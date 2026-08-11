Numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei a ajuns la cel puțin 132 de morți și 570 de răniți, potrivit Asociației Columbiene a Capitalelor, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările printre clădirile prăbușite.

Seismul, cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul secol, a avut epicentrul în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá. Mișcarea telurică a fost resimțită puternic și în capitală, unde populația a ieșit pe străzi după declanșarea alarmelor, relatează CNN.

Imagini surprinse în aeroport arată cât a durat cutremurul:

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Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 7:34, având epicentrul în apropierea localității San José del Palmar și o adâncime de aproximativ 103 kilometri, fiind urmat de numeroase replici. Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales. În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate.

Orașul Pereira a înregistrat cel mai mare număr de victime, cu 60 de decese raportate până în prezent.

Mărturii ale supraviețuitorilor cutremurului

„Avem 18 clădiri prăbușite în oraș și alte 60 grav afectate, iar mulți oameni rămân prinși sub dărâmături”, a declarat Mauricio Salazar, primarul orașului Pereira.

1/11 Cutremur în Columbia FOTO Profimedia

„La început am crezut că este ceva minor. Dar când a început să se simtă tot mai puternic și nu se mai oprea, am crezut că vom muri”, a declarat o locuitoare din Manizales pentru postul La FM.

Keylah Villarroel, o turistă aflată în vizită la familie în Bogotá, se afla într-un taxi pe un pod în momentul seismului: „Eu și mama mea ne-am ținut de mână, ne-am rugat și am sperat că totul va fi bine. Mașina a început să se balanseze înainte și înapoi, la fel și motocicletele... A fost prima dată când am trăit un cutremur, mai ales pe un pod, cu o mulțime de oameni în jur. Toți erau speriați și se țineau de mână pentru că nu știai ce urmează să se întâmple.”

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Un alt martor a descris haosul din capitală în minutele de după seism: „Totul se mișca — semafoarele, oamenii care ieșeau în fugă din clădiri... A fost o panică generală.”

Catedrala neo-gotică din Manizales a suferit avarii structurale grave, una dintre turnurile sale prăbușindu-se.

Autoritățile au instituit alertă roșie în cinci capitale regionale, în timp ce 86 de clădiri s-au prăbușit, iar șapte aeroporturi și-au suspendat operațiunile. Echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături pentru salvarea supraviețuitorilor.

Printre clădirile afectate se numără și secțiile de pediatrie și neonatologie ale unui spital din Cali. În urma dezastrului, guvernul columbian a declarat stare de dezastru național și a trimis militari în zonele afectate pentru a sprijini operațiunile de salvare.

La Pereira, 16 persoane au fost salvate din telecabine, după ce au rămas blocate în timpul seismului. Operațiunea de evacuare s-a încheiat cu succes la aproximativ șase ore de la producerea cutremurului.

Autoritățile locale au suspendat funcționarea rețelei de telecabine până la finalizarea inspecțiilor de siguranță. Măsuri similare au fost luate și în orașul Manizales, unde sistemul de transport pe cablu a fost oprit din cauza unor avarii structurale provocate de seism.

Telecabinele reprezintă un mijloc important de transport public în mai multe orașe columbiene, asigurând legătura dintre cartierele situate pe versanți și zonele centrale urbane.

Pagube uriașe pe „Axa Cafelei”

Cele mai mari pagube au fost raportate în regiunea montană cunoscută drept „Axa Cafelei” (Eje Cafetero), una dintre cele mai importante zone agricole și turistice ale țării. Regiunea, inclusă în patrimoniul UNESCO pentru peisajul cultural legat de cultivarea cafelei, cuprinde orașe precum Manizales, Pereira, Armenia și Ibagué.

Columbia este al treilea producător mondial de cafea, după Brazilia și Vietnam, iar sectorul cafelei reprezintă una dintre principalele componente ale economiei și identității culturale a țării.