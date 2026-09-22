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Un nou dom de căldură lovește Europa. Temperaturi extreme și în luna octombrie

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O masivă cupolă de căldură revine dramatic în Europa pe măsură ce septembrie se apropie de sfârșit, pregătind scena pentru o perioadă neobișnuit de caldă pentru acest anotimp, care se va prelungi până la începutul lunii octombrie.

Caniculă
Caniculă în Europa Foto: AFP

Un puternic câmp de presiune ridicată se dezvoltă deasupra Europei continentale, favorizând transportul aerului cald dinspre Mediterana și nordul Africii către nord. Fenomenul ar urma să se mențină până la sfârșitul lunii septembrie și să se extindă în primele zile ale lunii octombrie.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate inițial în Peninsula Iberică și Franța, însă masa de aer cald ar urma să avanseze ulterior spre Germania, Polonia, regiunea baltică și Scandinavia, potrivit Severe-Weather.

Un dom de căldură este asociat cu o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată care se instalează și persistă deasupra unei regiuni. Aerul cald este menținut în apropierea solului, în timp ce mișcarea descendentă a aerului contribuie la încălzirea acestuia.

Fenomenul poate fi comparat cu un capac pus peste o oală: aerul cald este prins în straturile inferioare ale atmosferei, iar temperaturile de la suprafață cresc.

În situația prognozată pentru Europa, un talveg atmosferic adânc deasupra Atlanticului contribuie la deplasarea unui curent de aer cald dinspre sud către continent. În același timp, zona de presiune ridicată împiedică pătrunderea sistemelor atmosferice din Atlantic în mare parte din Europa continentală.

Rezultatul este o perioadă de vreme stabilă, uscată și neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lunii septembrie și începutul lui octombrie.

Spania și Portugalia, căldură extremă

Peninsula Iberică se află în centrul episodului de căldură.

În Spania și Portugalia sunt prognozate temperaturi de 34-38 de grade Celsius în zonele sudice și centrale până la sfârșitul săptămânii. În anumite regiuni din Spania, temperaturile maxime ar putea ajunge chiar în jurul valorii de 40 de grade Celsius, în special între joi și sâmbătă.

În centrul și nord-estul Spaniei, temperaturile ar urma să urce în zona valorilor de 30-35 de grade Celsius.

Aerul va fi foarte uscat, ceea ce poate accentua efectul temperaturilor ridicate.

Temperaturi de până la 36 de grade în Franța

Valul de căldură se extinde treptat din Peninsula Iberică spre Franța.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul și centrul Franței, unde maximele pot ajunge în jurul valorii de 36 de grade Celsius.

În centrul țării sunt prognozate temperaturi de aproximativ 30-35 de grade, în timp ce nordul Franței și țările Benelux ar putea ajunge în zona valorilor de 30 de grade în weekend.

Pentru sfârșitul lunii septembrie, aceste temperaturi sunt considerabil mai ridicate decât cele obișnuite.

Germania, Polonia și Europa Centrală, sub influența aerului cald

Începând din weekend și până la începutul săptămânii următoare, masa de aer cald este prognozată să avanseze dinspre Franța către Benelux și Germania, apoi spre Polonia și regiunea baltică.

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În Germania, temperaturile ar urma să ajungă la 27-29 de grade Celsius, iar în unele zone din vestul, centrul și nordul țării se pot apropia de 30 de grade.

Avansul aerului cald spre nord-est este important și pentru evoluția vremii din regiunea Europei Centrale și de Est, inclusiv pentru zona aflată la nord de România.

Italia și Balcanii pot ajunge la 30 de grade

În sudul Europei, temperaturile vor rămâne ridicate și vor continua să se extindă spre nord.

În Italia și în centrul Balcanilor sunt prognozate temperaturi de 28-30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nordul Italiei.

Valea Padului și Toscana se numără printre zonele în care anomaliile termice ar putea fi cele mai importante. Aerul cald se va extinde, de asemenea, spre nordul și centrul Peninsulei Balcanice și către Grecia.

Cât de cald va fi în nordul Europei

Una dintre caracteristicile neobișnuite ale acestui episod este extinderea aerului cald către latitudini foarte nordice.

Prognozele indică temperaturi peste normal în Danemarca, Suedia și Finlanda la începutul lunii octombrie.

Pe măsură ce domul de căldură se consolidează, cea mai mare anomalie termică este prognozată în special în Suedia și Finlanda.

Cum va fi în România

România nu se află în centrul zonelor cu cele mai ridicate temperaturi prezentate în prognoza analizată, unde valorile extreme sunt așteptate în special în Spania, Portugalia și sudul Franței.

Totuși, evoluția este relevantă pentru țara noastră deoarece masa de aer cald este prognozată să avanseze dinspre vestul și centrul Europei către nord-estul continentului. Germania, Polonia, regiunea baltică și Balcanii se află pe traiectoria extinderii acestei zone de aer cald.

Pentru România, efectul concret va depinde de poziția exactă a limitei dintre aerul cald continental și zonele mai reci și umede din jurul depresiunii atlantice. Materialul analizat nu oferă însă o prognoză detaliată pentru România și nu permite stabilirea unor temperaturi exacte pentru țara noastră.

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