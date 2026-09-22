 Raluca Turcan: „Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament”. Ce plan are viitorul Executiv | adevarul.ro
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Raluca Turcan: „Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament”. Ce plan are viitorul Executiv

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Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat marți seară că Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan va ajunge la votul Parlamentului, indiferent de declarațiile politice. Ea a prezentat și principalele măsuri propuse pentru viitorul Executiv.

Raluca Turcan FOTO FB Raluca Turca
Deputata PNL Raluca Turcan Foto: Facebook

Raluca Turcan a transmis că, în cadrul ședinței grupurilor parlamentare PNL, Siegfried Mureșan și premierul interimar Ilie Bolojan au prezentat direcția viitorului Guvern.

„Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament, indiferent de declarațiile politice. Acolo se va vedea limpede ce fel de Românie susține fiecare parlamentar”, a afirmat deputata PNL.

Potrivit Ralucăi Turcan, direcția prezentată de premierul desemnat și de premierul interimar este cea a unei Românii „fără echivoc pro-europeană, cu un stat de drept puternic, un stat reformat, care funcționează pentru oameni și le respectă banii”.

În ceea ce privește PSD, Turcan afirmă că social-democrații resping această variantă de guvernare și lasă deschisă inclusiv perspectiva unei guvernări alături de AUR.

„În fața acestei variante, PSD spune „nu” și lasă deschisă inclusiv perspectiva unui Guvern alături de AUR. În România lor, reforma statului și direcția pro-europeană a României sunt puse intre paranteze”, a adăugat deputata PNL.

Ce plan propune Guvernul Mureșan

Raluca Turcan a enumerat mai multe măsuri pe care le-ar propune viitorul Executiv. Printre acestea se numără un „Executiv suplu și eficient, cu maximum 3 secretari de stat în ministere și maximum 3 vicepremieri, fiecare cu portofoliu și responsabilități reale”.

Planul include și „comasarea instituțiilor publice și reducerea birocrației”, precum și „reducerea numărului de parlamentari în acord cu rezultatele ultimului recensământ”.

De asemenea, Raluca Turcan a menționat „fără cumul pensie-salariu la stat și continuarea reformei pensiilor speciale”, dar și „listarea și, acolo unde este cazul, privatizarea companiilor de stat, după reguli clare”.

În ceea ce privește ANAF, deputata PNL susține că este propusă o schimbare a modului de acțiune al instituției.

„Un ANAF care să nu mai alerge după mărunțiș, ci să se concentreze pe marile fraude și pe marea evaziune”, a transmis Turcan.

Planul mai prevede, potrivit acesteia, „instituții puse pe picioare, care să ofere servicii bune oamenilor, nu să existe doar pentru a consuma bani publici”.

Turcan: „Anul viitor nu vor fi majorate taxe și impozite”

Raluca Turcan a vorbit și despre majorările de taxe și impozite, pe care le-a descris drept „decizii dificile”.

„Și încă ceva foarte important: creșterile de taxe și impozite au fost decizii dificile, pe care nu le-a dorit nimeni, luate într-un moment în care stabilizarea finanțelor țării le-a făcut inevitabile”, a afirmat deputata PNL.

Ea a susținut că premierul desemnat a transmis că anul viitor nu vor exista noi majorări.

„Premierul desemnat a spus clar că anul viitor nu vor fi majorate taxe și impozite, în ciuda informațiilor mincinoase aruncate în spațiul public.”

Deputata PNL a mai transmis că, după depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri, fiecare parlamentar va trebui să își exprime opțiunea prin vot.

„După ce vom depune programul de guvernare și lista de miniștri, fiecare parlamentar trebuie să spună, prin vot, ce model de Românie susține!”

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