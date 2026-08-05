 Cine este „Pescarul din Altai”, criminalul în serie care a ucis 11 femei și vrea să scape de închisoare luptând în Ucraina | adevarul.ro
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Cine este „Pescarul din Altai”, criminalul în serie care a ucis 11 femei și vrea să scape de închisoare luptând în Ucraina

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Un criminal în serie, condamnat pentru uciderea a 11 femei. vrea să scape de închisoare prin înrolarea în armata rusă. Vitali Manișin, cunoscut drept „Pescarul din Altai”, a cerut să fie trimis pe frontul din Ucraina, în speranța că va putea evita condamnarea de 25 de ani de închisoare.

Vitalî Manișin, fost oficial din regiunea Altai și condamnat la 25 de ani de închisoare Foto: Nexta
Vitalî Manișin, fost oficial din regiunea Altai și condamnat la 25 de ani de închisoare Foto: Nexta

Fostul oficial din regiunea Altai Krai a depus o cerere oficială către administrația penitenciarului din Eniseisk, unde își execută pedeapsa. În document, Manișin și-a exprimat intenția de a semna un contract cu Ministerul rus al Apărării și de a fi trimis în zona de război.

Potrivit publicației nemoskva.net, solicitarea sa nu a primit încă un răspuns. Posibila recrutare a unui criminal în serie condamnat pentru mai multe crime a provocat însă numeroase reacții în Rusia.

Pe rețelele sociale, mulți utilizatori au criticat ideea ca un astfel de condamnat să poată ajunge pe front și să beneficieze ulterior de o eventuală reducere a pedepsei sau de grațiere.

„Va lupta, va primi o recompensă și va fi eliberat. Cine mai poate spune după asta că nu există oportunități?”, a comentat un utilizator, potrivit presei ruse.

Cazul lui Vitali Manișin a devenit unul dintre cele mai controversate dosare de crime în serie din Rusia. Fostul șef al administrației locale din districtul Kalmanski a fost suspectat că a comis mai multe crime în anii ’90, însă ancheta a fost blocată timp de mai mulți ani.

Inițial, anchetatorii au urmărit un alt suspect, Aleksandr Anisimov, un vânzător de încălțăminte care ar fi recunoscut crimele. Potrivit versiunii oficiale, acesta s-ar fi sinucis în timpul unei reconstituiri, aruncându-se de la fereastra unui bloc, iar cazul a rămas fără o soluționare clară pentru o perioadă lungă.

Manișin a intrat în atenția anchetatorilor pentru prima dată în legătură cu uciderea unei tinere în anul 1989. Ulterior, ancheta a stabilit că fostul oficial ar fi fost implicat în alte crime.

Potrivit procurorilor, el a recunoscut uciderea a 11 femei: cinci candidate la Universitatea Politehnică, două candidate la alte instituții de învățământ, două femei aflate în căutarea unui loc de muncă, mama uneia dintre victime și prima sa victimă.

Anchetatorii susțin că trupurile victimelor au fost ascunse în districtul Kalmanski, unde Manișin locuia și unde ocupa funcția de șef al administrației locale.

În toamna anului 2025, Vitali Manișin a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Primii șapte ani urma să îi execute într-un penitenciar, iar restul pedepsei într-o colonie penitenciară cu regim strict.

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