search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucrainenii nu mai pot să comunice cu rudele lor aflate în „lagărul digital“ al lui Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pe măsură ce accesul la Telegram devine tot mai instabil în teritoriile ocupate de Rusia din Ucraina, comunicarea dintre locuitorii de acolo și rudele aflate în zone controlate de Kiev se fragilizează vizibil, pe fondul restricțiilor tot mai stricte impuse asupra internetului și platformelor de mesagerie.

Orașul Donețk, sub contolul rușilor/FOTO:X

Pentru mulți oameni, Telegram a rămas principalul canal de legătură. Însă utilizatorii semnalează din ce în ce mai des apeluri întrerupte, mesaje întârziate și perioade de nefuncționare a serviciului.

În paralel, cei din teritoriile controlate de Ucraina spun că întâmpină dificultăți în a-și contacta rudele de dincolo de linia frontului, într-un context în care autoritățile ruse își intensifică eforturile de control asupra infrastructurii digitale.

„Practic, acesta era singurul canal de comunicare cu rudele”, a declarat Maria, a cărei familie se află în Donetsk, aflat sub ocupație rusă, pentru publicația Kyiv Independent.

„Îl blochează și apoi îl repun în funcțiune”

De la începutul invaziei la scară largă, Rusia a urmărit să preia controlul asupra infrastructurii digitale din teritoriile ocupate, redirecționând traficul de internet prin sisteme proprii și limitând accesul la platforme externe. În ultimele luni, aceste măsuri s-au intensificat.

Aplicațiile de mesagerie sunt printre principalele ținte. WhatsApp și Instagram sunt deja sever restricționate, iar platforme precum Viber, Signal, Discord sau Facebook Messenger sunt în mare parte blocate sau funcționează intermitent, inclusiv prin VPN.

În acest context, utilizatorii spun că inclusiv Telegram a devenit mai puțin fiabil și, în unele cazuri, funcționează doar parțial.

teritorii ocupate ucraina jpg

„În acest moment, singura modalitate de a comunica este dacă ei mă sună pe mine. Eu nu îi pot apela”, a spus Maria.

În martie, au apărut informații potrivit cărora autoritățile ruse ar fi luat în calcul blocarea completă a Telegram începând cu 1 aprilie. Oficialii de la Moscova și presa pro-guvernamentală au descris platforma ca un risc de securitate, acuzând-o că facilitează distribuirea de informații interzise și activități ilegale.

În paralel, autoritățile promovează alternative locale, inclusiv aplicația MAX, susținută de stat, prezentată drept o opțiune mai sigură.

Deși o oprire completă a Telegram nu s-a materializat, accesul rămâne instabil, variind în funcție de regiune și de infrastructura de conectare.

„Dacă Telegram dispare, comunicarea devine imposibilă. Nu știu ce vom face atunci”, a adăugat Maria. În regiunea Zaporijjea, Telegram pare să funcționeze încă prin VPN, însă cu întreruperi frecvente.

Olena, care păstrează legătura cu părinții aflați în zone ocupate, spune că, deși comunicarea este încă posibilă, aceasta este tot mai limitată.

„Oamenii se pregătesc deja pentru dispariția Telegram”, afirmă ea, precizând că mulți au început să instaleze VPN-uri și aplicații alternative.

Chiar și acolo unde comunicarea continuă, riscurile sunt ridicate. Locuitorii spun că telefoanele sunt verificate frecvent la punctele de control, iar orice conținut considerat legat de Ucraina poate atrage interogatorii sau detenții. „Discutăm doar lucruri obișnuite. Nimic politic, pentru că totul este monitorizat”, a spus Olena.

Rusia atacă pe toată linia frontului. Noua tactică ridică semne de întrebare, avertizează analiștii

De la blocaje punctuale la control sistemic

Experții afirmă că Rusia nu se limitează la blocarea unor site-uri sau aplicații individuale, ci restructurează modul în care este gestionat traficul de internet.

„Nu schimbă cablurile, ci rutele”, a explicat Mikita Kniș, specialist în securitate cibernetică, pentru Kyiv Independent.

În teritoriile ocupate, traficul este redirecționat prin infrastructură controlată de stat, unde poate fi filtrat și monitorizat.

Dacă anterior era folosit un sistem de tip „listă neagră”, care bloca anumite platforme, acum se conturează un model de tip „listă albă”, în care doar serviciile aprobate de stat rămân accesibile. Kniș descrie acest model ca pe un „lagăr digital”, în care accesul la informație este strict controlat.

„Imaginează-ți o clădire cu multe uși, iar acum a rămas una singură, care duce spre Moscova”, a spus el.

Instrumentele de ocolire a restricțiilor sunt, de asemenea, vizate. VPN-urile, utilizate pe scară largă pentru evitarea cenzurii, sunt tot mai restricționate. Ministrul rus al dezvoltării digitale, Maksut Șadaev, a declarat că guvernul urmărește reducerea utilizării acestora.

„Dacă VPN-ul nu este pe lista aprobată, pur și simplu nu se conectează”, a explicat Kniș.

În paralel, sistemul rus de interceptare SORM oferă serviciilor de securitate acces direct la datele care circulă prin rețelele de telecomunicații, permițând corelarea activității online cu identitatea utilizatorilor. „Dacă cineva se conectează fără VPN, sistemul poate vedea tot: cine este și ce accesează”, a spus Kniș.

Chiar dacă criptarea limitează accesul la conținut, metadatele — inclusiv cine comunică cu cine și când — rămân vizibile.

Autocenzură și adaptare

În aceste condiții, locuitorii din zonele ocupate spun că își adaptează comportamentul pentru a evita suspiciunile. Olena afirmă că șterg în mod regulat mesajele și apelurile. „Totul se șterge. Rămân doar lucruri neutre”, spune ea.

„Modelul Monaco” pentru Donbasul controlat de Ucraina: între simbolism politic și calcule strategice

Potrivit acesteia, practica a devenit comună încă din primele săptămâni ale războiului, când oamenii au realizat că inclusiv conversațiile private pot fi riscante.

Controlul informației ca strategie politică

Analiștii consideră că restricțiile asupra internetului fac parte dintr-o strategie mai amplă de control politic și social.

„Kremlinul vede controlul informației ca pe un instrument de supraviețuire a regimului”, a declarat Ryhor Nizhnikau, expert în Rusia la Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale.

În teritoriile ocupate, acest control este aplicat mai agresiv, cu scopul de a limita accesul la surse alternative de informație și de a reduce legăturile cu Ucraina.

Potrivit experților, modelul reflectă și experiențe din alte state autoritare, unde platformele online au fost folosite pentru mobilizare politică.

Deși există nemulțumiri în rândul populației, este puțin probabil ca aceste politici să fie inversate în viitorul apropiat.

„Este un proiect pe termen lung”, a spus Nijnikau. „Și va continua să se intensifice.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Ce se va întâmpla în acest an cu miliardele de la Hidroelectrica. Rețeta aplicată de Marcel Ciolacu la cea mai mare companie de stat și ce efecte a produs
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Campionul contractelor cu statul din fiefuri PSD și PNL. Cum a acaparat România firma din dosarul lui Radu Moldovan
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Gheorghe 2026. Cui îi spunem la mulți ani în 23 aprilie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Marițica Maria Bibescu portret realizat cu AI png
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Deportări în Bărăgan FOTO Biblioteca Centrală Universitară Timişoara
Destinul dramatic al coloniștilor șvabi din Banat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii