 Bloc de apartamente cuprins de flăcări după un atac cu drone rusești în Odesa. Cel puțin 12 persoane au fost rănite | adevarul.ro
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Video Bloc de apartamente cuprins de flăcări după un atac cu drone rusești în Odesa. Cel puțin 12 persoane au fost rănite

Război în Ucraina
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Cel puțin 12 persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra orașului ucrainean Odesa. O dronă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje. Aceasta a fost grav avariată și cuprinsă de flăcări, potrivit autorităților locale.

Cel puțin 12 persoane au fost rănite în Odesa.
Cel puțin 12 persoane au fost rănite în Odesa. Foto: captură video X

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lisak, a anunțat că toate persoanele rănite au fost transportate la spital. Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului pentru a acorda primul ajutor și pentru a interveni în zona afectată.

Imaginile publicate de locuitori arată un bloc de apartamente avariat, în timp ce flăcările se extind la mai multe niveluri ale clădirii. Resturi provenite în urma atacului au fost împrăștiate pe strada din apropiere, relatează Kyiv Independent.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat că drone de tip Shahed continuau să fie active în regiune după atac. Autoritățile nu au stabilit deocamdată amploarea totală a pagubelor.

Atacul asupra Odessei a avut loc după un alt bombardament asupra orașului Zaporojie, în aceeași noapte, în urma căruia două persoane au fost ucise.

Rusia și-a intensificat în ultimele zile atacurile asupra mai multor orașe ucrainene. Pe 11 septembrie, cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor rusești din întreaga țară. Cu o zi înainte, un atac asupra unui centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 67 de răniți.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să sprijine Ucraina cu sisteme suplimentare de apărare aeriană.

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