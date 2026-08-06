Vizita-cheie a României la Pentagon. Cum schimbă războiul din Ucraina strategia militară a SUA în Europa

Cum a ajuns delegația României la Pentagon în plină rescriere a strategiei militare americane pentru Europa și de ce deciziile luate astăzi la Washington ar putea redefini rolul României pe flancul estic al NATO, într-un război în care spectrul electromagnetic devine la fel de important ca tancurile.

Cum Ucraina a transformat spectrul electromagnetic într-un nou câmp de luptă și de ce vizita delegației române la Pentagon a avut loc exact în momentul în care Washingtonul rescrie strategia militară pentru Europa?

Aveți răbdare să citiți tot articolul este despre viitorul securității noastre ca români. L-am scris și l-am rescris toată noaptea călduroasă care a trecut. Am pretenția că cunosc filozofia Pentagonului. Am studiat la cea mai importantă structură militară de învățământ Universitatea Națională de Apărare a SUA (National Defense University) unde am absolvit cu Master of Science în National Resource Strategy , am străbătut culoarele înguste ale Pentagonului, am stat de vorba cu decidenți militari americani din ani 90,William J. Perry (Secretarul Apărării al SUA în 1996 — al 19-lea SecDef, în funcție din 3 februarie 1994 până în 23 ianuarie 1997, sub președintele Bill Clinton), generalul Colin Powell și generalulJohn Shalikashvili (Chairman, Joint Chiefs of Staff), subsecretarul de stat Paul Kaminski, am fost in zeci de baze militare americane, am fost în laboratoare precum Orlando-Naval Air Warfare Center Training Systems Division (NAWCTSD) și Sandia National Laboratories (SNL) etc. Am să dau câteva nume de absolvenți de la NDU/SUA ca să înțelegeți mai bine General James Mattis (USMC, ret.) — al 26-lea Secretar al Apărării al SUA; General Colin Powell (US Army, ret.) — al 65-lea Secretar de Stat și al 12-lea președinte al Comitetului Șefilor de Stat Major Reuniți; General John Kelly (USMC, ret.) — fost șef de cabinet al Casei Albe (administrația Trump 1); Amiral James G. Stavridis (US Navy, ret.) — fost comandant al US European Command și Comandant Suprem Aliat NATO (SACEUR); General T. Michael Moseley (USAF, ret.) — al 18-lea șef de Stat Major al Forțelor Aeriene americane; General Benny Gantz (Israel) — fost ministru al Apărării, fost premier interimar, Generalul Gheorghe Catrina — fost șef al Statului Major al Forțelor Aeriene Române, Generalul de brigadă (r.) Mircea Mândru locțiitor al emisarului Statului Major General la SHAPE, Belgia (Supreme Headquarters Allied Powers Europe — sediul SACEUR). La cei nominalizați se mai adaugă si alți din Europa, Asia, America Latina si de Sud, Africa. Gata cu introducerea.

În noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2024, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone Shahed asupra Ucrainei de la începutul războiului. La prima vedere, bilanțul părea unul obișnuit: zeci de drone distruse de apărarea antiaeriană ucraineană. Dar adevărata surpriză a venit din altă parte. Aproape jumătate dintre aparatele lansate nu au fost doborâte de rachetele Patriot și nici de tunurile antiaeriene. Pur și simplu au dispărut de pe traseul planificat. Sistemele ucrainene de război electronic le-au falsificat coordonatele de navigație, iar unele au ajuns până în Belarus.

Episodul spune mai multe despre viitorul războiului decât sute de pagini de doctrină militară. În Ucraina nu mai câștigă doar armata care dispune de cele mai multe tancuri, de cele mai performante avioane sau de cele mai numeroase rachete. Câștigă tot mai des cea care controlează informația, comunicațiile și spectrul electromagnetic.

Există războaie care modifică frontiere și războaie care schimbă pentru totdeauna modul în care sunt purtate conflictele. Invazia Rusiei în Ucraina le face pe amândouă. În timp ce atenția opiniei publice rămâne concentrată asupra luptelor din Donbas, asupra atacurilor cu drone și asupra bombardamentelor cu rachete, cea mai profundă transformare se desfășoară într-un spațiu invizibil. Este un câmp de luptă pe care nu îl vedem, dar care decide dacă o dronă își găsește ținta, dacă o rachetă lovește cu precizie sau dacă un sistem de comunicații militar continuă să funcționeze în timpul unei ofensive.

Acest spațiu poartă un nume aparent tehnic – spectrul electromagnetic – însă el a devenit una dintre cele mai importante arme ale secolului XXI. În urmă cu doar câțiva ani, războiul electronic era considerat o specialitate rezervată operatorilor de comunicații și structurilor de informații. Astăzi, el influențează fiecare operație militară. În Ucraina, Rusia și Kievul duc o confruntare permanentă în care fiecare inovație tehnologică este urmată, uneori în doar câteva săptămâni, de o contramăsură. Este un duel în care algoritmii, bruiajul, falsificarea semnalelor GPS și inteligența artificială ajung să valoreze la fel de mult ca artileria sau blindatele.

Pentru România, această revoluție militară nu mai este o temă rezervată analizelor NATO. Ea se desfășoară la câțiva kilometri de frontieră. Drone rusești căzute în Delta Dunării, interferențe GPS în vestul Mării Negre, incidente repetate în județul Constanța și dezvoltarea accelerată a unor tehnologii antidronă produse chiar în România demonstrează că efectele războiului au depășit de mult granițele Ucrainei. Frontul invizibil a ajuns deja la Marea Neagră.

Nu întâmplător, exact în acest moment, Pentagonul desfășoară Europe Posture Review, cea mai amplă reevaluare a prezenței militare americane în Europa de la sfârșitul Războiului Rece. În timp ce la Washington se redesenează rolul fiecărui aliat în noua arhitectură de securitate, delegația română condusă de consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a aflat la Pentagon pentru a susține argumentele României într-un moment decisiv. Miza nu mai este doar câți militari americani vor rămâne în Europa, ci care sunt statele capabile să contribuie efectiv la apărarea flancului estic într-un război în care spectrul electromagnetic devine la fel de important ca tancurile, avioanele sau navele de luptă.

De ce a ajuns delegația României la Pentagon?

În timp ce războiul din Ucraina schimbă regulile confruntării militare prin utilizarea dronelor, a inteligenței artificiale și a războiului electronic, la Washington se desfășoară o altă bătălie, mai puțin vizibilă, dar cu efecte care se vor resimți asupra întregii Europe. În aceste luni, Pentagonul desfășoară Europe Posture Review, cea mai amplă analiză a prezenței militare americane pe continent de la sfârșitul Războiului Rece. Nu este o simplă evaluare a bazelor și efectivelor, ci o regândire a modului în care Statele Unite își vor proiecta puterea militară într-o lume în care trebuie să descurajeze simultan Rusia în Europa și China în Indo-Pacific.

Pentru prima dată după aproape opt decenii, Washingtonul nu mai pornește de la premisa că securitatea Europei trebuie garantată printr-o prezență militară americană permanentă și în continuă expansiune. Noua administrație consideră că aliații europeni trebuie să preia o parte mult mai mare din responsabilitatea apărării convenționale, în timp ce Statele Unite își concentrează resursele strategice asupra competiției cu China. În interiorul Pentagonului, această schimbare de filozofie este descrisă deja drept începutul unui „NATO 3.0” – o alianță în care americanii rămân liderul strategic, dar nu mai reprezintă principalul furnizor de forțe convenționale pentru Europa.

Arhitectul acestei schimbări este subsecretarul american al Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, unul dintre cei mai influenți strategi ai administrației Trump. De aproape un deceniu, Colby susține că principala provocare pentru Statele Unite nu mai este Rusia, ci China și că Washingtonul nu își mai poate permite să trateze Europa și Indo-Pacificul ca două teatre separate de operații. Din această perspectivă, Europa trebuie să fie suficient de puternică pentru a-și asuma o parte mult mai mare din propria apărare, fără ca Statele Unite să fie obligate să transfere permanent resurse din Pacific către continentul european.

Această schimbare explică și vizita efectuată la Washington de consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. În timp ce presa românească a tratat deplasarea aproape exclusiv ca pe o întâlnire bilaterală, momentul ales este mult mai important decât pare. România a intrat în dialog cu Pentagonul exact în perioada în care se redesenează întreaga arhitectură militară americană în Europa. Potrivit informațiilor făcute publice chiar de Elbridge Colby, cei doi oficiali români s-au aflat printre primii reprezentanți ai statelor aliate cărora le-a fost prezentată noua abordare privind Europe Posture Review.

Mesajul transmis de Washington este diferit de cel cu care mulți aliați europeni s-au obișnuit în ultimele decenii. Pentagonul nu mai evaluează doar numărul militarilor americani dislocați într-o țară sau dimensiunea bazelor puse la dispoziție. Sunt analizate infrastructura militară, mobilitatea strategică, depozitele de muniții, capacitatea de primire rapidă a întăririlor, cooperarea industrială și, mai ales, disponibilitatea politică a fiecărui aliat de a susține operațiile americane în eventualitatea unei crize majore. Cu alte cuvinte, întrebarea nu mai este „câți soldați americani sunt în România?”, ci „ce poate oferi România pentru ca Alianța să lupte mai eficient?”.

În această ecuație, România dispune de un avantaj pe care puține state îl pot revendica. Baza aeriană Mihail Kogălniceanu, aflată într-un amplu proces de extindere, este privită de Washington nu doar ca o facilitate militară, ci ca un viitor nod logistic pentru întregul flanc sud-estic al NATO. Poziția sa oferă acces rapid către Marea Neagră, Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest, transformând-o într-un punct de sprijin esențial pentru eventualele operații aliate din regiune.

Dar geografia nu mai este suficientă. În noua filozofie strategică a Pentagonului, valoarea unui aliat este măsurată și prin ceea ce poate produce, prin cât de repede își poate mobiliza industria de apărare și prin disponibilitatea sa de a transforma investițiile în capabilități reale de luptă. Tocmai de aceea, mesajul publicat de Elbridge Colby după întâlnirea cu delegația română este relevant: cheltuielile pentru apărare trebuie transformate în capacități reale, iar transferul de responsabilitate către aliații europeni nu mai reprezintă o opțiune, ci direcția în care se îndreaptă întreaga strategie americană.

Perfect. Eu aș transforma următorul capitol într-o poveste, nu într-o înșiruire de sisteme de armament. Cititorul trebuie să înțeleagă de ce Rusia a pornit cu avantaj și de ce Occidentul a fost luat prin surprindere.

Avantajul pe care Occidentul nu l-a văzut

Una dintre cele mai mari surprize ale invaziei ruse din februarie 2022 nu a fost dimensiunea arsenalului desfășurat împotriva Ucrainei. Nici numărul tancurilor, nici amploarea atacurilor cu rachete. Adevărata surpriză s-a aflat într-un domeniu pe care puțini îl urmăreau cu atenție înainte de război: războiul electronic.

În timp ce numeroase programe de înzestrare ale armatei ruse aveau să se dovedească afectate de corupție, întârzieri și probleme logistice, infrastructura de război electronic a rămas una dintre puținele componente dezvoltate constant încă de la începutul anilor 2000. Moscova investise aproape două decenii într-un domeniu pe care multe armate occidentale îl considerau secundar. Când a început invazia, avantajul acumulat avea să devină evident.

Diferența era una de doctrină. Pentru armatele NATO, războiul electronic reprezenta, în general, un mijloc de sprijin al operațiilor. Pentru armata rusă, el era chiar începutul ofensivei. Înainte de lansarea primelor rachete sau de înaintarea blindatelor, Moscova urmărea să paralizeze comunicațiile adversarului, să bruieze navigația prin satelit, să perturbe legăturile radio și să reducă la minimum capacitatea de coordonare a unităților ucrainene. Ideea era simplă: dacă adversarul nu mai poate comunica și nu își mai cunoaște poziția, rezistența lui devine mult mai ușor de înfrânt.

Simbolul acestei filozofii a devenit sistemul Krasukha-4, unul dintre cele mai cunoscute complexe rusești de război electronic. Capabil să bruieze radare aeropurtate, comunicații prin satelit și senzori de supraveghere pe distanțe de sute de kilometri, Krasukha era gândit pentru a crea în jurul trupelor ruse un adevărat „nor electronic”, în interiorul căruia adversarul își pierdea treptat avantajul tehnologic. Descoperirea unui astfel de sistem abandonat de trupele ruse în retragerea din apropierea Kievului a oferit Ucrainei și partenerilor occidentali o oportunitate rară: pentru prima dată au putut analiza în detaliu modul în care Rusia integra războiul electronic în operațiile de pe front.

Dar Krasukha era doar o piesă dintr-o arhitectură mult mai amplă. Sistemele R-330 Jitel au început să creeze adevărate „zone moarte” din punct de vedere electromagnetic, în care receptoarele GPS indicau poziții greșite, telefoanele prin satelit își pierdeau conexiunea, iar comunicațiile radio deveneau instabile. Alte sisteme, precum Borisoglebsk-2, erau destinate bruiajului comunicațiilor tactice, în timp ce Leer-3putea perturba chiar și rețelele de telefonie mobilă din apropierea frontului. Deasupra tuturor se afla Murmansk-BN, un sistem strategic cu rază de acțiune declarată de până la 5.000 de kilometri, ale cărui efecte au fost detectate inclusiv în nordul Norvegiei, demonstrând că Moscova privea spectrul electromagnetic ca pe un teatru de operații care depășește cu mult granițele Ucrainei.

Primele victime ale acestei noi realități au fost dronele turcești Bayraktar TB2, transformate în primele luni ale războiului în simbolul rezistenței ucrainene. Imaginile cu coloane blindate rusești distruse de aceste aparate au făcut înconjurul lumii și au creat impresia că dronele schimbaseră definitiv regulile războiului. Doar câteva luni mai târziu, succesul lor s-a redus dramatic. Nu pentru că platforma devenise depășită, ci pentru că mediul în care opera se schimbase complet. Brigăzile ruse de război electronic au început să bruieze legăturile de comunicații și navigație, obligând Ucraina să își schimbe radical modul de utilizare a dronelor. Lecția era limpede: în războiul modern nu supraviețuiește întotdeauna arma cea mai sofisticată, ci arma care reușește să funcționeze într-un mediu electromagnetic contestat.

Experiența frontului avea însă să demonstreze și limitele sistemului rusesc. Complexele de război electronic s-au transformat rapid în ținte prioritare pentru artileria de precizie și pentru dronele ucrainene. Mai multe sisteme Jitel și Krasukha au fost localizate și distruse, iar Moscova a fost obligată să își schimbe din nou tactica. Marile platforme au început să fie înlocuite cu sisteme mai mici, mai mobile și mai greu de detectat, precum Volnorez și Lesochek, capabile să protejeze punctual tranșeele și pozițiile de artilerie. Era începutul unei noi etape a cursei tehnologice, în care fiecare inovație era urmată aproape imediat de o contramăsură.

Aceasta este, probabil, cea mai importantă lecție a războiului din Ucraina. Superioritatea militară nu mai este dată exclusiv de numărul de tancuri sau de performanțele avioanelor de luptă. Ea depinde din ce în ce mai mult de capacitatea unei armate de a controla un spațiu invizibil, alcătuit din unde radio, semnale GPS, comunicații și algoritmi. Cine domină acest spațiu poate influența întregul câmp de luptă fără să tragă un singur foc de armă.

Cum a răspuns Ucraina: viteza împotriva masei

Dacă Rusia a intrat în război cu avantajul unei infrastructuri de război electronic construită în aproape două decenii, Ucraina a fost obligată să găsească rapid o soluție. Nu dispunea nici de timpul și nici de resursele Moscovei, dar avea un avantaj pe care marile armate îl obțin mult mai greu: capacitatea de a se adapta aproape în timp real.

În doar câteva luni de la începutul invaziei, Ucraina a creat un ecosistem unic, în care armata, universitățile, companiile private și sute de mici ateliere de inginerie au început să lucreze împreună. Dacă în Occident dezvoltarea unui nou sistem militar durează adesea ani și presupune proceduri complexe de testare și certificare, în Ucraina același proces a fost redus la câteva săptămâni. Frontul devenise laboratorul, iar soldații – primii evaluatori ai fiecărei inovații.

Unul dintre primele rezultate ale acestei adaptări a fost Bukovel-AD, un sistem proiectat inițial pentru protejarea unităților terestre împotriva dronelor de recunoaștere. În practică, s-a dovedit mult mai valoros decât anticipaseră proiectanții săi. Bukovel putea detecta dronele rusești Orlan-10, întrerupe comunicațiile cu operatorii și reduce drastic eficiența recunoașterii aeriene. Spre deosebire de sistemele grele rusești, putea fi montat rapid pe vehicule comerciale și mutat permanent, ceea ce îl făcea mult mai greu de localizat și distrus. Ucraina demonstra astfel că mobilitatea poate compensa, uneori, lipsa resurselor.

Și mai interesant este însă proiectul Pokrova, despre care autoritățile ucrainene au vorbit foarte puțin. Rezultatele sale au devenit vizibile în toamna anului 2024, când un număr tot mai mare de drone Shahed au început să își rateze țintele fără a fi interceptate de apărarea antiaeriană. În loc să distrugă fizic aparatul de zbor, sistemul modifica informațiile de navigație primite prin GPS. Practic, drona continua să zboare, dar către o destinație falsă. Era o schimbare radicală de filozofie: în loc să consumi o rachetă antiaeriană de milioane de dolari, modificai percepția dronei asupra propriei poziții și o transformai într-o armă inutilă.

Această abordare avea să influențeze inclusiv gândirea militară occidentală. Războiul din Ucraina a demonstrat că superioritatea nu mai aparține neapărat celui care dispune de cele mai sofisticate sisteme de apărare, ci celui care reușește să manipuleze mai eficient informația. În noul câmp de luptă, distrugerea fizică a țintei nu mai este întotdeauna necesară. Uneori este suficient să faci adversarul să creadă că se află în alt loc.

Aceeași lecție au învățat-o și Statele Unite. În vara anului 2023, armata ucraineană a observat că proiectilele ghidate Excalibur, considerate până atunci unele dintre cele mai precise muniții de artilerie din arsenalul NATO, își pierdeau eficiența. Cauza nu era o problemă de fabricație, ci faptul că Rusia dezvoltase metode de bruiaj GPS suficient de sofisticate pentru a afecta sistemele lor de ghidare. Publicații occidentale precum The Washington Post și Defense News aveau să dezvăluie ulterior că americanii au fost nevoiți să modifice software-ul acestor muniții pentru a le reda precizia pe frontul ucrainean.

Nici lansatoarele HIMARS, considerate una dintre armele care au schimbat cursul războiului în 2022, nu au rămas imune. În primele luni, ele au provocat pierderi importante armatei ruse, lovind depozite de muniții și centre logistice aflate la zeci de kilometri în spatele frontului. Pe măsură însă ce Moscova și-a redistribuit sistemele de război electronic în jurul obiectivelor strategice, eficiența unor lovituri a început să scadă. Nu pentru că HIMARS devenise mai puțin performant, ci pentru că mediul electromagnetic în care opera fusese profund modificat. Era una dintre primele demonstrații că nici cele mai avansate arme occidentale nu mai pot fi evaluate exclusiv prin caracteristicile lor tehnice, ci și prin capacitatea de a funcționa într-un spectru electromagnetic intens contestat.

În doar doi ani, Ucraina a reușit astfel să schimbe modul în care este privit războiul electronic în toate academiile militare occidentale. Lecția este simplă, dar profundă: victoria nu mai aparține automat armatei care produce cea mai performantă tehnologie, ci celei care o adaptează cel mai repede. În conflictul ruso-ucrainean, ciclul inovație–contramăsură–adaptare nu se mai măsoară în ani, ci în săptămâni. Iar această accelerare obligă NATO să își regândească atât doctrina, cât și industria de apărare.

Perfect. Acesta este capitolul care va diferenția articolul de ceea ce s-a scris până acum. Nu este doar despre drone navale, ci despre faptul că Marea Neagră a devenit primul laborator al războiului electronic naval din istorie.

Marea Neagră – laboratorul noului război

Dacă Donbasul este laboratorul războiului terestru al secolului XXI, Marea Neagră a devenit locul în care se rescrie doctrina războiului naval. Aproape toate marile inovații apărute în conflictul dintre Rusia și Ucraina – de la drone maritime autonome și atacuri coordonate cu drone aeriene până la războiul electronic și inteligența artificială – au fost testate aici înainte de a deveni obiect de studiu în academiile militare occidentale.

Primele imagini cu drone navale ucrainene lovind nave ale Flotei ruse din Marea Neagră au făcut înconjurul lumii. Pentru publicul larg, ele păreau simple ambarcațiuni fără echipaj încărcate cu explozibil. În realitate, fiecare astfel de atac era rezultatul unei confruntări mult mai complexe, purtate cu mult înainte ca drona să ajungă în apropierea țintei.

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Primele platforme maritime dezvoltate de Ucraina se bazau pe comunicații prin satelit, navigație GPS și camere electro-optice controlate în timp real de operatori aflați la zeci sau chiar sute de kilometri distanță. Practic, erau nave fără echipaj transformate în muniții inteligente, capabile să lovească ținte navale cu o precizie greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani. Însă tocmai această dependență de comunicații și navigație le transforma într-o țintă ideală pentru războiul electronic.

Rusia a înțeles rapid noua amenințare. În jurul bazei navale de la Sevastopol au fost instalate sisteme suplimentare de bruiaj radio și GPS, iar navele Flotei Mării Negre au început să utilizeze propriile echipamente de război electronic pentru a întrerupe legătura dintre drone și operatorii lor. Moscova încerca să transforme portul într-o adevărată „bulă electromagnetică”, în care armele fără pilot să devină inutile înainte de a ajunge la țintă.

Dar și de această dată Ucraina s-a adaptat mai repede decât adversarul. Inginerii ucraineni au modificat permanent arhitectura dronelor navale, introducând sisteme redundante de navigație, trasee programate înainte de lansare și algoritmi capabili să continue misiunea chiar și după pierderea comunicațiilor cu operatorul. Unele modele au început să utilizeze elemente de inteligență artificială pentru identificarea obstacolelor și selectarea țintei în faza finală a atacului, reducând astfel dependența de controlul uman. În doar câteva luni, fiecare măsură de protecție introdusă de Rusia era urmată de o nouă soluție tehnologică ucraineană.

Rezultatele s-au văzut pe mare. Atacurile asupra navelor Ivanoveț, Cezar Kunikov sau asupra infrastructurii navale din Sevastopol au demonstrat că superioritatea navală nu mai este decisă exclusiv de numărul fregatelor sau al submarinelor. În multe situații, confruntarea s-a purtat între algoritmi, sisteme de navigație și echipamente de război electronic, iar platforme construite cu costuri incomparabil mai mici au reușit să scoată din luptă nave evaluate la sute de milioane de dolari. Marea Neagră devenea astfel primul teatru naval în care spectrul electromagnetic conta aproape la fel de mult ca puterea de foc.

Consecințele acestei competiții tehnologice au depășit însă rapid spațiul strict militar. În ultimii doi ani, nave comerciale aflate în vestul Mării Negre au raportat tot mai des anomalii ale sistemelor GPS în apropierea Crimeei. Ecranele indicau poziții imposibile, uneori la zeci de kilometri distanță de locul real în care se aflau navele. Fenomenul, cunoscut sub numele de GPS spoofing, nu înseamnă pierderea semnalului de navigație, ci inducerea deliberată în eroare a sistemelor electronice prin transmiterea unor coordonate false. Pentru un comandant militar, aceasta este o armă. Pentru un navigator civil, poate deveni un risc major de siguranță.

Același fenomen a început să afecteze și aviația civilă. În repetate rânduri, aeronave aflate în apropierea Mării Negre au raportat interferențe ale sistemelor de navigație, fiind obligate să treacă la proceduri alternative de orientare. Este poate cea mai clară dovadă că războiul electronic nu mai poate fi izolat de viața civilă. Undele radio nu respectă frontierele, iar un sistem de bruiaj instalat în Crimeea poate influența comunicațiile și navigația la sute de kilometri distanță, inclusiv în spațiul aerian și maritim al statelor membre NATO.

Pentru România, această evoluție are o semnificație aparte. Marea Neagră nu mai reprezintă doar flancul estic al NATO și nici doar un coridor comercial vital pentru exporturile de cereale ale Ucrainei. Ea a devenit un spațiu în care se testează tehnologiile care vor defini conflictele următoarelor decenii. Iar efectele lor încep deja să fie resimțite pe litoralul românesc și în Delta Dunării. Tocmai de aceea, ceea ce se întâmplă în spectrul electromagnetic al Mării Negre nu mai este doar o problemă a Ucrainei sau a Rusiei, ci una care privește direct securitatea României și a întregii Alianțe Nord-Atlantice.

Frontul invizibil a ajuns în România

Multă vreme, războiul electronic a părut o preocupare exclusivă a marilor armate și a serviciilor de informații. Pentru România, conflictul din Ucraina părea să se desfășoare dincolo de Dunăre, iar bruiajul comunicațiilor sau manipularea semnalelor GPS erau subiecte rezervate rapoartelor NATO și publicațiilor de specialitate. Astăzi, această percepție nu mai corespunde realității. Frontul invizibil a trecut granița.

Primele semnale au venit din Delta Dunării. Locuitorii din Plauru și Ceatalchioi au început să audă explozii în timpul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, iar fragmente de drone Shahed au fost descoperite pe teritoriul României. Inițial, explicația părea simplă: aparate care și-au ratat ținta. În realitate, fenomenul este mult mai complex și ilustrează perfect modul în care războiul electronic schimbă dinamica conflictului.

Dronele Shahed nu se bazează exclusiv pe semnalul GPS. Ele folosesc o combinație între navigația inerțială și informațiile primite de la sateliți. Atunci când pătrund într-o zonă în care semnalul este bruiat sau falsificat prin tehnici de GPS spoofing, sistemul lor de navigație începe să calculeze poziții eronate. Uneori își continuă zborul până la epuizarea combustibilului, alteori urmează coordonate pe care le consideră corecte, deși acestea sunt false. O abatere de numai câțiva kilometri este suficientă pentru ca o dronă lansată împotriva infrastructurii ucrainene să ajungă pe teritoriul României. Nu este neapărat rezultatul unei erori de pilotaj, ci consecința directă a confruntării electronice dintre cele două armate.

Aceasta este una dintre cele mai puțin înțelese caracteristici ale războiului modern. În trecut, efectele unui conflict rămâneau, în general, limitate la zona de operații. În războiul electronic, undele radio și semnalele de navigație nu respectă frontierele. Bruiajul produs în Crimeea sau în sudul Ucrainei poate influența comunicațiile și sistemele de poziționare la sute de kilometri distanță, inclusiv în spațiul aerian și maritim românesc. În acest nou tip de confruntare, geografia nu mai oferă aceeași protecție ca în trecut.

Fenomenul nu se limitează la drone. În vestul Mării Negre, echipajele unor nave comerciale au raportat în repetate rânduri poziții GPS imposibile, iar aeronave civile care operează în apropierea litoralului românesc au semnalat interferențe ale sistemelor de navigație. Pentru transportul civil acestea sunt incidente de siguranță. Pentru militari, ele reprezintă dovada că spectrul electromagnetic al Mării Negre a devenit deja un spațiu contestat, chiar și în afara operațiilor de luptă.

Aceste evoluții au avut și un efect mai puțin vizibil, dar cu implicații importante pe termen lung. Pentru prima dată după multe decenii, industria românească de apărare începe să privească războiul electronic nu ca pe un domeniu rezervat marilor companii occidentale, ci ca pe o oportunitate de dezvoltare tehnologică. Lecțiile venite de pe frontul ucrainean au creat o cerere nouă pentru sisteme de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor, iar câteva companii românești au început să răspundă acestei provocări.

Este poate una dintre cele mai importante consecințe indirecte ale războiului. În timp ce armatele învață să lupte într-un mediu electromagnetic contestat, industria încearcă să țină pasul cu ritmul fără precedent al inovației. Dacă înainte dezvoltarea unui sistem militar dura ani de zile, experiența ucraineană arată că astăzi avantajul aparține companiilor capabile să adapteze o tehnologie în câteva luni sau chiar în câteva săptămâni. România începe, timid, să intre în această competiție. Iar pentru o țară aflată pe flancul estic al NATO, aceasta nu mai este doar o oportunitate economică, ci o necesitate strategică.

Industria românească începe să răspundă

Una dintre cele mai puțin discutate consecințe ale războiului din Ucraina nu se vede pe front, ci în halele unor companii din România. În timp ce armatele NATO încearcă să înțeleagă lecțiile conflictului, iar Pentagonul rescrie doctrina privind apărarea Europei, începe să se contureze și un ecosistem industrial românesc specializat în război electronic și combaterea dronelor. Nu este încă o industrie comparabilă cu cea din Statele Unite sau Israel, dar este, probabil, primul moment din ultimele trei decenii în care firme românești intră într-un domeniu aflat în centrul transformării războiului modern.

Experiența frontului ucrainean a schimbat complet modul în care este privită apărarea antidrone. În 2022, accentul era pus aproape exclusiv pe bruiajul comunicațiilor. Astăzi, conceptul este mult mai complex. Detectarea timpurie, identificarea tipului de dronă, analiza spectrului electromagnetic, preluarea controlului asupra legăturii radio și integrarea tuturor acestor funcții într-un sistem unic au devenit cerințe obligatorii pentru orice soluție modernă Counter-UAS. Tocmai în această direcție încearcă să se poziționeze și câteva companii românești.

Cel mai vizibil exemplu este STARC4SYS, companie care în ultimii ani și-a construit o rețea de parteneriate cu unele dintre cele mai importante firme occidentale din domeniul războiului electronic. În Statele Unite, colaborează cu CACI International, unul dintre principalii furnizori de sisteme de război electronic și SIGINT pentru Departamentul Apărării al SUA, cu Keysight Technologies, lider mondial în testarea și analiza spectrului electromagnetic, cu Sentrycs, companie din grupul american ONDAS specializată în neutralizarea dronelor prin tehnologia Cyber over RF, și cu SPX Communications Technologies – TCI International, producător de sisteme pentru monitorizarea spectrului radio și bruiaj tactic. Aceste colaborări nu înseamnă doar distribuția unor echipamente occidentale, ci acces la tehnologii și standarde utilizate deja de armata americană.

Parteneriatele nu se opresc însă în Statele Unite. În Israel, STARC4SYS cooperează cu Rafael Advanced Defense Systems, compania care dezvoltă sisteme precum Iron Dome, David's Sling și familia de rachete Spike, dar și cu DSIT Solutions, specializată în senzori subacvatici și protecția infrastructurilor maritime. În contextul în care Marea Neagră devine un teatru al războiului cu drone navale, astfel de tehnologii capătă o relevanță strategică tot mai mare pentru statele riverane și pentru NATO.

Pe filiera europeană, colaborarea cu companiile cehe H TEST și URC Systems urmărește integrarea în România a unor sisteme mobile și fixe de recunoaștere electromagnetică, bruiaj și protecție antidronă, utilizate deja de mai multe armate ale Alianței. Memorandumul semnat la BSDA 2026 reprezintă un pas important într-o direcție pe care Pentagonul o încurajează tot mai des: dezvoltarea de capabilități locale, interoperabile cu cele americane și europene.

Această strategie se reflectă și în produsul BlackTalon, platformă antidronă dezvoltată de STARC4SYS și achiziționată de Ministerul Apărării într-un program derulat împreună cu Guvernul Statelor Unite. Integrarea tehnologiei israeliene Sentrycs în 2025 a permis sistemului să treacă dincolo de bruiajul clasic și să utilizeze conceptul Cyber over RF, prin care drona este detectată, identificată și, în anumite situații, preluată sub control fără a fi distrusă. Este exact direcția în care evoluează astăzi sistemele Counter-UAS occidentale.

Nu este vorba însă doar despre o singură companie. BlueSpace Technology, Pro Optica și Interactive Software dezvoltă la rândul lor senzori electro-optici, aplicații C4ISR și soluții software pentru protecția infrastructurilor critice și combaterea dronelor. Împreună, aceste firme conturează ceea ce până de curând părea imposibil: apariția unui nucleu românesc de tehnologii dedicate războiului electronic.

Paradoxul este că această evoluție coincide cu schimbarea profundă de filozofie promovată la Washington. În logica Europe Posture Review, un aliat nu mai este evaluat exclusiv prin numărul de militari americani pe care îi găzduiește, ci și prin capacitatea de a produce tehnologie, de a integra industria proprie în lanțurile occidentale de aprovizionare și de a susține operațiile NATO în eventualitatea unui conflict de mare intensitate. Din această perspectivă, dezvoltarea unei industrii românești specializate în război electronic nu mai reprezintă doar o oportunitate economică. Ea devine un argument strategic în dialogul cu Pentagonul și un element al credibilității României în noua arhitectură de securitate occidentală.

Paradoxul românesc

Există un paradox pe care actuala dezbatere despre securitatea României îl ignoră aproape complet. În timp ce Bucureștiul încearcă să convingă Washingtonul că România trebuie să rămână unul dintre pilonii prezenței americane pe flancul estic, unele dintre deciziile luate acasă transmit exact mesajul opus.

Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major, videoconferinţă cu omologul său ucrainean despre coordonarea între structurile militare ale României şi Ucrainei

La Washington, Pentagonul nu mai discută doar despre numărul militarilor americani care vor rămâne în Europa. Europe Posture Review schimbă însăși filosofia prezenței americane pe continent. În noua viziune promovată de Elbridge Colby, un aliat nu mai este evaluat exclusiv după poziția geografică sau după numărul bazelor puse la dispoziția Statelor Unite. Sunt analizate infrastructura militară, capacitatea logistică, mobilitatea strategică, industria de apărare și disponibilitatea politică de a susține operațiile americane în eventualitatea unei crize. Cu alte cuvinte, Washingtonul încearcă să afle nu cine are cea mai mare nevoie de Statele Unite, ci cine poate contribui cel mai mult la apărarea comună.

În acest context trebuie înțeleasă și vizita la Pentagon a consilierului prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Întâlnirea cu Elbridge Colby nu a fost o simplă întrevedere protocolară. Ea a avut loc exact în perioada în care Pentagonul începea consultările cu aliații privind noua arhitectură militară americană în Europa. Mesajul public transmis ulterior de Colby a fost limpede: viitorul Alianței depinde de transformarea cheltuielilor pentru apărare în capabilități reale de luptă, iar aliații europeni trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării continentului.

Privită din această perspectivă, controversa privind anularea contractului pentru cele 139 de transportoare blindate Piranha 5 capătă o semnificație care depășește cu mult o dispută comercială. Programul urma să fie realizat la Uzina Mecanică București, în parteneriat cu General Dynamics European Land Systems, parte a unuia dintre cei mai importanți giganți ai industriei americane de apărare. În timp ce autoritățile române au invocat costurile prea ridicate și modificările intervenite în configurația tehnică a vehiculelor, compania americană a susținut că termenii procedurii au fost schimbați în timpul licitației și că perioada acordată pentru depunerea ofertei a fost neobișnuit de scurtă pentru un contract de asemenea dimensiuni. Dincolo de disputa contractuală, semnalul transmis către Washington este dificil de ignorat: România solicită consolidarea prezenței militare americane, dar riscă să piardă una dintre cele mai importante investiții americane din propria industrie de apărare.

Contradicția devine și mai evidentă dacă este privită în ansamblul ei. În articol am arătat cum firme românești precum STARC4SYS încearcă să construiască parteneriate cu companii americane, israeliene și europene pentru dezvoltarea unor capabilități de război electronic și Counter-UAS. Exact acest tip de integrare industrială este încurajat de noua doctrină americană. În schimb, blocajele din alte programe majore de înzestrare transmit impresia că România nu reușește întotdeauna să transforme parteneriatul strategic într-o cooperare industrială coerentă.

Există și o dimensiune politică pe care Washingtonul o urmărește cu atenție. Relațiile strategice nu se construiesc doar prin declarații oficiale și vizite la nivel înalt, ci și prin consecvența mesajelor transmise de liderii politici. În acest context, episodul în care actualul vicepremier Oana Gheorghiu a fost nevoită să își nuanțeze declarațiile și postările critice la adresa lui Donald Trump și J.D. Vance, formulate înainte de intrarea în Guvern, ilustrează diferența dintre retorica politică internă și responsabilitatea reprezentării unui stat aliat al Statelor Unite. În diplomație, asemenea episoade nu decid singure relația bilaterală, dar contribuie la imaginea de ansamblu a unui partener.

Aceasta este, de fapt, miza noului dialog dintre București și Washington. România nu mai trebuie să demonstreze doar că are nevoie de garanțiile de securitate americane. Trebuie să convingă Pentagonul că este capabilă să genereze infrastructură, industrie, tehnologie și capabilități militare care întăresc întreaga Alianță. În logica Europe Posture Review, bazele militare și poziția geografică rămân importante, dar ele nu mai sunt suficiente. Credibilitatea strategică se măsoară în investiții, în producție, în interoperabilitate și în disponibilitatea de a împărți responsabilitatea apărării.

Iar aici se află adevăratul paradox al României. În timp ce geografia îi oferă una dintre cele mai importante poziții strategice de pe flancul estic al NATO, succesul său în noua arhitectură de securitate americană va depinde tot mai puțin de hartă și tot mai mult de capacitatea de a demonstra că este un aliat care produce securitate, nu doar o consumă.

Concluzie

Războiul pe care îl vede doar cine știe unde să privească

La începutul invaziei din februarie 2022, atenția lumii era concentrată asupra coloanelor de tancuri rusești care înaintau spre Kiev. Trei ani mai târziu, imaginea războiului este complet diferită. Blindatele nu au dispărut, avioanele continuă să bombardeze, iar artileria rămâne decisivă pe front. Și totuși, conflictul dintre Rusia și Ucraina a demonstrat că superioritatea militară nu mai este decisă exclusiv de puterea de foc.

Adevărata competiție se desfășoară într-un spațiu pe care nimeni nu îl poate vedea. În spectrul electromagnetic, acolo unde comunicațiile sunt întrerupte, semnalele GPS sunt falsificate, dronele sunt deturnate, iar algoritmii ajung să decidă dacă o rachetă lovește ținta sau cade la zeci de kilometri distanță. Pentru prima dată în istoria modernă, controlul informației a devenit la fel de important ca controlul teritoriului.

Această transformare explică de ce Pentagonul își reevaluează întreaga prezență militară în Europa și de ce Europe Posture Review reprezintă mai mult decât o simplă analiză a numărului de militari americani dislocați pe continent. Noua strategie americană nu caută doar baze, ci aliați capabili să producă tehnologie, să dezvolte industrie de apărare, să susțină operații într-un mediu electromagnetic contestat și să împartă responsabilitatea apărării colective.

Din această perspectivă trebuie înțeleasă și vizita delegației române conduse de Marius Lazurca și generalul Gheorghiță Vlad la Pentagon. Miza nu a fost doar menținerea atenției Washingtonului asupra Mării Negre, ci demonstrarea faptului că România poate deveni un contributor la noua arhitectură de securitate, nu doar un beneficiar al acesteia.

Pentru România, lecția războiului din Ucraina este poate mai importantă decât pentru multe alte state ale NATO. Geografia rămâne un avantaj strategic excepțional, dar ea nu mai garantează singură relevanța. În competiția care se deschide odată cu redefinirea posturii americane în Europa, vor conta capacitatea de inovare, dezvoltarea unei industrii de apărare integrate în ecosistemul occidental, mobilitatea militară, infrastructura și disponibilitatea politică de a acționa ca un aliat care generează securitate. În lumea pe care o conturează Elbridge Colby, simpla apartenență la flancul estic nu mai este suficientă.

Poate că aceasta este cea mai importantă moștenire pe care războiul din Ucraina o va lăsa istoriei militare. Nu faptul că a consacrat drona ca armă dominantă, nici că a readus războiul de mare intensitate în Europa, ci că a schimbat însăși definiția superiorității militare. În conflictele viitorului, victoria nu va aparține neapărat armatei care dispune de cele mai multe tancuri sau de cele mai multe avioane. Va aparține celei care va controla mai bine spectrul electromagnetic, va adapta mai repede tehnologia și va construi alianțe capabile să transforme puterea industrială în putere militară.

Iar acesta este poate cel mai important avertisment pentru România. Frontul invizibil nu mai începe la sute de kilometri depărtare, în Donbas sau în largul Crimeei. El începe aici, la Marea Neagră. Și se va decide nu doar pe câmpul de luptă, ci și în laboratoare, în fabrici, în centre de cercetare și în sălile în care se stabilesc marile strategii ale Alianței. Cine va înțelege primul această schimbare va avea un avantaj pe care nici cea mai puternică armată nu îl va mai putea recupera cu ușurință.