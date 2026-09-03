„Ne-am înșelat”. Putin recunoaște că Rusia nu era pregătită pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și avertizează asupra unor noi penurii de carburanți

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că Rusia s-a „înșelat” atunci când a estimat că rafinăriile sale de petrol nu vor deveni ținte, în timp ce atacurile ucrainene cu drone adâncesc o criză a carburanților care a obligat Moscova să apeleze la importuri de benzină din străinătate.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că Moscova a subestimat capacitatea Ucrainei de a lovi rafinăriile rusești de petrol, pe fondul unei crize tot mai grave de carburanți, care scoate în evidență impactul campaniei ucrainene cu drone.

Vorbind joi la Forumul Economic de Est, Putin a admis că autoritățile ruse porniseră de la premisa că rafinăriile de petrol nu vor fi vizate, considerându-le obiective civile, scrie kyivpost.com.

„Am pornit de la ideea că erau instalații pur civile și că nu ar putea deveni ținte ale unor atacuri, nici măcar în contextul unui conflict armat”, a spus Putin. „Dar, în această privință, ne-am înșelat. Adversarul nostru gândește, din păcate, altfel.”

Declarația vine în contextul propriei campanii susținute a Rusiei împotriva infrastructurii energetice civile a Ucrainei. De ani de zile, forțele ruse au vizat în mod repetat rețeaua electrică, sistemele de încălzire și alte instalații energetice ucrainene, lăsând milioane de ucraineni fără curent și fără căldură în lunile de toamnă și iarnă. Atacurile Kievului asupra infrastructurii petroliere ruse survin, la rândul lor, după ani în care Rusia a folosit loviturile asupra sistemului energetic ucrainean pentru a perturba viața civililor și a exercita presiune asupra populației.

Putin avertizează asupra unor noi penurii de carburanți

Recunoașterea lui Putin a venit în timp ce acesta le cerea rușilor să „fie pregătiți pentru orice”, atunci când a fost întrebat dacă ar trebui să se obișnuiască cu lipsa benzinei. El a spus că Rusia a fost „nevoită să răspundă în aceeași manieră” la atacurile ucrainene și a susținut că represaliile Moscovei au fost semnificative. Putin a adăugat că firmele petroliere rusești lucrează pentru a-și consolida apărarea instalațiilor și pentru a reface producția afectată. „Cred că vom reface, în viitorul foarte apropiat, cele 10% rămase”, a spus Putin. „Atât timp cât continuă operațiunea militară specială, există un singur răspuns — consolidarea sistemului de apărare antiaeriană”, a adăugat el.

Atacurile ucrainene paralizează rafinarea rusească

Dronele ucrainene au lovit rafinării rusești de petrol de cel puțin 70 de ori de la începutul anului 2026, împingând producția de rafinare a Rusiei la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. La finalul lunii august, producția de benzină acoperea doar aproximativ 70% din cererea internă, lăsând un deficit de circa 30.000 de tone pe zi. Cel puțin 17 regiuni rusești au introdus restricții la vânzarea de carburanți, inclusiv limite de 30-40 de litri pe vehicul și sisteme bazate pe numărul de înmatriculare, care alternează zilele pare și impare. Cel puțin șapte rafinării rusești și-au oprit total sau parțial producția în luna august, în urma atacurilor cu drone. Pe 2 septembrie, rafinăria KINEF din regiunea Leningrad — a doua ca mărime din Rusia — și-a încetat complet activitatea de procesare.

Moscova apelează la carburanți din străinătate

Agravarea penuriei a obligat Rusia să facă un pas fără precedent: importul de benzină pe cale maritimă. Autoritățile ruse au început să aducă benzină din India, Maroc și Turcia, în timp ce au crescut totodată, la niveluri record, achizițiile de benzină din Belarus.

Dronele ucrainene ajung până la porțile Moscovei, lovesc locuințe și portul din Soci

Oficialii ruși susțin că dronele ucrainene au lovit clădiri rezidențiale din regiunea Moscovei și au provocat un incendiu la o fabrică, în timp ce un alt atac a vizat portul Soci, de la Marea Neagră.

Dronele ucrainene au lovit peste noapte mai multe ținte de pe teritoriul rusesc, inclusiv clădiri rezidențiale din apropierea Moscovei și un port maritim din stațiunea Soci, de la Marea Neagră, potrivit oficialilor ruși și unor canale de monitorizare.

La Kubinka, la aproximativ 60 de kilometri vest de Moscova, un atac cu drone a provocat un incendiu la etajele opt și nouă ale unui bloc de locuințe, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov. Zece persoane au fost evacuate, fără victime, potrivit acestuia. Kubinka găzduiește un important aerodrom militar rusesc, folosit de echipele de acrobație aeriană Russian Knights și Swifts, și se află în apropierea Patriot Park, un mare complex cu tematică militară.

O a doua clădire rezidențială a fost lovită la Pavlovski Posad, un oraș la est de Moscova. O dronă a lovit un bloc de pe strada 1 Maia, spărgând geamurile mai multor apartamente; locatarii au fost evacuați, potrivit lui Vorobiov. Un alt atac cu drone ar fi provocat, potrivit relatărilor, un incendiu la o fabrică din Bolșoie Bunkovo, în districtul Bogorodski, aflat la granița cu Pavlovski Posad; Vorobiov nu a precizat despre ce instalație este vorba.

Cel puțin 94 de drone, doborâte

Oficialii ruși au susținut că apărarea antiaeriană a distrus peste noapte 56 de drone deasupra regiunii Moscova. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat, la rândul său, zeci de drone îndreptate spre capitala rusă. Potrivit declarațiilor combinate ale oficialilor, apărarea antiaeriană rusă a doborât cel puțin 94 de drone de la miezul nopții. Cifrele nu au putut fi verificate independent.

Portul din Soci, de asemenea vizat

Mai la sud, dronele ucrainene ar fi atacat, potrivit relatărilor, portul din Soci, importantă stațiune rusească la Marea Neagră. Canale de monitorizare au publicat imagini care par să arate un incendiu în port, fără alte detalii disponibile imediat despre pagube sau victime. Nici guvernatorul regiunii Krasnodar, nici primarul orașului Soci nu au confirmat public atacul relatat.

Ucraina a intensificat tot mai mult atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva unor ținte militare, industriale și energetice de pe teritoriul Rusiei, susținând că aceste operațiuni vizează slăbirea capacității Moscovei de a purta războiul împotriva Ucrainei.

Atacurile asupra Moscovei survin în timp ce Rusia continuă bombardamentul cu drone asupra Kievului

Atacurile din interiorul Rusiei au avut loc în timp ce Moscova continuă o campanie neîntreruptă cu drone împotriva Kievului și a regiunii înconjurătoare, aflată acum în a opta zi consecutivă, începând de joi, 27 august. De peste o săptămână, Rusia a trimis în mod repetat valuri mari de drone spre capitala ucraineană, perturbând viața cotidiană mult dincolo de pagubele directe provocate de atacurile individuale. Alertele aeriene i-au forțat în mod repetat pe locuitori să se refugieze în adăposturi, iar atacurile și alertele prelungite au perturbat transportul public, școlile, restaurantele, centrele comerciale și alte afaceri și servicii publice din Kiev. Bombardamentul susținut pare tot mai mult să vizeze nu doar provocarea de victime și distrugeri, ci și epuizarea orașului și perturbarea capacității sale de a funcționa normal.

Criza carburanților și a energiei se agravează în Crimeea ocupată de Rusia

Crimeea impune un raționament mai strict al carburanților, pe fondul perturbării livrărilor de combustibil provocate de atacurile ucrainene. Stațiile vor vinde carburant doar patru ore pe zi, în timp ce rămân în vigoare limitele de 20 de litri și sistemul bazat pe numere de înmatriculare pare și impare. Întreruperile de curent adâncesc și mai mult criza de pe peninsulă.

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Liderul Crimeei numit de Rusia a anunțat miercuri că penuria de carburanți de pe peninsula de la Marea Neagră se agravează, ceea ce a dus la impunerea unor noi restricții la vânzarea benzinei și la un raționament mai strict. Începând de joi, toate benzinăriile din Crimeea, indiferent de proprietar, vor funcționa doar de două ori pe zi, între orele 8:00-10:00 și 18:00-20:00. În afara acestor intervale, șoferii nu vor avea voie să alimenteze, potrivit unui comunicat al lui Serghei Aksionov, liderul instalat de Rusia în Crimeea.

Aksionov a precizat că benzinăriile vor alterna între perioade de închidere și de vânzare a carburantului, autoritățile din Crimeea urmând să păstreze confidențial programul. O listă a stațiilor autorizate să vândă carburant în ziua respectivă urmează să fie publicată online în fiecare dimineață, la ora 7:00. Potrivit lui Aksionov, scopul planului este să evite situațiile în care șoferii petrec ore întregi la coadă, doar pentru a descoperi că o stație a rămas fără combustibil înainte ca ei să ajungă la pompă.

Restricțiile impuse în iulie — printre care o limită maximă de 20 de litri per alimentare și un sistem de control care permite vehiculelor cu numere de înmatriculare terminate în cifre impare să cumpere carburant în zilele impare ale lunii, iar celor cu numere pare, în zilele pare — rămân în vigoare.

Cauza crizei carburanților

Atacurile ucrainene cu drone, intensificate puternic în iulie și august, s-au concentrat asupra trenurilor și camioanelor rusești de transport carburant, precum și asupra drumurilor, podurilor și liniilor de cale ferată care leagă Crimeea de restul teritoriului rusesc. Campania a redus, în multe cazuri, la doar câteva ore pe zi intervalul în care benzinăriile din Crimeea pot vinde carburant, iar șoferii s-au confruntat uneori cu cozi peste noapte pentru a-și putea alimenta mașinile.

Aksionov - fost comerciant de tutun și om de afaceri din domeniul imobiliar, instalat drept „guvernator” al Crimeei după invazia și ocuparea peninsulei de către Rusia, în 2014 - nu a menționat în comunicatul publicat pe Telegram atacurile ucrainene cu drone, deși Crimeea este vizată în mod curent, uneori zilnic, de zeci sau chiar sute de drone.

Pe lângă atacurile terestre, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei (USF) au declanșat, începând de la începutul lunii iulie, o campanie maritimă îndreptată împotriva tancurilor petroliere care transportă mărfuri rusești în Marea Azov și în nord-vestul Mării Negre. Navele care transportă carburant spre Crimeea au fost o țintă prioritară, atacurile vizând de regulă podurile navelor sau compartimentele motoarelor. Doar pe 11 iulie, Ucraina a susținut că a lovit 21 de tancuri petroliere, forțând Rusia să restricționeze traficul naval prin strâmtoarea Kerci și prin canalul Don-Azov.

Localnici nemulțumiți

Miercuri, într-un videoclip publicat de platforma de știri pro-ucraineană Krymski Veter, o femeie identificată drept casnică și om de afaceri din regiune și-a exprimat, la coada pentru carburant, nemulțumirea. „Asta e situația reală din Crimeea. Dacă vrei să-ți duci copilul la școală, ai nevoie de benzină. Dar, ca să obții benzină, trebuie să aștepți la coadă ore în șir. Așa că trebuie să pleci foarte devreme... ca să pot să-mi duc copilul la școală mâine, trebuie să aștept cel puțin două ore ca să obțin carburant... și nici măcar nu e sigur că, după ce aștepți la coadă, chiar mai există combustibil”, a spus locuitoarea din Simferopol.

Ulterior, în același videoclip, femeia a descris haosul creat atunci când șoferii care așteptau la coadă au aflat că nu există suficient carburant pentru toate mașinile și că singura lor șansă de a obține combustibil era să alerge spre stație pentru a obține un card de rație înainte ca stocul să se epuizeze. Potrivit relatării sale, a fost suficient de rapidă pentru a obține un card, dar cu prețul unui stres considerabil.

Rețeaua electrică, următoarea țintă

În august, comandantul Forțelor de drone (USF), Robert „Madiar” Brovdi, a declarat că piloții și tehnicienii săi au pornit o campanie care nu vizează doar distrugerea infrastructurii de producție și distribuție a carburanților din Crimeea, ci și afectarea rețelei electrice a peninsulei. Spre finalul lunii august, întreruperi de curent frecvente afectau Crimeea, marile orașe Simferopol, Sevastopol, Kerci, Feodosia și Ialta confruntându-se cu pene semnificative. Nordul Crimeei și zonele rurale au fost afectate în mod deosebit, unele localități izolate rămânând fără curent electric mai bine de o lună.

