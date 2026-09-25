 Transport gratuit pentru elevii din Cluj: Ghid pas cu pas pentru abonamente, în septembrie | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Transport gratuit pentru elevii din Cluj: Ghid pas cu pas pentru abonamente, în septembrie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Elevii înscriși la școlile din Cluj-Napoca își pot prelungi pe tot parcursul lunii septembrie abonamentul de anul trecut la automatele din staţii. După 1 octombrie, acest lucru nu va mai fi posibil.

transport public elevi cluj jpg
Foto: Facebook CTP/ magnific.com

Reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. (CTP) le reamintesc elevilor că este important să ȋși achiziţioneze ȋn luna septembrie abonamentele de transport gratuite ca să evite aglomeraţia care inevitabil apare după revenirea studenţilor la cursuri.

„Pe tot parcursul lunii septembrie elevii înscriși la școlile din Cluj-Napoca pot prelungi abonamentul de anul trecut la automatele din stații. După data de 01.10.2026 abonamentele expiră și nu se vor mai putea prelungi la Automate”, anunță conducerea CTP.

E bine de știut că elevii înscriși la școlile din Zona metropolitană vor preda la școală cardurile sau cererile pentru carduri noi, urmând ca CTP să reȋncarce abonamentele și să le restituie unităților de învățământ ȋn cel mai scurt timp.

În ceea ce-i privește pe micuții din clasa pregătitoare, ei pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

Elevii care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, dar și școlarii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la centrele de vânzare CTP cu următoarele documente: carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2026-2027, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală; în luna septembrie se acceptă și carnetul fără viza pe noul an școlar; respectiv cu - cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Gigantul petrolier Eni plafonează prețul benzinei și motorinei timp de 30 de zile în Italia din
stirileprotv.ro
image
După ce a promovat intens politicile verzi în Parlamentul European, premierul desemnat Siegfried Mureșan conduce în România un Golf VI vechi de 15 ani, adus din Germania second-hand, Diesel, cu posibile probleme la motor. Mecanic din București: „Să verifice injectoarele!”
gandul.ro
image
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, nota 6.3 în Suedia: 34 de atingeri și 82% pase reușite la primul meci cu Gică Hagi selecționer
fanatik.ro
image
Armata SUA pregătește posibila desfășurare de trupe în Cuba. Ce unități ar putea fi trimise - Document
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Fotbalistul care are ”șansa porcului de Crăciun” să mai joace pentru România: ”Poate să dea și 80 de goluri”
digisport.ro
image
Hagi și explicațiile unei înfrângeri: „Am avut momente bune. Capul sus”
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
observatornews.ro
image
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Pensia anticipată pentru femei în 2026. Ce acte trebuie depuse și când sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor
playtech.ro
image
Video. Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia - România! Când Isak marca, la TV mingea era la 60 metri de poarta lui Radu
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”
digisport.ro
image
Alimentul care are de 3 ori mai multe proteine decât un ou. Cum îl poți include în meniul tău
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alegeri anticipate în România. Autoritatea Electorală a început deja pregătirile
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
click.ro
image
Theo Rose, lăsată fără cuvinte de fiul ei de 3 ani. Ce întrebare i-a pus Sasha: „A treia zi de grădiniță”
click.ro
image
Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Regele Charles foto profimedia 1067438262 jpg
Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala: „Nu știu dacă voi mai fi în viață...”
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

OK! Magazine

image
„Nu știu dacă voi mai fi în viață...” Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala