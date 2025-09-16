search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Video Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Rusia, pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol

Război în Ucraina
Publicat:

Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, provocând explozii și un incendiu la instalație. În paralel, surse Reuters susțin că Rusia ar putea fi nevoită să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone.

Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov FOTO: Captură video
Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov FOTO: Captură video

În noaptea de 16 septembrie 2025, unități ale Forțelor pentru Operații Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov (regiunea Saratov, Federația Rusă). Au fost înregistrate explozii și un incendiu în zona instalației. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare”, a transmis armata ucraineană pe Telegram.

Atacul face parte dintr-o campanie mai amplă a Kievului împotriva infrastructurii petroliere și de gaze rusești, o sursă crucială de venit pentru Moscova în războiul împotriva Ucrainei. Rafinăria din Saratov, situată la aproape 600 de kilometri est de linia frontului, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură și bitum. În 2023, instalația procesa 4,8 milioane de tone de petrol și contribuia la aprovizionarea armatei ruse. La începutul lunii august, rafinăria fusese deja ținta unui alt atac ucrainean.

Rusia ar putea reduce producția de petrol

Potrivit Reuters, Transneft, monopolul rus al conductelor de petrol, a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiți să reducă producția după atacurile cu drone asupra porturilor și rafinăriilor critice de export. „Kievul a intensificat atacurile asupra activelor energetice rusești începând din august, pentru a împiedica eforturile de război ale Moscovei și a reduce veniturile Kremlinului”, arată sursele.

Citește și: Livrările de petrol către Ungaria și Slovacia, suspendate temporar după un atac ucrainean. Orban i-a scris lui Trump

Veniturile din petrol și gaze au reprezentat între o treime și jumătate din bugetul federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând acest sector cea mai importantă sursă de finanțare pentru guvern. Dronele ucrainene au lovit cel puțin zece rafinării, reducând temporar capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape 20%, și au avariat porturile Ust-Luga și Primorsk. Autoritățile ruse nu au comentat amploarea pagubelor sau impactul asupra producției.

Cu toate acestea, Transneft a restricționat capacitatea companiilor de a stoca petrol în sistemul său de conducte și a avertizat că ar putea accepta mai puțin țiței dacă infrastructura va suferi daune suplimentare. Atacurile ar putea forța Rusia, care furnizează 9% din petrolul mondial, să reducă producția, potrivit surselor Reuters.

Atacurile cu drone, „sancțiunile care funcționează cel mai rapid”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative și le-a calificat drept „sancțiunile care funcționează cel mai rapid”. Occidentul a impus deja sancțiuni succesive împotriva Rusiei, mai ales în sectorul energetic, însă Moscova a reușit să redirecționeze o mare parte din exporturi către Asia.

Săptămâna trecută, dronele ucrainene au lovit pentru prima dată cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forțând temporar închiderea operațiunilor. Portul poate exporta peste 1 milion de barili pe zi, adică peste 10% din producția totală a Rusiei.

Spre deosebire de Arabia Saudită, Rusia nu dispune de o capacitate semnificativă de stocare a petrolului. Primorsk și-a reluat parțial activitatea, însă nu se știe cât vor dura reparațiile. În august, terminalul petrolier Ust-Luga fusese deja avariat în urma unui atac similar.

Conform J.P. Morgan și Goldman Sachs, capacitatea limitată de stocare a Rusiei poate restrânge producția de petrol, chiar dacă cererea asiatică pentru țițeiul rusesc rămâne ridicată.

Europa

