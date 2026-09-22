 Trump amenință la ONU că va „anihila” Iranul, dar discursul său a fost mai temperat decât anul trecut | adevarul.ro
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Trump amenință la ONU că va „anihila” Iranul, dar discursul său a fost mai temperat decât anul trecut

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Donald Trump şi-a reluat marţi, la ONU, retorica naţionalistă obişnuită şi a ameninţat că va anihila" Iranul dacă va fi necesar, dar preşedintele SUA, slăbit politic pe plan intern, nu a dat dovadă de aceeaşi agresivitate ca anul trecut.

Doanld Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

Blocat în conflictul său cu Teheranul, profund nepopular în rândul americanilor, Donald Trump a ameninţat din nou Iranul cu distrugerea, dar a adăugat că este de părere că „vom ajunge la un acord imediat după alegerile" legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru noiembrie în Statele Unite.

Referitor la un alt război pe care promisese să-l rezolve rapid, conflictul dintre Rusia şi Ucraina, preşedintele SUA - încă o dată - a dat asigurări că se va ajunge la un acord „mai devreme decât se crede".

„Când alţii vorbesc despre pace, eu fac pace. Când alţii ignoră ameninţările, eu le confrunt. (...) Când alţii promit forţa, eu am folosit-o pentru a face din America cea mai puternică ţară din lume", a afirmat republicanul în vârstă de 80 de ani, a cărui popularitate în sondaje au scăzut vertiginos din cauza nemulţumirii larg răspândite faţă de bilanţul său, în special în domeniul economic, scrie Agerpres.

În mod neobişnuit, Donald Trump şi-a urmat prompterul. Nu s-a repetat atacul virulent declanşat anul trecut de o defecţiune a acestui dispozitiv sau de o problemă la scara rulantă care îl înfuriase.

Într-un ton relativ măsurat, campionul iniţiativei „America în primul rând" a afirmat ambiţiile geopolitice americane, ameninţând că va folosi „puterea militară" pentru a apăra interesele Washingtonului în America de Sud, anunţând construirea a două baze în Groenlanda şi prezicând că guvernul comunist din Cuba va cădea".

Donald Trump a apărat, de asemenea, fără ezitare dezvoltarea inteligenţei artificiale, anunţând că documentele oficiale americane vor abandona această terminologie în favoarea „super-inteligenţei".

De asemenea, el s-a opus oricărui „proiect globalizat" de reglementare a acestei tehnologii, care îi îngrijorează profund pe concetăţenii săi.

Preşedintele american şi-a reiterat criticile la adresa guvernanţei internaţionale, cerând tuturor statelor membre să se retragă din Curtea Penală Internaţională şi criticând aspru UNESCO, printre altele.

Două noi baze militare în Groenlanda

Preşedintele american a anunţat construirea a două baze militare americane în Groenlanda.

„Cuba va cădea", a adăugat el imediat.

În ceea ce priveşte inteligenţa artificială (AI), miliardarul republican a anunţat că Statele Unite vor folosi termenul „super inteligenţă" în loc de „inteligenţă artificială".

Trump cere țărilor membre CPI să se retragă din organizație

Președintele american Donald Trump a cerut marți tuturor statelor membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) să se retragă din această instituție, pe care a acuzat-o că este "scăpată de sub control".

Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa este „un partener comercial groaznic”

„Statele Unite se opun acestei instituții scăpate de sub control, Curtea Penală Internațională", a declarat el în faţa Adunării Generale a ONU.

„Fac apel la toate statele membre ale CPI să se retragă oficial şi imediat din această instituție scăpată de sub control", a adăugat președintele american.  

Guterres, atac la giganții petrolieri

La Adunarea Generală a ONU, ziua a început cu un discurs final sumbru al secretarului general Antonio Guterres, al cărui al doilea mandat de cinci ani se va încheia în decembrie.

El i-a acuzat pe giganţii petrolieri că tratează atmosfera ca „pe o groapă de gunoi în aer liber".

Ştim că interesele legate de energiile fosile nu se vor retrage singure", a declarat Antonio Guterres în faţa membrilor Adunării Generale a ONU.

El a cerut fiecărui Guvern să adopte un plan naţional de ieşire din energiile fosile".

De la invazia Ucrainei de către Rusia, cinci mari întreprinderi petroliere occidentale au obţinut profituri de aproape 500 de miliarde de dolari", a declarat el.

El a comparat aceste profituri cu finanţări în valoare de 34 de miliarde de dolari, mobilizate în vederea ajutării ţărilor în curs de dezvoltare să se adapteze modificărilor climatice,

Între timp, bugetele energiei, alimentaţiei şi asigurărilor gospodăriilor decolează", a subliniat el.

Antonio Guterres a asimilat acest abuz de putere" al energiilor fosile acţiunilor industriei tutunului.

În ajunul unei reuniuni a Consiliului de Securitate privind inteligenţa artificială, el a îndemnat, de asemenea, Statele Unite şi China să coopereze, la doar câteva zile după ce a cerut o „coordonare globală".

Şeful ONU şi-a concentrat atenţia şi asupra situaţiei palestinienilor, ridicând spectrul epurării etnice în Cisiordania ocupată, unde violenţa coloniştilor extremişti israelieni s-a intensificat în ultimele luni.

Invocând războiul din Ucraina şi situaţia din Orientul Mijlociu, liderul portughez în vârstă de 77 de ani a făcut recent observaţia amară că „lucrurile se înrăutăţesc puţin în fiecare zi". „Nu există nicio îmbunătăţire nicăieri", a insistat el, recunoscând chiar că nu are "nicio putere".

Vorbind după Guterres, preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a angajat să împiedice „inamicii democraţiei", atât străini, cât şi interni, să influenţeze viitoarele alegeri din Brazilia, pe măsură ce tensiunile cresc cu Washingtonul din cauza presupusei interferenţe în scrutin.

Preşedintele de stânga candidează pentru un alt mandat la alegerile prezidenţiale din octombrie împotriva candidatului de dreapta Flavio Bolsonaro, un aliat al lui Donald Trump. Sondajele prevăd un tur al doilea strâns între cei doi.

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