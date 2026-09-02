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Zboruri spre Moscova, oprite în aer după avertismentul lui Zelenski

Război în Ucraina
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Mai multe avioane ale companiei aeriene turce Pegasus, care se îndreptau către Moscova, au fost întoarse din drum în noaptea de 1 spre 2 septembrie, pe fondul avertismentelor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind intensificarea atacurilor cu drone asupra teritoriului Rusiei.

Mai multe avioane ale companiei aeriene turce Pegasus au fost întoarse din drum.
Mai multe avioane ale companiei aeriene turce Pegasus au fost întoarse din drum. Foto: Unsplash

Zborurile Pegasus PC1456, de pe ruta Bodrum-Moscova, PC1521, Izmir-Moscova, și PC1576, Antalya-Moscova, au fost rechemate către aeroporturile de unde decolaseră, relatează The Moscow Times.

În dimineața zilei de miercuri, compania aeriană ar fi anulat alte câteva zeci de curse către Rusia, inclusiv zboruri de la Istanbul către Moscova și Sankt Petersburg, dar și de la Antalya, Izmir și Dalaman către mai multe orașe rusești. Au fost anulate și zboruri programate pentru întoarcerea din Rusia.

Un reprezentant al companiei Pegasus le-ar fi transmis pasagerilor unuia dintre zborurile anulate că „partea turcă interzice plecările” și că, în acest moment, compania nu știe cum va evolua situația.

Reprezentanții Pegasus din Rusia nu au putut preciza dacă zborurile către Moscova vor fi reluate și nici când ar putea avea loc următoarele curse.

Aproximativ 80 de zboruri, afectate pe aeroporturile din Moscova

Perturbările nu au vizat doar compania turcă. Potrivit site-ului rusesc Ostorozhno Novosti, aproximativ 80 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe aeroporturile din Moscova în cursul serii de marți, pe fondul amenințărilor cu atacuri cu drone.

Cele mai multe probleme au fost raportate pe aeroportul Șeremetievo, unde au fost afectate 40 de zboruri. La Domodedovo au fost raportate 20 de curse cu probleme, iar la Vnukovo alte 17.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, forțele ruse ar fi doborât 130 de drone ucrainene deasupra a 11 regiuni din Rusia, inclusiv în regiunea Moscovei, precum și în Crimeea, teritoriu anexat ilegal de Rusia în 2014 și revendicat de Ucraina.

Zelenski: „Spațiul aerian rusesc devine complet nesigur”

Cu o zi înaintea acestor perturbări, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase companiile aeriene și operatorii care continuă să utilizeze spațiul aerian rusesc că acesta ar putea deveni nesigur.

„Avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător și pe toți cei care continuă să utilizeze aeroporturi rusești-cheie: spațiul aerian rusesc devine complet nesigur”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat că forțele ucrainene nu intenționează să atace aeronave civile, însă a avertizat că dronele vor fi prezente pe cerul Rusiei „la o scară care trebuie luată în considerare”. Potrivit lui Zelenski, Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații importante ar urma să fie afectate în mod special.

Declarațiile președintelui ucrainean au provocat o reacție rapidă din partea Moscovei.

Vladimir Putin a calificat amenințarea drept o formă de „terorism de stat” și a declarat că Rusia va găsi o modalitate de a răspunde.

„Vom găsi o modalitate de a răspunde. Să nu se îndoiască nimeni de acest lucru”, a afirmat președintele rus.

Și ministrul rus al Transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că autoritățile vor încerca să prevină „orice perturbări semnificative” ale operațiunilor aviației civile. Oficialul rus a dat asigurări că Moscova va găsi o soluție la această situație.

Zelenski le-a cerut, de asemenea, ambasadorilor acreditați la Kiev și Moscova să își informeze guvernele și companiile aeriene care operează zboruri către Rusia cu privire la riscurile existente.

Potrivit președintelui ucrainean, Kievul va transmite organismelor internaționale informații detaliate despre aceste riscuri.

În același timp, Zelenski a lăsat deschisă posibilitatea unor perioade limitate în care atacurile cu drone să fie suspendate, în anumite direcții, în cazul unor negocieri.

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