Pe 30 august, comentarii ale unor locuitori din Crimeea, publicate de platforma ucraineană Supernova+, specializată în conținut din spațiul rusesc, confirmă relatările privind aprovizionarea instabilă cu energie electrică și nemulțumirea populației.

„Dacă va fi lumină sau nu, nimeni nu știe. Dacă va fi apă sau nu, la fel”, a spus o femeie care conducea o mașină, trecând printr-un oraș de pe litoral.

„E pur și simplu anormal ca oamenii din Crimeea, în secolul XXI, să trăiască pe întuneric. E inacceptabil să trebuiască să merg undeva cu o butelie de butan. Nu e normal să strângem donații pentru a proteja geamurile școlii de la explozii, în timp ce la Moscova se ceartă dacă să țină sau nu un concert”, a spus o femeie aflată într-o locație neidentificată din Crimeea. Kyiv Post nu a putut confirma pe deplin, în mod independent, autenticitatea videoclipului, dar publicații media ucrainene de mare audiență au relatat conținutul ca fiind autentic.

Companiile aeriene își suspendă zborurile spre Rusia după avertismentul Kievului privind riscurile din spațiul aerian

Atacurile USF asupra infrastructurii energetice din adâncul Rusiei au agravat capacitatea Kremlinului de a asigura livrările de carburant spre Crimeea, afectând producția la nivel național și declanșând penurii concurente în regiuni mai favorizate de Moscova.

Incendii la rafinării și dificultăți persistente privind carburanții

Un atac cu drone din 26 august asupra marii rafinării Lukoil Kstovo a declanșat patru incendii, care încă ardeau miercuri, scoțând din funcțiune, printr-o singură lovitură, aproximativ 11% din capacitatea de producție a benzinei la nivelul întregii Federații Ruse, potrivit grupului independent ucrainean de cercetare a conflictului, Dnipro Osint.

Tot spre finalul lunii august, Direcția de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a estimat că atacurile ucrainene continue au redus cu cel puțin o treime, posibil aproape la jumătate, capacitatea Rusiei de a livra carburant către benzinării. Agențiile occidentale de presă Bloomberg și Reuters estimează, în prezent, o scădere de circa 25-30%.

Totuși, în comentarii adresate parlamentarilor pe 1 septembrie, președintele rus Vladimir Putin părea să minimizeze pagubele, afirmând că atacurile ucrainene cu drone „bineînțeles că nu ne pot afecta niciodată în mod serios” și susținând că 90% din producția de benzină a Rusiei funcționează online, în mod normal.

Înainte de aceste declarații, Serviciul Federal Antimonopol al Rusiei, Ministerul Energiei și companiile petroliere au primit ordin din partea guvernului să introducă plafoane de preț la benzină în regiunile afectate de penurie, ca parte a eforturilor de a combate criza tot mai gravă a carburanților din Rusia, a relatat joi platforma Vazhnie Istorii, cu sediul în Letonia.

Măsura ar putea însă avea efectul opus, potrivit aceleiași relatări, întrucât prețuri obligatoriu scăzute în regiuni în care livrările sunt costisitoare, precum Crimeea, ar putea face neprofitabilă, pentru companiile energetice, aprovizionarea cu carburant a acestor zone.

Joi, agenția Associated Press a relatat că apărarea antiaeriană rusă a susținut că a interceptat peste 43.300 de drone ucrainene între iunie și august 2026, pe teritoriul Rusiei și al teritoriilor ucrainene ocupate de Kremlin, inclusiv Crimeea. Cifra comparabilă raportată de Moscova cu un an în urmă era de 7.700 de drone interceptate.

Potrivit relatării, atacurile ucrainene cu drone se extind dincolo de infrastructura energetică, incluzând perturbări ale activității aeroporturilor rusești și lovituri asupra unor mari centre de distribuție, de tip depozit Amazon, aflate pe teritoriul Rusiei.