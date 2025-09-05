Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei. Explozii puternice la rafinăria din Riazan și la un depozit de petrol din Lugansk

Dronele ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată. Atacurile ar fi avut loc în noaptea de joi spre vineri, potrivit The Kyiv Independent.

În Riazan, sursele susțin că rafinăria de petrol a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală. Imagini și filmări postate de locuitori pe rețelele sociale par să arate un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, explozii au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii au relatat că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.

Nu există deocamdată date clare despre amploarea pagubelor. Armata ucraineană nu a comentat atacurile.

Ucraina a vizat în mod repetat infrastructura energetică a Rusiei de la începutul invaziei din februarie 2022, încercând să afecteze resursele financiare ale Kremlinului. În august, Kievul a atacat cel puțin 12 rafinării, ceea ce a dus la oprirea unor instalații ce reprezentau peste 17% din capacitatea de procesare a Rusiei, adică circa 1,1 milioane de barili pe zi.

Tot joi, președintele Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu un deficit de gaze. El a afirmat la Forumul Economic de Est de la Vladivostok că problemele sunt deja vizibile în Orientul Îndepărtat și a avertizat că alimentarea noilor întreprinderi este dificilă, în condițiile în care cererea de gaze va crește în anii următori.