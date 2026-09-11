Magyar contra Moscovei: Ungaria adoptă o poziție mai dură

Noul premier de la Budapesta se îndepărtează categoric de Rusia, de care se apropiase Orban: Ungaria expulzează zece diplomați ruși, probabil pentru spionaj. Moscova ar putea riposta prin sistarea livrărilor de gaze.

Ambasada Rusiei la Budapesta: zece trimiși ai Moscovei au fost expulzați din Ungaria Foto: Aled Betts/cc-by/Wikimedia Commons

Sub Viktor Orban, niciun alt stat din Uniunea Europeană nu a avut o orientare atât de prorusă precum Ungaria. Autocratul lider de la Budapestea, înlăturat prin vot, era numit uneori ”cățelușul lui Putin” sau ”agentul Kremlinului”, din cauza servilismului său față de dictatorul rus.

De ani întregi, Ungaria era considerată în UE și NATO un risc de securitate, iar spionii ruși au putut lucra mult timp în această țară fără să fie deranjați prea mult. După cum s-a aflat în primăvara anului 2026, chiar fostul ministru de externe Peter Szijjarto îi comunicase omologului său rus Serghei Lavrov informații confidențiale de la reuniunile UE.

Toate acestea au luat sfârșit odată cu instalarea noului guvern condus de Peter Magyar, la începutul lunii mai 2026. Spre deosebire de Orban, noul premier ungar a condamnat, deja în repetate rânduri, în termeni extrem de duri, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Recent, guvernul ungar a declarat Rusia o amenințare la adresa securității naționale a Ungariei.

A urmat, între timp, cea mai dură măsură de până acum a noului guvern împotriva politicii ruse: marți, 8 septembrie 2026, Ministerul ungar de Externe a dispus expulzarea a zece diplomați ruși, care ar fi ”încălcat prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”. Anunțul a fost făcut pe Facebook de șefa diplomației de la Budapesta, Anita Orban, care nu este înrudită cu fostul premier.

Ministra nu a oferit alte precizări. În limbajul diplomatic, această formulare înseamnă însă, de regulă, că diplomații în cauză sunt spioni și angajați ai serviciilor secrete. Anita Orban a adăugat că decizia protejează securitatea și suveranitatea Ungariei.

Aceasta nu înseamnă însă ruperea relațiilor diplomatice, a precizat oficiala de la Budapesta. Ungaria dorește ”să mențină în continuare dialogul necesar, respectul reciproc și conformarea la reguli”.

Revenirea alături de aliați

Pe cât de succintă a fost ministra ungară de Externe, pe atât de numeroase au fost știrile și comentariile apărute imediat după anunț. Nu este de mirare: prin această măsură, guvernul ungar pune în practică schimbarea cu 180 de grade a politicii sale față de Rusia. Totodată, este una dintre cele mai dure sancțiuni diplomatice împotriva Moscovei de la schimbarea de regim din 1989–1990.

Expertul în servicii de informații Peter Tarjani a declarat, într-un interviu pentru portalul Index, că ”nu este vorba despre un conflict diplomatic, ci despre o chestiune serioasă ce ține de serviciile secrete”. În același timp, prin această măsură, Ungaria revine ”la linia dominantă a politicii de securitate” a aliaților săi.

Sub Orban, Budapesta nu a dat semne de îngrijorare că Rusia ar folosi Ungaria pentru spionaj Foto: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO





Andras Racz, politolog, unul dintre principalii experți ungari în Rusia și director adjunct al Institutului Ungar de Politică Externă (MKI), a declarat agenției de presă de stat MTI că Ungaria este singurul stat membru al UE și NATO în care nu a avut loc o asemenea expulzare în ultima vreme. Un astfel de pas ”ar fi trebuit făcut încă de acum patru ani și jumătate”, a spus Racz. Acum, ”Ungaria își achită vechea datorie față de aliații din UE și NATO”.

O apropiere absurdă de Rusia

Într-adevăr, sub Viktor Orban, Ungaria a fost singurul stat al UE care nu a condamnat niciodată fără rezerve războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. În ultimii doi ani ai guvernării sale, autocratul Orban a atribuit chiar Ucrainei și Occidentului responsabilitatea pentru agresiune.

