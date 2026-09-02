Ce s-a schimbat în războiul cu drone al Rusiei împotriva Ucrainei? Budanov susține că atacurile rusești vor continua până după alegerile legislative

Kievul se confruntă cu o schimbare radicală de tactică din partea Rusiei: în locul roiurilor masive de drone lansate o dată sau de două ori pe săptămână, ucrainenii se confruntă acum cu valuri aproape neîntrerupte de atacuri, zi și noapte.

Atac rusesc în Kiev/FOTO:Profimedia

Deși numărul total de drone lansate a rămas relativ constant față de iulie, ponderea aparatelor cu propulsie cu reacție, mult mai greu de interceptat, a crescut semnificativ, ajungând la jumătate din totalul lansărilor. Șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, avertizează că Moscova va menține acest ritm cel puțin până la alegerile pentru Duma de Stat, din septembrie.

Pe măsură ce Rusia a trecut de la roiuri masive de drone lansate ocazional la valuri neîntrerupte de drone pe întreg teritoriul Ucrainei, publicația Kyiv Post a analizat datele cunoscute privind numărul de aparate lansate în ultimele zile — un număr ușor crescut față de iulie, dar cu o pondere mult mai mare de drone cu propulsie pe reacție, mai greu de interceptat.

Începând de joi, Kievul se află sub un asediu constant cu drone.

Rusia și-a schimbat tacticile privind dronele cu rază lungă în Ucraina începând de joi, 27 august — roiurile masive lansate o dată sau de două ori pe săptămână, cu care locuitorii Kievului se obișnuiseră deja, au fost înlocuite cu valuri aproape neîntrerupte în spațiul aerian ucrainean.

Până marți, 1 septembrie, această strategie nu a dat semne de încetinire, exploziile răsunând constant deasupra Kievului și a altor orașe, paralizând activitatea companiilor la nivel național, în condițiile în care mai multe lanțuri comerciale mari au devenit ținte tot mai frecvente.

Vestea bună este că numărul total de drone lansate a rămas relativ constant, iar ratele de interceptare ale Ucrainei rămân ridicate. Vestea proastă este că Rusia poate probabil susține acest ritm pentru o perioadă îndelungată.

Fără creșteri majore în aceeași perioadă — dar date insuficiente privind lansările de zi

Numărul total de drone lansate a crescut probabil, deși cifrele înregistrate pe timpul nopții au rămas relativ constante. Potrivit briefingului zilnic de dimineață al Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat, în medie, aproximativ 188 de drone pe noapte (între orele 18:00 și 08:00) în perioada 27–31 august.

Ca termen de comparație, media lunii iulie, înregistrată în același interval orar, a fost de aproape 160 de drone pe zi, cu un minim de 58 de lansări pe 21 iulie și un maxim de 496 de lansări pe 2 iulie.

Forțele Aeriene nu au oferit date clare privind dronele lansate și interceptate în afara intervalului 18:00–08:00, deși avertismentele emise în ultima săptămână sugerează că numărul acestora variază între câteva zeci pe zi.

Pentru context, Ministerul Apărării al Ucrainei a precizat că Rusia a lansat 8.653 de drone în luna iulie — cu câteva mii mai multe decât cele 4.955 calculate de Kyiv Post pe baza briefingurilor de dimineață ale Forțelor Aeriene.

Ultimele luni au adus, de asemenea, o scădere drastică a numărului total de drone lansate într-un singur roi, după ce Moscova a lansat, în luna mai, un roi-record de peste 1.500 de drone în doar 24 de ore — un atac care a coincis atât cu o nouă inițiativă de pace venită din partea Washingtonului, cât și cu reafirmarea, la acel moment, a poziției intransigente a Moscovei.

Cel mai mare număr de drone lansate într-un singur atac a fost înregistrat pe 7 septembrie 2025, când Rusia a lansat 805 drone într-o singură noapte, atac în urma căruia au murit cel puțin patru civili.

Datele disponibile sugerează că, în lipsa unor lovituri asupra producției ruse de drone, Moscova va putea probabil menține acest ritm de lansări.

Ratele de interceptare rămân ridicate

Forțele Aeriene au reușit să doboare cel puțin 80% dintre dronele rusești lansate pe timpul nopții, în perioada 27–31 august, cu excepția zilei de 31 august, când rata a fost de 79%.

Această cifră marchează o ușoară scădere față de rata de 90% menționată anterior de oficialii ucraineni, deși rămâne apropiată de media de 86% înregistrată în iulie, calculată de Kyiv Post pe baza acelorași briefinguri ale Forțelor Aeriene.

Iată numărul de drone lansate pe timpul nopții, în intervalul 18:00–08:00, între 27 și 31 august:

- 27 august – 258 lansate, 222 doborâte (86%)

- 28 august – 164 lansate, 137 doborâte (84%)

- 29 august – 267 lansate, 233 doborâte (87%)

- 30 august – 130 lansate, 125 doborâte (96%)

-31 august – 121 lansate, 96 doborâte (79%)

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iuri Ihnat, a declarat marți, la televiziune, că rata generală de interceptare a dronelor cu propulsie pe reacție a scăzut la aproximativ 60%, comparativ cu 90–95% în cazul dronelor cu elice.

