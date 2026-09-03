 Trump pune Europa la plată pentru ajutorul acordat Ucrainei. SUA vor cere bani înapoi pentru armele și munițiile trimise Kievului | adevarul.ro
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Trump pune Europa la plată pentru ajutorul acordat Ucrainei. SUA vor cere bani înapoi pentru armele și munițiile trimise Kievului

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Donald Trump anunță că Europa ar putea primi o factură uriașă pentru sprijinul militar acordat Ucrainei. Președintele american spune că SUA vor cere statelor europene să plătească pentru armele și munițiile trimise Kievului.

Președintele SUA Donald Trump
Președintele SUA Donald Trump Foto: Foto: AFO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță o schimbare radicală în modul în care Washingtonul privește sprijinul militar acordat Ucrainei. Liderul american spune că va cere statelor europene să ramburseze Statelor Unite costurile pentru armele și munițiile furnizate anterior Ucrainei și lasă să se înțeleagă că vânzările de armament către aliați ar putea fi suspendate temporar.

Donald Trump a făcut anunțul joi, 3 septembrie, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Președintele american a susținut că Statele Unite au oferit Ucrainei și NATO arme și alte forme de sprijin în valoare de „sute de miliarde de dolari”, fără ca Europa să suporte costurile despre care afirmă că ar fi trebuit să-i revină.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferite Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit, dacă i s-ar fi cerut. Dar vom cere acești bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a scris Trump.

Președintele american a criticat astfel și administrația fostului președinte democrat Joe Biden, pe care o consideră responsabilă pentru faptul că Statele Unite nu au solicitat anterior plata acestor sume, relatează reuters.

Trump: SUA își păstrează muniția

Mesajul lui Donald Trump vine în urma unor informații potrivit cărora stocurile de muniții ale armatei americane au fost puternic diminuate, în special pe fondul războiului din Iran.

Trump a respins aceste informații, afirmând că Statele Unite își intensifică producția și își refac propriile rezerve de muniție.

„Le păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliați vor începe din nou în curând”, a transmis președintele american.

Declarațiile lui Trump vin după ce Statele Unite și NATO au creat, anul trecut, mecanismul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Prin acest mecanism, statele europene plătesc pentru furnizarea către Ucraina a unor arme produse în Statele Unite.

Inițiativa a fost concepută tocmai pentru ca aliații europeni să suporte o parte mai mare din costurile sprijinului militar destinat Kievului.

Potrivit publicației citate, afirmația lui Trump privind recuperarea retroactivă a banilor reprezintă o nouă presiune asupra aliaților europeni pentru a contribui mai mult la sprijinul acordat Ucrainei.

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