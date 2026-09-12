Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin la summitul G20: „Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului G20 programat pentru 14 și 15 decembrie, la Miami. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului german Deutsche Welle, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Întrebat dacă s-ar întâlni cu Vladimir Putin la summit, în cazul în care ambii lideri ar fi invitați, Zelenski a răspuns afirmativ.

„Da, desigur. Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a declarat președintele ucrainean.

Declarațiile vin după ce Zelenski a anunțat că se așteaptă ca în această lună să fie reluate discuțiile între Ucraina, Rusia și Statele Unite. Afirmațiile au fost făcute după vizitele la Moscova și Kiev ale emisarilor președintelui american Donald Trump, care încearcă să readucă părțile la masa negocierilor, după o perioadă de blocaj.

Potrivit liderului ucrainean, emisarii americani au prezentat „câteva idei bune”, care ar putea fi analizate în cadrul viitoarelor negocieri privind încheierea războiului.

Zelenski a mai spus că următoarea rundă de negocieri trilaterale ar putea avea loc în Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau într-o altă țară.

Atacurile continuă în Ucraina

În timp ce eforturile diplomatice se intensifică, luptele și atacurile asupra infrastructurii continuă. Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra unor obiective logistice și economice, în încercarea de a afecta capacitatea celeilalte părți de a susține efortul de război.

Potrivit sursei citate, Rusia a lansat în ultimele două săptămâni atacuri aproape constante cu drone cu propulsie jet, mai rapide decât modelele folosite anterior. Loviturile au provocat victime în Kiev și au perturbat viața de zi cu zi în capitala ucraineană.

Atacurile au fost suspendate temporar în timpul vizitei la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după care au fost reluate.

„Dacă ne provoacă pene de curent, vom răspunde în același mod”

Zelenski avertizează Rusia că orice atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în această iarnă va primi un răspuns similar din partea Kievului. Liderul ucrainean susține că Moscova pregătește o nouă campanie aeriană împotriva rețelei energetice și afirmă că Ucraina are capacitatea de a riposta.

„Rusia știe că, dacă va lovi, iar ei se pregătesc să atace sistemul nostru energetic în timpul iernii, Rusia va primi exact același lucru. Dacă ne provoacă pene de curent, vom încerca să le răspundem în același mod”, a declarat Zelenski, într-un interviu acordat jurnalistului american Fareed Zakaria și într-un discurs susținut vineri, la Kiev, în cadrul forumului Yalta European Strategy.

Kievul nu intenționează să repete ceea ce consideră a fi atacurile Rusiei asupra populației civile, a precizat președintele ucrainean. În schimb, infrastructura strategică rusă ar putea deveni ținta unor represalii dacă Moscova va lovi sistemul energetic ucrainean.

Zelenski a propus, în acest context, un „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina, prin care cele două țări să se angajeze să nu atace infrastructura energetică a celeilalte. Potrivit liderului de la Kiev, o astfel de înțelegere ar putea reprezenta un prim pas către negocieri mai ample pentru încheierea războiului.