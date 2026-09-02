 Escaladare majoră în războiul Rusia-Ucraina. Zelenski amenință că „închide” cerul Rusiei, Putin promite atacuri masive | adevarul.ro
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Escaladare majoră în războiul Rusia-Ucraina. Zelenski amenință că „închide” cerul Rusiei, Putin promite atacuri masive

Război în Ucraina
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Războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o nouă fază de escaladare. Volodimir Zelenski avertizează că atacurile cu drone fac spațiul aerian rusesc tot mai riscant pentru aviația civilă, în timp ce Vladimir Putin amenință cu lovituri masive asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Ucraina vrea să perturbe zborurile pe principalele aeroporturi din Rusia
Ucraina vrea să perturbe zborurile pe principalele aeroporturi din Rusia/FOTO:AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat companiile aeriene, asiguratorii și guvernele străine cu privire la riscurile tot mai mari asociate zborurilor prin spațiul aerian al Rusiei, în contextul intensificării atacurilor cu drone.

Într-un discurs publicat la 1 septembrie pe Telegram, Zelenski a spus că spațiul aerian rusesc „va fi de facto închis”, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene.

„Astăzi vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurator și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile importante din Rusia – cerul Rusiei devine complet periculos”, a declarat el.

„Deși autoritățile ruse nu raportează situația așa cum ar trebui, cerul Rusiei va fi, de facto, închis”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina nu urmărește să pună în pericol aviația civilă. Cu toate acestea, companiile aeriene care operează zboruri către Moscova, Sankt Petersburg sau alte centre importante din Rusia trebuie, în opinia sa, să țină cont de riscul reprezentat de drone.

La scurt timp după declarațiile lui Zelenski, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de „terorism de stat” și a afirmat că Moscova nu poate negocia cu „teroriștii”.

Rusia a închis spațiul aerian ucrainean pentru aviația civilă prin atacurile sale cu rachete și drone, după declanșarea invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Zelenski a susținut că actuala situație din spațiul aerian rusesc este, la rândul ei, o consecință a războiului declanșat de Moscova.

El a făcut referire la atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv la cele din 1 septembrie, despre care autoritățile ucrainene au spus că au ucis 12 persoane și au rănit alte 21 în Kiev și în regiunea capitalei.

„Acesta este pur și simplu terorism rusesc împotriva civililor. De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a încercat să ne blocheze porturile, iar din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei, spațiul nostru aerian este închis aviației civile”, a spus Zelenski.

Șeful Biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Budanov, a salutat declarația președintelui și a condamnat atacurile rusești, afirmând că Ucraina va oferi „un răspuns ferm și proporțional”.

Zelenski le-a cerut, de asemenea, ambasadorilor acreditați la Kiev și Moscova să își informeze guvernele și companiile aeriene care operează zboruri către Rusia cu privire la riscurile existente.

Potrivit președintelui ucrainean, Kievul va transmite organismelor internaționale informații detaliate despre aceste riscuri.

În același timp, Zelenski a lăsat deschisă posibilitatea unor perioade limitate în care atacurile cu drone să fie suspendate, în anumite direcții, în cazul unor negocieri.

„Pentru diplomație, pentru negocieri – atunci când partenerii noștri ne vor solicita acest lucru – vom face astfel încât cerul Rusiei să fie eliberat de drone pentru anumite perioade și în anumite direcții”, a declarat el.

Atacurile cu drone asupra orașelor rusești, inclusiv asupra Moscovei, au fost raportate în repetate rânduri de la începutul invaziei. În mai multe cazuri, autoritățile au suspendat temporar activitatea aeroporturilor.

La 1 septembrie, serviciul ucrainean de informații militare a afirmat că drone ucrainene au lovit complexul Novatek-Ust-Luga, situat în portul rusesc Ust-Luga, la Marea Baltică.

Moscova dispune de sisteme extinse de apărare antiaeriană, însă oficialii ucraineni au susținut anterior că perturbarea operațiunilor aeroportuare poate avea și un rol strategic, prin aducerea efectelor războiului mai aproape de populația rusă.

Acțiunile Aeroflot au scăzut cu peste 5%

Declarațiile lui Zelenski au fost urmate de o scădere a acțiunilor companiei aeriene ruse Aeroflot.

Potrivit presei ruse, care citează date ale Bursei de la Moscova, acțiunile companiei au pierdut peste 5%.

