Trump cere țărilor membre să se retragă din Curtea Penală Internațională

Președintele american Donald Trump a cerut marți tuturor statelor membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) să se retragă din această instituție, pe care a acuzat-o că este "scăpată de sub control".

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„Statele Unite se opun acestei instituții scăpate de sub control, Curtea Penală Internațională", a declarat el în faţa Adunării Generale a ONU.

„Fac apel la toate statele membre ale CPI să se retragă oficial şi imediat din această instituție scăpată de sub control", a adăugat președintele american.

Administrația Trump a lansat o ofensivă majoră împotriva instanței cu sediul la Haga, sancționând judecătorii acesteia şi punând presiuni asupra statelor membre pentru a se retrage, scrie Agerpres.

Într-un interviu exclusiv acordat AFP în urmă cu câteva zile, procurorul-şef interimar al CPI, Mame Mandiaye Niang, a declarat că atacurile americane provin dintr-o lipsă de înțelegere a activităților curţii.

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis că va desființa „cărămidă cu cărămidă" CPI, care îi urmărește penal pe autorii celor mai grave crime din lume.

El a numit tribunalul o „amenințare intolerabilă la adresa suveranității americane".

Washingtonul a impus o serie de sancţiuni oficialilor CPI, furios că instanţa a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al SUA.

Fondată în 1998 şi operaţională din 2002, CPI, o curte penală internaţională permanentă, este responsabilă de judecarea persoanelor acuzate de genocid, crime împotriva umanităţii, crime de agresiune şi crime de război.

Curtea se confruntă cu o criză gravă, fiind atacată de Statele Unite, care este semnatară a Statutului de la Roma ce a instituit CPI, dar nu l-a ratificat niciodată.

Nici Israel, nici Rusia nu sunt membre.