratuit pentru elevii din Cluj: Ghid pas cu pas pentru abonamente, în septembrie

Elevii înscriși la școlile din Cluj-Napoca își pot prelungi pe tot parcursul lunii septembrie abonamentul de anul trecut la automatele din staţii. După 1 octombrie, acest lucru nu va mai fi posibil.

Foto: Facebook CTP/ magnific.com

Reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. (CTP) le reamintesc elevilor că este important să ȋși achiziţioneze ȋn luna septembrie abonamentele de transport gratuite ca să evite aglomeraţia care inevitabil apare după revenirea studenţilor la cursuri.

„Pe tot parcursul lunii septembrie elevii înscriși la școlile din Cluj-Napoca pot prelungi abonamentul de anul trecut la automatele din stații. După data de 01.10.2026 abonamentele expiră și nu se vor mai putea prelungi la Automate”, anunță conducerea CTP.

E bine de știut că elevii înscriși la școlile din Zona metropolitană vor preda la școală cardurile sau cererile pentru carduri noi, urmând ca CTP să reȋncarce abonamentele și să le restituie unităților de învățământ ȋn cel mai scurt timp.

În ceea ce-i privește pe micuții din clasa pregătitoare, ei pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

Elevii care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, dar și școlarii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la centrele de vânzare CTP cu următoarele documente: carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2026-2027, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală; în luna septembrie se acceptă și carnetul fără viza pe noul an școlar; respectiv cu - cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere).