 Provocarea zilei marți, 6 octombrie. Quiz-ul „Hai la mare!” îți testează cunoștințele și te poartă cu gândul la zilele de vară | adevarul.ro
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Provocarea zilei marți, 6 octombrie. Quiz-ul „Hai la mare!” îți testează cunoștințele și te poartă cu gândul la zilele de vară

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„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititori din ediția tipărită. „Jocurile zilei” le oferă celor care vor să-și pună mintea la încercare o serie de provocări care pot fi rezolvate direct de pe telefon, tabletă sau computer.

Quiz-ul are 27 de întrebări de cultură generală.
Quiz-ul are 27 de întrebări de cultură generală. Foto: captură ecran

De la Sudoku și Caută minele, până la integrame, rebusuri și quiz-uri de cultură generală, secțiunea propune zilnic jocuri pentru diferite niveluri de dificultate. Cititorii își pot alege provocarea în funcție de timpul disponibil și de tipul de joc.

Quiz-ul de marți, 6 octombrie, are tema „Hai la mare!”

Printre provocările propuse marți, 6 octombrie, se numără un quiz de cultură generală cu tema „Hai la mare!”.

Quiz-ul are 27 de întrebări care îi poartă pe participanți cu gândul la zilele de vară și la vacanțele petrecute la malul mării.

Jocul poate fi completat AICI.

De asemenea, integrama de azi, cu titlul „Căutând adăpost”, combină definiții mai ușoare cu unele care necesită mai multă atenție, astfel încât provocarea să fie potrivită atât pentru cei care sunt la început, cât și pentru pasionații de integrame.

Jocuri pentru o pauză scurtă

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Rebus și Sudoku. Cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele, iar progresul poate fi salvat.

Jocurile pot fi o variantă pentru o scurtă pauză în timpul zilei sau pentru momentele de relaxare de acasă. În plus, acestea pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără să fie necesară instalarea unei aplicații.

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