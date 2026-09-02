Putin acuză Ucraina de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”

Liderul rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de „terorism de stat” după ce Volodimir Zelenski a avertizat că spațiul aerian al Rusiei devine tot mai periculos pentru aviația civilă din cauza dronelor ucrainene.

Vladimir Putin, președinte Rusia Foto: AFP

La Bishkek, în Kârgâzstan, unde a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Putin a fost întrebat marți seara despre avertismentul lui Zelenski.

„Nu am auzit astfel de declarații, dar, dacă acest lucru a fost spus cu voce tare, atunci este pur și simplu o tentativă de terorism de stat”, a declarat liderul rus, citat de Reuters. El a adăugat că Moscova va găsi o modalitate de a răspunde dacă vor avea loc astfel de tragedii.

Ce a spus Zelenski

În mesajul său video transmis tot marți, Zelenski a avertizat companiile aeriene, asigurătorii și operatorii care folosesc aeroporturile ruse că spațiul aerian al Rusiei devine periculos din cauza dronelor ucrainene.

Președintele ucrainean a precizat că, în interesul diplomației și al negocierilor, Kievul este dispus să asigure „eliberarea” cerului Rusiei de drone pentru perioade și pe rute stabilite, atunci când acest lucru este solicitat de partenerii internaționali.

„Siguranța va reveni în spațiul aerian al Rusiei atunci când va exista o mișcare reală către pace. Deocamdată, cerul Rusiei este pentru drone, nu pentru aviația civilă”, a transmis liderul ucrainean.

Putin respinge negocierile directe cu Kievul

Liderul rus a mai spus că Rusia nu este pregătită pentru negocieri directe cu actuala conducere de la Kiev, pe care a acuzat-o de terorism. În același timp, Putin a precizat că Moscova este dispusă să continue discuțiile pentru încheierea războiului prin intermediari și emisari ai administrației președintelui american Donald Trump.

„Ei sunt cei care ne cer să reluăm negocierile, ne cer întâlniri față în față. Nu negociezi cu teroriștii”, a spus Putin, referindu-se la avertismentele lui Zelenski privind dronele ucrainene în spațiul aerian al Rusiei și riscurile pentru aviația civilă.

Armata rusă a primit ordin să pregătească și să efectueze atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat Putin. „Ei lovesc obiectivele noastre – vor primi un răspuns”, a mai spus liderul rus.

Atacurile rusești asupra Kievului și regiunii înconjurătoare au ucis marți cel puțin 12 persoane. Rusia și Ucraina continuă să lanseze atacuri cu drone, fiecare asupra teritoriului celeilalte.