Trump cere Europei să nu mai cumpere petrol din Rusia pentru a bloca finanțarea războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.

Trump a participat joi la o videoconferință cu liderii țărilor din așa-numita „Coaliție a Voinței”, state care susțin militar Ucraina. Întâlnirea a fost condusă de președintele francez Emmanuel Macron și a avut ca scop identificarea de noi modalități de sprijin pentru Ucraina și discutarea garanțiilor de securitate care i-ar putea fi oferite după un eventual acord de pace.

„Președintele Macron și liderii europeni l-au sunat pe președintele Trump la întâlnirea lor a «Coaliției Voinței». Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să oprească achizițiile de petrol rusesc care finanțează războiul, întrucât Rusia a obținut într-un an 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE. Președintele (Trump) a subliniat de asemenea că liderii europeni trebuie să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca aceasta să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei”, a precizat un oficial al Casei Albe, transmite Agerpres.

Mesaje către Putin și negocieri fără rezultate

Donald Trump a declarat miercuri în fața presei că nu are niciun mesaj nou pentru omologul său rus Vladimir Putin și că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a conflictului din Ucraina.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul cu Putin din Alaska, pe 15 august, nu a generat rezultate concrete privind încetarea războiului. Rusia rămâne concentrată pe problemele teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni pun accent pe garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia. Moscova, la rândul său, respinge desfășurarea de trupe NATO pe teritoriul Ucrainei ca garanție de securitate. Aliații europeni ai Ucrainei continuă însă să îi ofere sprijin deplin în cazul în care conflictul va continua.