Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev, în incertitudine. Emisarul lui Trump s-ar teme de atacurile rusești

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, intenționau să viziteze Moscova și Kievul în perioada 5-6 septembrie, însă Witkoff „a început să se teamă”, ceea ce a dus la discuții privind planuri alternative, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Steve Witkoff se teme de o vizită la Kiev, spun sursele Foto: Arhivă

„Rușii nu vor ca ei să vină aici, la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la ceea ce cred rușii”, a spus sursa pentru The Kyiv Independent. „Li se spune acolo că este periculos.”

Dezvăluirea vine la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat, pe 3 septembrie, că Witkoff și Kushner au confirmat că pot vizita Ucraina. Kievul s-a confruntat cu atacuri neîntrerupte cu drone rusești propulsate cu reacție, capitala fiind vizată timp de opt zile consecutive, până pe 3 septembrie.

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra capitalei în dimineața zilei de 4 septembrie, avariind depozite și provocând un incendiu, cu doar câteva zile înainte de vizita planificată a emisarilor.

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu situația, emisarii intenționau să ajungă în capitala ucraineană cu avionul. Aceste planuri sunt acum puse sub semnul întrebării, iar dificultățile logistice ar putea afecta momentul vizitei.

O persoană familiarizată cu situația a declarat anterior pentru presa ucraineană că Witkoff nu se simțea confortabil să călătorească la Kiev cu trenul, în condițiile în care spațiul aerian de deasupra capitalei rămâne închis.

În seara zilei de 4 septembrie, emisarii intenționau în continuare să se afle la Kiev pe 6 septembrie, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. În ultimele zile, vizita a fost confirmată și apoi anulată de mai multe ori. O persoană apropiată administrației Trump a confirmat pentru The Kyiv Independent că vizita era planificată, dar a adăugat că „ar putea fi totuși anulată”.

Anterior, Statele Unite au cerut Ucrainei să nu atace Moscova în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia, pe 25 august. O persoană familiarizată cu situația a declarat că și Casa Albă i-a cerut Rusiei să nu atace Kievul în timp ce emisarii americani se află în vizită, însă, până acum, „Rusia nu s-a angajat” să facă acest lucru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat jurnaliștilor că Casa Albă a cerut, la rândul său, Ucrainei să oprească atacurile asupra Moscovei în timpul vizitei emisarilor. El nu a precizat dacă Moscova a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Kievului în perioada în care oficialii americani se vor afla acolo.

Vizita ar urma să fie prima în Ucraina pentru cei doi emisari americani, care au efectuat mai multe deplasări la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

„Suntem pregătiți să ne întâlnim cu ei în Ucraina”, a declarat Zelenski. „Este foarte important. Este important ca Statele Unite să rămână active.”

Washingtonul nu a comentat planurile lui Witkoff și Kushner de a vizita Ucraina.

Witkoff și Kushner erau așteptați să efectueze primele lor vizite în Ucraina la începutul lunii august, însă deplasarea a fost amânată, potrivit informațiilor disponibile, deoarece președintele american Donald Trump dorea să-i țină pe diplomați aproape de el, în contextul impasului nerezolvat cu Iranul.