 Trump, gata să ajute Rusia după decesul unei laborante de la Institutul anticiumă din Siberia. Moscova, acuzată de secretomanie | adevarul.ro
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Trump, gata să ajute Rusia după decesul unei laborante de la Institutul anticiumă din Siberia. Moscova, acuzată de secretomanie

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul este pregătit să ofere ajutor Rusiei după moartea unei angajate a unui institut de cercetare a ciumei din regiunea Irkuțk, din Siberia.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Cazul a determinat autoritățile ruse să instituie măsuri de carantină pentru aproape 200 de persoane care ar fi intrat în contact cu femeia. Circumstanțele exacte ale morții nu au fost clarificate public, iar autoritățile ruse susțin că situația este sub control.

Trump a făcut declarațiile luni, 5 octombrie, înainte de a pleca de la Casa Albă spre Grand Island, în statul Nebraska. Întrebat despre situația din Rusia, președintele american a spus că este vorba despre o problemă serioasă și că Statele Unite sunt dispuse să ajute.

„Vom ajuta. Oricine are o astfel de problemă, suntem întotdeauna pregătiți să ajutăm”, a declarat Donald Trump.

El a adăugat că regretă situația și a descris boala drept una gravă.

Președintele american a mai spus că îl consideră pe Vladimir Putin un lider cu care poate lucra, deși relațiile dintre cele două țări sunt tensionate din cauza războiului din Ucraina.

Un oficial al administrației de la Washington a declarat că SUA evaluează posibile măsuri. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre forma pulmonară a bolii, care afectează plămânii și se poate transmite între oameni pe cale aeriană. Secretarul de stat Marco Rubio a spus luni că Washingtonul urmărește îndeaproape situația. El a adăugat că nu consideră că este un motiv de alarmă, dar că „este un motiv de atenție”.

Ce se știe despre incident

Victima este Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, tehniciană la Institutul de Cercetare Anticiumă din Irkuțk, din orașul Șelehov. Oficial, Rospotrebnadzor, agenția rusă pentru supravegherea bolilor infecțioase, a spus că femeia a fost diagnosticată cu pneumonie de origine „necunoscută”.

Presa locală scrie însă că femeia ar fi spart accidental, pe 25 septembrie, o eprubetă cu bacteria care provoacă ciuma pneumonică. Potrivit publicației independente Baikal People, ea le-ar fi spus medicilor ce s-a întâmplat. Ziarul Moscow Times scrie că Șipilova a ajuns marți la spital cu simptome de pneumonie severă, a fost conectată la un ventilator și a murit două zile mai târziu. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

După deces, autoritățile au izolat aproape 200 de persoane care intraseră în contact cu ea. Guvernatorul regiunii Irkuțk, Igor Kobzev, a spus că au fost identificate 197 de persoane, dintre care 189 au fost internate. El a precizat că niciuna nu prezintă semne de boală și că toate testele sunt negative.

Presa rusă a relatat că mai multe spitale din Irkutsk au fost închise pentru o carantină de trei săptămâni. Printre ele sunt spitalele orășenești nr. 1, 3 și 10, spitalul pediatric Ivano-Matreninski și o maternitate. La uzina de aluminiu din Șelehov, angajații au primit ordin să poarte măști. Directorul întreprinderii, Artiom Fomînih, a numit măsura una preventivă. Potrivit presei ruse, evenimentele publice din Irkutsk au fost anulate și a fost deschisă o anchetă penală privind posibile încălcări ale normelor de siguranță.

Declarații contradictorii

Kobzev a spus luni că o comisie de experți a stabilit că moartea a fost cauzată de „pneumonie de etiologie nedeterminată”. Potrivit lui, testele Rospotrebnadzor nu au găsit în probele biologice ale femeii microorganisme legate de activitatea ei profesională. Șeful republicii vecine Buriatia, Aleksei Țidenov, a afirmat, citând Rospotrebnadzor, că femeia „ar fi putut muri de ciumă”. El a adăugat că în republică nu există focare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a cerut jurnaliștilor să se bazeze pe comunicatele oficiale, nu pe „zvonuri și speculații”. Fostul șef al Rospotrebnadzor Ghennadi Onișcenko a spus vineri că este „cel mai probabil vorba despre altceva decât ciumă”. Potrivit unor relatări, mai multe publicații proguvernamentale și unii oficiali locali au șters postările despre incident.

Hamish de Bretton-Gordon, fost comandant al Regimentului britanic pentru apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, a acuzat autoritățile ruse că „au tăcut” și au retras mesaje din rețelele sociale. „Ar trebui să fim îngrijorați, pentru că ciuma are o istorie lungă de devastări”, a spus el. Potrivit lui, un tehnician care lucrează cu ciuma „ar fi trebuit să fie vaccinat” și să beneficieze de contramăsuri medicale.

Filippa Lentzos, specialistă în biosecuritate la King's College London, a declarat că o îngrijorează mai ales lipsa de claritate. „Încă avem nevoie de o relatare clară privind diagnosticul, calea de expunere și ce s-a întâmplat exact în laborator”, a spus ea. Lentzos a mai spus că ar trebui clarificat dacă procedurile de izolare și raportare au funcționat.

Ciuma pneumonică este singura formă a bolii care se transmite de la om la om. Primele simptome apar de obicei la 4–7 zile după expunere. Autoritățile ruse nu au confirmat oficial că ar fi vorba despre ciumă.

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