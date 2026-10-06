Filmele Disney ajung pe Netflix. „Ice Age” și „Percy Jackson” sunt deja disponibile în România. Urmează și alte titluri

Filmele și serialele Disney ajung pe Netflix, în urma unui nou acord de licențiere încheiat între cele două platforme. Înțelegerea a intrat deja în vigoare și se aplică inclusiv în România, iar primele titluri au fost deja adăugate în catalog.

Filmele și serialele Disney ajung pe Netflix. Foto: X/@netflixnovedad

Printre producțiile disponibile deja se numără întreaga serie „Ice Age”, precum și primele două sezoane ale serialului „Percy Jackson and the Olympians”.

Potrivit Variety, acordul include atât filme și seriale mai vechi din catalogul Disney, cât și producții aflate în difuzare. Perioadele de licențiere diferă în funcție de fiecare titlu.

„Ice Age” și „Percy Jackson”, disponibile pe Netflix

Toate cele cinci filme „Ice Age” produse de 20th Century Studios sunt disponibile pe Netflix la nivel global începând din 4 octombrie, însă pentru o perioadă limitată, de trei luni.

Lista include „Ice Age” (2002), „Ice Age: The Meltdown” (2006), „Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” (2009), „Ice Age: Continental Drift” (2012) și „Ice Age: Collision Course” (2016).

Licențierea vine cu câteva luni înainte de lansarea în cinematografe a celui de-al șaselea film al francizei, „Ice Age: Boiling Point”, programat pentru 5 februarie 2027.

Tot din 4 octombrie, abonații Netflix pot urmări primele două sezoane din „Percy Jackson and the Olympians”. Serialul va reveni pe Disney+ cu sezonul al treilea, programat pentru 20 noiembrie.

Ce alte seriale Disney ajung pe Netflix

Acordul include și mai multe producții realizate de 20th Television.

„Will Trent”, sezoanele 1-4, va fi disponibil la nivel global pe Netflix începând din 3 noiembrie, înaintea premierei celui de-al cincilea sezon pe ABC, programată pentru începutul anului 2027.

„Shifting Gears”, cu sezoanele 1 și 2, va intra în catalogul Netflix din Statele Unite pe 1 decembrie, iar în alte țări începând din ianuarie. Lansarea precede sezonul al treilea, programat pe ABC la începutul anului viitor.

În afara Statelor Unite, primele trei sezoane din „Tracker” vor putea fi urmărite pe Netflix începând din 26 februarie 2027. În SUA, serialul este difuzat de CBS.

Filme Disney și Pixar, pe Netflix din 2027

Înțelegerea include și mai multe filme Disney și Pixar care nu fac parte din marile francize ale companiei. Printre acestea se află „Soul”, „Elio” și „Raya and the Last Dragon”.

Filmele vor fi lansate pe Netflix la nivel global începând din 2027, datele exacte urmând să difere în funcție de regiune.

„Felicity” și „This Is Us”, printre serialele din catalog

Netflix va primi și o selecție de seriale mai vechi din portofoliul Disney. „Felicity” va fi disponibil în Statele Unite din 7 octombrie, urmând să ajungă ulterior și pe piețele internaționale.

Pe listă se mai află „Revenge”, „Army Wives”, „Fresh Off the Boat” și „This Is Us”. „Revenge” va fi disponibil la nivel global, în timp ce „This Is Us” va putea fi urmărit pe Netflix în afara Statelor Unite.