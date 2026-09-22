 Noua denumire propusă de Donald Trump pentru inteligența artificială. Argumentul prezentat la ONU | adevarul.ro
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Noua denumire propusă de Donald Trump pentru inteligența artificială. Argumentul prezentat la ONU

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Președintele american Donald Trump a anunțat marți, 22 septembrie, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, că administrația SUA va înlocui în documentele oficiale sintagma „inteligență artificială” cu „super-inteligență”, susținând că noua formulare descrie mai bine tehnologia.

Trump redenumește inteligența artificială
Trump redenumește inteligența artificială Foto: Profimedia

„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite - și, sperăm, ale lumii întregi - vor fi modificate pentru a folosi termenul mult mai precis de `super` în loc de `artificial`. Așadar, este vorba despre super-inteligență”, a declarat liderul de la Casa Albă, potrivit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Sună mult mai bine” decât inteligență artificială, a subliniat președintele SUA.

„Bun venit în noua lume a super-inteligenţei, a 'SI'”

Trump a argumentat că noua denumire este mai adecvată și mai sugestiv cea folosită până acum.

„Este mult mai potrivit”, a insistat președintele american.

În domeniul tehnologic, conceptul de super-inteligență este asociat unui stadiu teoretic în care sistemele AI ar depăși capacitățile umane de raționament și analiză în toate domeniile. Specialiștii consideră însă că tehnologia actuală este încă departe de un asemenea nivel.

Donald Trump a susținut că expresia „inteligență artificială” sugerează în mod greșit că tehnologia ar fi „falsă”, motiv pentru care consideră necesară schimbarea terminologiei.

„Bun venit în noua lume a super-inteligenței, a 'SI'”, a declarat Trump.

„Vom vedea dacă am vreo putere”

Președinte american a adăugat, referindu-se la posibilitatea ca și alte state să adopte noua denumire: „Vom vedea dacă am vreo putere”.

Liderul american a respins totodată ideea unor mecanisme internaționale de control al dezvoltării inteligenței artificiale, în contextul apelurilor lansate de mai multe state pentru o coordonare globală în acest domeniu.

„Nu voi frâna dezvoltarea a ceva ce va fi mai mare decât revoluția industrială”, a afirmat Trump.

Declarațiile vin după ce, cu o zi înainte, lideri din peste 20 de state, inclusiv Canada, Germania și Australia, au susținut necesitatea unor reguli mai stricte privind dezvoltarea inteligenței artificiale și au invocat posibilitatea creării, sub egida ONU, a unui organism internațional de reglementare.

Amintim că Donald Trump a anunțat sâmbătă planuri de a înființa „Forțele AI" și de a numi un „țar al AI", care să supravegheze dezvoltarea acestei tehnologii.

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