Viktor Orban promovase însă o politică pronunțat prorusă cu mult înainte, încă de la revenirea sa la putere în 2010. El o justifica, între altele, prin faptul că Ungaria depinde de livrările de energie rusească într-o măsură întâlnită în puține alte țări din regiune. Afirmația repetată a guvernului Orban, potrivit căreia gazul rusesc ar fi mai ieftin, a fost însă infirmată de mult. Și extinderea centralei nucleare de la Paks cu ajutor rusesc va costa scump Ungaria timp de decenii.

Multe aspecte ale afinității lui Orban pentru Rusia rămân o enigmă. Pentru Ungaria, această apropiere de Rusia a dus adesea la situații absurde, în care securitatea națională era pusă în pericol, în timp ce Orban le reproșa permanent criticilor săi că ei sunt cei care încalcă suveranitatea țării.

Astfel, până în 2016, ofițeri ai serviciilor secrete ruse au participat ani la rând, nestingheriți, la exerciții paramilitare în cercurile extremei drepte ungare. Începând din 2012, serviciile secrete ruse au furat ani întregi cantități masive de date din Ministerul ungar de Externe și din alte instituții ungare, fără ca guvernul să protesteze public.

Fostul ministru ungar de Externe îi oferea omologului său rus informații din reuniunile UE Foto: Russian Foreign Ministry/Tass/IMAGO

În 2019, Rusiei i s-a permis să mute la Budapesta sediul Băncii Internaționale de Investiții (IIB), cunoscută drept ”bancă de spionaj”. Aceasta a fost retrasă abia în 2023, în urma sancțiunilor americane.

În ansamblu, după cum avertizase în repetate rânduri în ultimii ani jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi, Ungaria devenise un ”centru logistic și o bază de operațiuni a serviciilor secrete ruse”, punând astfel în pericol întreaga regiune.

Tot mai mulți unguri respingeau politica lui Orban

Spre final, orientarea strict prorusă a lui Orban a provocat o aversiune tot mai puternică în rândul multor unguri. Poziționarea clar proeuropeană și prooccidentală a lui Peter Magyar a contribuit semnificativ la victoria electorală a partidului său, Tisza (Respect și Libertate). În campania electorală din primăvara anului 2026, la mitinguri se vedea adesea drapelul european și se auzea frecvent scandarea spontană: ”Rușilor, plecați acasă!”

Spre deosebire de Viktor Orban, Magyar și politicienii de frunte ai partidului său Tisza sunt convinși că locul Ungariei este exclusiv în Europa și că relațiile cu Rusia ar trebui să fie doar pragmatice și menținute la un nivel mai degrabă scăzut.

Mulți observatori și experți sunt însă surprinși de cât de radical se distanțează acum guvernul Magyar de Rusia. Fostul director adjunct al Oficiului de Informații (IH, serviciul ungar de informații interne), Andras Telkes, scrie în ziarul Nepszava că expulzarea diplomaților arată că infiltrarea serviciilor secrete ruse în Ungaria este, aparent, ”foarte profundă” și că țara are o problemă gravă.

Expulzarea celor zece diplomați contribuie, potrivit lui Telkes, la restabilirea încrederii serviciilor de informații aliate în Ungaria. ”Expulzarea a două-trei persoane ar fi fost un semnal. Expulzarea a zece persoane înseamnă deja război.” Măsura creează o problemă serioasă de securitate pentru Ungaria.

Va opri Moscova livrările de gaze?

Într-adevăr, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a condamnat expulzarea diplomaților ruși din Ungaria în termeni neobișnuit de duri. Maria Zaharova a vorbit despre ”lobby-ul rusofob de la Budapesta” și a anunțat un răspuns ”dur și dureros”. Deputatul rus Andrei Kolesnik, membru al Comisiei pentru apărare din Duma de Stat, a declarat că trebuie luată în calcul și sistarea livrărilor de gaze către Ungaria.

Anita Orban, șefa diplomației Ungariei, are un doctorat susținut în politicile energetice ale Rusiei Foto: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Ministra de Externe Orban cunoaște asemenea tentative de șantaj ale Rusiei mai bine decât oricine altcineva din noul guvern ungar: în 2007, și-a susținut doctoratul pe tema politicii energetice ruse în Europa Centrală. În 2008, a publicat o carte intitulată ”Puterea, energia și noul imperialism rus”.

Keno Verseck - DW