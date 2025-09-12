Atac masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei: Moscova și facilități petroliere, lovite

Noaptea de 12 septembrie a adus unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra teritoriului rus de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit autorităților de la Moscova și relatărilor din presa rusă, drone ucrainene au vizat mai multe regiuni, inclusiv capitala Rusiei și regiunea Leningrad.

Ministerul rus al Apărării susține că nu mai puțin de 221 de drone ucrainene au fost interceptate în timpul atacului, desfășurat în mai multe valuri. Informațiile nu au fost verificate independent până la ora publicării.

Incendii la facilități petroliere și porturi strategice

În regiunea Leningrad, guvernatorul Alexander Drozdenko a vorbit despre unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului. Aproximativ 30 de drone ar fi fost doborâte doar aici. Resturi ale aparatelor de zbor au căzut în mai multe localități, inclusiv în Tosno, Vsevolojsk, Pokrovskoe și Uzmino, fără a provoca victime, potrivit autorităților locale.

Drozdenko a confirmat că un incendiu a izbucnit la o navă aflată în Portul Primorsk – cel mai mare terminal rusesc pentru exportul de petrol pe Marea Baltică. Flăcările ar fi fost stinse fără alte incidente, iar oficialii susțin că nu există pericol de scurgeri sau deversări.

Ulterior, autoritățile au confirmat un alt incendiu, de data aceasta la o stație de pompare din aceeași zonă. Și acest incident ar fi fost controlat rapid.

Zboruri anulate la Sankt Petersburg. Stare de tensiune în capitala Rusiei

Amenințarea reprezentată de drone a dus la închiderea Aeroportului Pulkovo din Sankt Petersburg, într-o măsură de precauție devenită din ce în ce mai frecventă. Aproape 50 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Explozii au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar canale independente rusești, precum Astra, au relatat despre zgomote de detonări repetate.

Și la Moscova, autoritățile au confirmat doborârea a cel puțin nouă drone în apropierea capitalei. Primarul Serghei Sobianin a transmis că echipe de intervenție s-au deplasat la locul impactului, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Pe rețelele de socializare, locuitorii din Mozhaisk și Dedovsk – localități situate la vest de Moscova – au raportat explozii și mișcare intensă a trupelor ruse.

Ținte petroliere vizate și în Smolensk

Un alt val de drone a lovit și regiunea Smolensk, potrivit guvernatorului regional Vasili Anohin. Acesta a confirmat intervenția sistemelor de apărare antiaeriană, dar nu a oferit informații despre eventuale pagube sau ținte vizate.

În schimb, martori oculari au postat imagini cu un incendiu puternic la o facilitate Lukoil, susținând că aceasta a fost una dintre țintele atacului. Flăcările au fost surprinse în înregistrări video, dar autoritățile au evitat să confirme dacă infrastructura petrolieră a fost afectată.

Atacuri simultane în peste 10 regiuni

Ministerul rus al Apărării a publicat o listă cu regiunile în care ar fi fost doborâte drone:

-85 de aparate în regiunea Briansk

-42 în Smolensk

-28 în Leningrad

-18 în Kaluga

-14 în Novgorod

-9 în regiunile Moscova și Oriol

Drone au fost interceptate și în Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula și Kursk.

De partea ucraineană, nu a existat niciun comentariu oficial privind atacurile din noaptea precedentă.

Schimbare de strategie: Ucraina aduce războiul pe teritoriul Rusiei

În ultimele luni, Ucraina pare să fi modificat strategia de utilizare a dronelor, mizând pe perturbarea infrastructurii militare și petroliere ruse, dar și pe generarea unui impact psihologic asupra populației ruse.

Atacul vine la doar câteva zile după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Kievului, soldat cu moartea unei femei și a copilului său nou-născut, precum și cu rănirea altor 20 de persoane. Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost afectată de un atac direct.

Între timp, tensiunile se amplifică și la granițele NATO: în noaptea de 10 septembrie, drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, forțând intervenția forțelor aeriene poloneze. Presa germană relatează că respectivele drone vizau Aeroportul Rzeszow, un punct logistic esențial pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.