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Ihnat a atribuit această dificultate și schimbării rapide de tactică a trupelor ruse. „Pot fi mijloace diferite, viteze diferite, altitudini diferite și rute de zbor diferite. Trebuie să reacționezi instantaneu", a declarat el, potrivit agenției de stat Ukrinform.

Creștere semnificativă a ponderii dronelor cu propulsie pe reacție

Un avertisment transmis în luna iunie de fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a devenit realitate — jumătate dintre dronele rusești lansate sunt acum cu propulsie pe reacție.

Pe 27 august, Forțele Aeriene au precizat că „aproximativ o treime" dintre dronele de tip Shahed lansate erau cu propulsie pe reacție, procent care a urcat la „jumătate" din totalul lansărilor a doua zi. În perioada 30–31 august, briefingurile Forțelor Aeriene au indicat că majoritatea dronelor de tip Shahed lansate erau cu propulsie pe reacție.

Marți, Ihnat a precizat că, în luna august, au fost lansate peste 2.800 de drone rusești cu propulsie pe reacție.

Cifrele menționate mai sus includ și alte tipuri de drone, precum S-8000 Banderol, cunoscută pentru dependența sa de componente străine, care se comportă similar unei rachete de croazieră și care a intrat recent în producție de masă.

Dronele cu propulsie pe reacție zboară mai rapid și, prin urmare, sunt mai greu de interceptat, însă Ucraina a testat drone interceptoare cu propulsie pe reacție, precum modelul „Alexa Spatium", existând deja interceptări confirmate realizate cu alte modele.

Rata medie de interceptare, în ciuda ponderii ridicate a dronelor cu propulsie pe reacție, sugerează totuși că Ucraina dezvoltă unele contramăsuri eficiente.

Noua strategie a dronelor coincide cu evoluții politice

Schimbarea de strategie a survenit imediat după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, deși nu este clar dacă cele două evenimente sunt legate.

Motivele vizitei lui Ratcliffe nu au fost făcute publice, existând speculații care variază de la un avertisment privind escaladarea tensiunilor cu NATO în statele baltice, până la o informare privind evoluția Rusiei în război, pe baza evaluărilor americane.

Președintele american Donald Trump a numit-o o vizită „semi-de rutină", în timp ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul l-a informat ulterior despre vizită, mulțumindu-i pentru „promovarea unei viziuni pe deplin realiste asupra a ceea ce trebuie făcut".

Au urmat trei decrete secrete semnate de liderul rus Vladimir Putin, discuții între Putin și liderul belarus Aleksandr Lukașenko, precum și rapoarte de informații potrivit cărora Moscova ar pregăti planuri pentru o ofensivă pe direcția Cernihiv–Kiev, la granița cu Belarus.

Pe acest fond, relatări din presă — care citează surse din Kremlin — susțin că Putin ar viza cucerirea regiunii Donbas cu orice preț, de teama pentru propria viață în cazul eșecului, în timp ce oficialii de vârf de la Kiev și-au schimbat tonul, avertizând că războiul ar putea continua pe parcursul iernii și sugerând o posibilă mobilizare de 30.000 de militari pe lună, pentru a susține ostilitățile viitoare.

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Totuși, nu există dovezi concrete că aceste evoluții sunt legate între ele, în ciuda coincidenței de moment.

Budanov: atacurile rusești cu drone vor continua până la alegerile pentru Duma de Stat

Șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat că Rusia va continua probabil atacurile masive cu drone asupra Ucrainei cel puțin până la alegerile pentru Duma de Stat, programate în septembrie, Moscova urmărind să ofere alegătorilor „imaginea unei victorii", în pofida lipsei de progrese pe front. Într-o declarație pentru jurnalista Halina Ostapoveț, Budanov a spus că Rusia recurge la teroare pentru că „nu știe să facă altfel".

„Rusia are alegeri care se apropie. Trebuie să le arate alegătorilor o imagine impresionantă a victoriei, pentru că nu simt această victorie pe câmpul de luptă. Și nici restul lumii nu o simte", a declarat Budanov pe 29 august.

„De aceea recurg la teroare. Nu știu să facă altfel. Cel puțin până la alegeri", a adăugat el, referindu-se la atacurile continue cu drone Shahed. „Dar toată lumea lucrează, de asemenea, la contramăsuri."

Rusia se pregătește pentru scrutinul din septembrie

Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei sunt programate să aibă loc între 18 și 20 septembrie. Moscova a refuzat să invite observatori internaționali pentru monitorizarea scrutinului.

Marți, Rusia a atacat Ucraina cu drone pentru a treia zi consecutivă, inclusiv cu lovituri asupra regiunii Kiev.