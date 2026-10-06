 „Nu mă sunați”. Propagandista preferată a lui Putin, Margarita Simonian, operată de urgență din cauza unor complicații apărute în urma tratamentului pentru cancer | adevarul.ro
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„Nu mă sunați”. Propagandista preferată a lui Putin, Margarita Simonian, operată de urgență din cauza unor complicații apărute în urma tratamentului pentru cancer

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Propagandista rusă Margarita Simonian, una dintre vocile apropiate de Kremlin, a fost operată după complicații apărute în urma tratamentului pentru cancer. Șefa postului RT a anunțat că recuperarea este mai dificilă decât se aștepta și le-a cerut colegilor să nu o contacteze pentru probleme de serviciu decât în situații „de viață și de moarte”.

Propagandista rusă Margarita Simonian, de pe patul de spital
Propagandista rusă Margarita Simonian, de pe patul de spital Foto: sursa: Telegram

Simonian a anunțat pe Telegram că a suferit duminică o intervenție chirurgicală despre care a spus că a fost una serioasă. Ea a explicat că organismul său este slăbit după chimioterapie, radioterapie și tratamentul hormonal pe care îl urmează pentru cancer.

„Am avut duminică o operație. Pentru că am trecut recent prin chimioterapie, radioterapie și urmez un tratament hormonal complex, organismul meu este slăbit. De aceea, recuperarea după această operație nu decurge atât de bine pe cât am crezut și ne-am dorit”, a transmis Simonian, potrivit Dialog.

Margarita Simonian, apropiata lui Putin
Margarita Simonian, apropiata lui Putin Foto: X

Potrivit propriilor declarații, intervenția nu a fost legată de o recidivă a cancerului, ci de efectele secundare ale radioterapiei pe care a făcut-o în urmă cu aproximativ șase luni. Problemele au fost observate în timpul unei examinări, iar Simonian a spus că intervenția nu putea fi amânată.

„Vă rog să nu mă sunați cu tot felul de solicitări pentru angajare, proiecte noi, idei, dacă nu este vorba despre viață și de moarte. Aș fi foarte recunoscătoare dacă mi-ați da acum puțin timp să-mi revin”, a transmis ea.

Cu o zi înainte, Simonian a publicat o fotografie din spital și le mulțumise celor care s-au rugat pentru ea. Ea le-a transmis, de asemenea, femeilor care trec prin tratamente oncologice să nu își piardă speranța.

Cine este Margarita Simonian

Margarita Simonian este redactorul-șef al postului de televiziune RT și al agenției de presă Rossia Segodnia. Ea este una dintre cele mai cunoscute figuri ale aparatului media pro-Kremlin și a avut o relație strânsă cu cercurile de putere de la Moscova.

Departamentul de Stat al SUA a descris-o pe Simonian drept una dintre principalele fețe ale propagandei și dezinformării lui Vladimir Putin și a menționat că aceasta a lucrat în grupul de jurnaliști acreditați la Kremlin pentru acoperirea activității președintelui rus înainte de a ajunge la conducerea RT.

Investigații jurnalistice au relatat, de asemenea, despre relația sa cu Aleksei Gromov, unul dintre oamenii-cheie ai administrației prezidențiale ruse, și despre rolul acestuia în numirea ei la conducerea RT.

Simonian a făcut public în 2025 faptul că suferă de cancer de sân. Ea a trecut prin intervenții chirurgicale și tratamente oncologice, inclusiv chimioterapie și radioterapie. 

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