În jurul orei 20:40, ora Moscovei, titlurile Aeroflot au coborât cu 5,11%, până la un minim de 30,36 ruble, echivalentul a aproximativ 0,35 dolari pe acțiune.

Scăderea a avut loc la scurt timp după publicarea discursului video al lui Zelenski, în care acesta a avertizat că spațiul aerian rusesc devine tot mai riscant pentru aviația civilă.

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„Nu vrem ca oameni nevinovați să moară. De aceea ne avertizăm partenerii: vremurile în care cerul Rusiei era sigur s-au încheiat”, a spus președintele ucrainean.

Au existat, de asemenea, informații potrivit cărora Ucraina ar fi pregătit o operațiune de amploare menită să perturbe activitatea aeroporturilor din Moscova.

Conform acestor informații, planul ar fi presupus utilizarea unui număr mare de drone autonome, lansate asupra Moscovei și a zonelor din jurul capitalei. Unul dintre riscurile luate în calcul ar fi fost posibilitatea ca o dronă să lovească o aeronavă civilă.

Planul ar fi fost oprit în iulie, însă, la 22 august, vicepremierul ucrainean Mihail Fedorov a sugerat că operațiunea de perturbare a activității aeroporturilor din Moscova ar putea fi reluată.

Putin amenință cu atacuri masive asupra infrastructurii energetice

În aceeași zi, Vladimir Putin a respins informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare militară, calificând aceste relatări drept „un nonsens absolut”.

Declarația a fost făcută la o conferință de presă după summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Moscova ar putea anunța o nouă mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat, Putin a întrerupt întrebarea și a răspuns:

„Acesta este un nonsens absolut. Este un atac informațional asupra Rusiei.”

Declarația vine după ce Zelenski a avertizat că Rusia ar putea recurge la o nouă campanie de mobilizare. Președintele ucrainean a afirmat recent că Moscova intenționează să recruteze aproximativ 300.000 de militari în 2026 și alți 300.000 în 2027.

În aceeași conferință de presă, Putin a anunțat că a ordonat armatei ruse să pregătească „atacuri masive” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Președintele rus a prezentat aceste atacuri drept o ripostă la loviturile ucrainene asupra rafinăriilor și altor obiective energetice din Rusia.

Putin a susținut că, la 1 septembrie, fusese informat despre o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra sistemelor de apărare antiaeriană din zona Moscovei și Sankt Petersburgului și despre tentative de lovire a trei rafinării.

„Ținând cont de toate acestea, forțelor armate ale Rusiei li s-a ordonat să pregătească și să lanseze atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, a declarat Putin. „Ei ne lovesc, vor primi un răspuns.”

Rusia a atacat în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Atacurile asupra rețelei electrice și a altor obiective energetice s-au intensificat în lunile reci, când întreruperea alimentării cu electricitate și căldură are un impact deosebit de puternic asupra populației.

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Ministerul rus al Apărării a amenințat în ultimele săptămâni cu noi atacuri de amploare asupra sectorului energetic ucrainean, prezentându-le, la rândul său, drept represalii pentru atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse de combustibili și energie.

Apeluri internaționale pentru încheierea războiului

În timp ce atacurile se intensifică, mai mulți lideri străini au cerut reluarea eforturilor diplomatice.

La 31 august, premierul indian Narendra Modi i-a cerut lui Putin să renunțe la ceea ce a numit „războiul fără sfârșit” și să facă pași concreți pentru încheierea conflictului.

„În fiecare zi în care războiul continuă, omenirea face, în esență, un pas înapoi, în timp ce fiecare pas către pace oferă întregii omeniri o speranță reală pentru pace”, i-a spus Modi liderului rus, în marja summitului anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bișkek.

„Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la încheierea războiului și la încetarea ostilităților”, a adăugat el.

La 25 iulie, președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a cerut, de asemenea, revenirea la negocieri și înghețarea războiului.

„Natura acestui conflict nu este pe deplin clară pentru mulți, inclusiv pentru noi”, a declarat Tokaev.

Zelenski a afirmat că Ucraina sprijină orice inițiativă care poate contribui la încheierea conflictului.

„Susținem întotdeauna fiecare pas către pace, pentru a ne asigura că Rusia nu transformă acest război într-unul fără sfârșit. Războiul trebuie să se încheie, iar liderii au dreptate să îi spună acest lucru lui Putin”, a spus președintele ucrainean.

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