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Alertă în Europa după descoperirea unei drone cu explozibil pe un aeroport strategic din Germania

Război în Ucraina
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O dronă înarmată, descoperită miercuri lângă avioane de marfă ucrainene pe aeroportul din Leipzig, nu a explodat din cauza unui detonator defect. Autoritățile germane tratează incidentul drept un „scenariu de atac hibrid", pe fondul unei serii mai ample de incursiuni cu drone atribuite Rusiei în spațiul aerian european.

Dronă cu explozibil, găsită la câțiva metri de un avion de marfă Antonov ucrainean/FOTO:X
Dronă cu explozibil, găsită la câțiva metri de un avion de marfă Antonov ucrainean/FOTO:X

O dronă înarmată a fost descoperită miercuri pe aeroportul din Leipzig, Germania, în apropierea unor avioane de marfă ucrainene. Deși dispozitivul nu a explodat, faptul că a reușit să pătrundă în interiorul perimetrului aeroportuar ridică semne de întrebare serioase privind securitatea aviației internaționale.

Identitatea autorilor rămâne, deocamdată, necunoscută. Cu toate acestea, primele indicii sugerează un posibil plan orchestrat de Rusia. Este pentru prima dată când o dronă încărcată cu explozibil este găsită în Europa, la mare distanță de granița cu Ucraina.

Fotografii publicate de presa germană arată o dronă de tip quadcopter — un model familiar din războiul din Ucraina — de care era atașat un pachet. Aceasta a fost găsită la câțiva metri de un avion de marfă Antonov ucrainean, ușor de recunoscut după livreaua sa galben-albastră.

Poliția din landul Saxonia a confirmat că drona transporta un dispozitiv exploziv neidentificat, descoperit de un angajat în zona securizată de operațiuni cargo, în apropierea pistei sudice a aeroportului.

Detalii despre explozibil

Potrivit presei germane, bomba atașată dronei ar fi fost confecționată din PETN și semtex — acesta din urmă fiind același tip de explozibil plastic folosit în atentatul asupra zborului Pan Am 103, deasupra localității Lockerbie. Detonatorul defect ar fi împiedicat, însă, explozia.

Publicația locală Leipziger Volkszeitung relatează că poliția a găsit până la 800 de grame de explozibil — o cantitate care, potrivit lui Trevor Lawrence, expert în explozibili la Universitatea Cranfield, ar fi fost „suficientă pentru a provoca daune considerabile" unei aeronave, având în vedere că fuselajele avioanelor sunt adesea confecționate din aluminiu gros de doar 3 milimetri.

Nu este clar dacă explozibilul folosit a fost chiar semtex — substanță inventată în fosta Cehoslovacie — sau provine din altă sursă. Explozibilii plastici sunt însă, în general, accesibili doar armatelor sau grupărilor teroriste consacrate, nu unor piloți amatori de drone.

Un al doilea obiect zburător neidentificat, posibil tot o dronă, a lovit ulterior un avion de marfă al companiei DHL, la câteva sute de metri altitudine. Avionul a suferit doar avarii minore.

Un aeroport cu rol strategic

Aeroportul din Leipzig este considerat un sit sensibil — bază europeană pentru avioanele Antonov ucrainene, utilizată pentru transportul de mărfuri grele. Aeroportul este folosit și de NATO, precum și de armata germană pentru operațiuni de transport, fiind în același timp un hub important al DHL. Prezența aeronavelor ucrainene sugerează că locația ar putea servi și drept punct de tranzit pentru livrări către Kiev.

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NATO a confirmat doar că are cunoștință despre incident, fără alte precizări — o reacție care ridică întrebări cu privire la capacitatea alianței occidentale de a preveni pătrunderea dronelor deasupra unui aeroport de importanță strategică.

Nu este primul incident de acest gen la Leipzig. În iulie 2024, o bombă incendiară trimisă prin serviciul DHL a explodat pe aeroport, în timp ce un al doilea colet similar a luat foc într-un depozit din Birmingham, Marea Britanie. Alte două pachete suspecte au fost descoperite atunci în Polonia.

O anchetă paneuropeană ulterioară a identificat 22 de suspecți în Lituania și Polonia, bănuiți că ar fi acționat la comanda serviciilor de informații ruse. Ancheta a arătat că autorii au fost recrutați și instruiți online, fiind plătiți frecvent în criptomonede, majoritatea având cunoștințe limitate despre amploarea reală a planului.

Un tipar de incidente asociate Rusiei

Rusia a mai fost asociată, în ultimul an, cu o serie de incursiuni de drone în spațiul aerian european. În septembrie anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești de tip Gerbera, neînarmate, au pătruns în spațiul aerian polonez, declanșând o alertă majoră și îndemnuri către populația din două provincii estice să se adăpostească.

O analiză realizată luna trecută de think tank-ul International Institute for Strategic Studies (IISS) a concluzionat că Kremlinul s-ar afla în spatele unei campanii concertate de supraveghere cu drone, care ar fi vizat baza aeriană americană de la RAF Lakenheath, precum și alte obiective militare importante din Franța, Belgia și Țările de Jos.

În cazul incursiunilor din Polonia, aviația NATO a întâmpinat dificultăți în doborârea dronelor, majoritatea prăbușindu-se sau pierzând putere și planând până la sol. În cazul campaniei de supraveghere, armatele occidentale nu au reușit să identifice cu certitudine autorii și nici să reacționeze prompt.

Până în prezent, Rusia a reușit să desfășoare atât operațiuni cu bombe incendiare, cât și campanii de hărțuire și supraveghere cu drone, aparent fără consecințe majore. Moscova se confruntă deja cu un regim amplu de sancțiuni impuse după invazia Ucrainei, iar Kremlinul pare să considere că Occidentul dispune de puține pârghii suplimentare de presiune.

„O dronă care transportă o încărcătură cu un detonator defect reprezintă o situație diferită față de ce am văzut până acum", a declarat Charlie Edwards, cercetător senior la IISS, adăugând, cu un ton de avertisment: „Este probabil, deși nu încă sigur, ca acest dispozitiv să fi fost menit să funcționeze, nu doar să fie descoperit."

Ministrul german de Interne: incidentul este tratat drept „scenariu de atac hibrid"

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul cu drona explozivă de la Leipzig marchează „un nou nivel de pericol" pentru Germania și este tratat drept un „scenariu de atac hibrid".

Ministrul s-a adresat jurnaliștilor la aeroportul Leipzig-Halle, după ce și-a întrerupt concediul de vară pentru a reveni în Germania și a gestiona situația.

Dobrindt a precizat că persoanele implicate ar trebui să dispună de un nivel ridicat de expertiză tehnică și experiență în manipularea explozibililor — un aspect care contrazice, în opinia sa, ipoteza unei abordări amatoricești.

„Avem de-a face aici cu un scenariu profesionist de amenințare hibridă", a subliniat ministrul german.

Anterior, ministrul de Interne al Saxoniei, Armin Schuster (CDU), a declarat că autoritățile caută în continuare fragmente ale unei posibile a doua drone. „Amenințarea nu mai este abstractă, este ridicată", a afirmat Schuster referitor la incident.

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