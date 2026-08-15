 Alertă în sudul Spaniei după un cutremur de magnitudine 5. Clădiri afectate și oameni evacuați în toiul nopții | adevarul.ro
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Video Alertă în sudul Spaniei după un cutremur de magnitudine 5. Clădiri afectate și oameni evacuați în toiul nopții

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Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit sudul Spaniei, în apropiere de Granada, în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând panică și pagube materiale. Seismul s-a produs în jurul orei locale 1:00, iar autoritățile regionale au ridicat nivelul de alertă la „situație operațională 1”.

Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit sudul Spaniei. FOTO: X/@thewakeninq
Un cutremur cu magnitudinea 5 a lovit sudul Spaniei. FOTO: X/@thewakeninq

Mai multe clădiri au fost afectate, iar în unele zone s-au prăbușit ziduri și elemente de fațadă.

Bucăți de acoperiș și țigle au căzut pe străzi, iar mai multe autoturisme au fost avariate după ce au fost lovite de pietre și materiale desprinse din clădiri. O stradă a fost, de asemenea, afectată de o fisură provocată de mișcarea seismică, notează The Sun.

Serviciile de urgență din Andaluzia au primit aproximativ 200 de apeluri după cutremur. Oamenii au semnalat obiecte căzute, mobilier care s-a mișcat și uși și ferestre care au vibrat puternic.

Pompierii și polițiștii au intervenit pe parcursul nopții pentru verificarea clădirilor și izolarea zonelor afectate. Mai multe persoane au fost evacuate din clădiri avariate.

Oamenii au fugit din case și hoteluri

Seismul a provocat panică în Granada, iar numeroși localnici și turiști au ieșit pe străzi în timpul nopții. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată oameni care fug din locuințe și turiști care părăsesc hotelurile imediat după producerea cutremurului.

Antonio Sanz Cabello, vicepreședintele guvernului regional al Andaluziei, le-a transmis locuitorilor să rămână calmi dacă nu au observat pagube în locuințe și să evite intrările și ieșirile inutile din clădiri.

Oficialul le-a recomandat celor aflați pe stradă să păstreze distanța față de fațade, balcoane, cornise, ziduri și alte elemente care s-ar putea desprinde și prăbuși.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau decedate.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea localității Alhendín, la câțiva kilometri de Granada, la o adâncime de aproximativ 2 kilometri. La câteva minute după seismul principal s-a produs și o replică cu magnitudinea 2,6, în apropierea localității Gójar.

Cutremurele puternice sunt relativ rare în Spania, însă sudul țării este una dintre cele mai active regiuni seismice. Andaluzia și Murcia, aflate de-a lungul lanțului muntos Betic și cuprinzând zone din Granada, Málaga, Almería și Murcia, înregistrează cea mai intensă activitate seismică.

Seismul din Granada are loc la aproximativ două săptămâni după un cutremur cu magnitudinea 4,1 produs în localitatea Librilla, din regiunea Murcia.

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