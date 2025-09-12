search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Atac masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei: Moscova și facilități petroliere, lovite

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Noaptea de 12 septembrie a adus unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra teritoriului rus de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit autorităților de la Moscova și relatărilor din presa rusă, drone ucrainene au vizat mai multe regiuni, inclusiv capitala Rusiei și regiunea Leningrad.

Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscova/FOTO:X
Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscova/FOTO:X

Ministerul rus al Apărării susține că nu mai puțin de 221 de drone ucrainene au fost interceptate în timpul atacului, desfășurat în mai multe valuri. Informațiile nu au fost verificate independent până la ora publicării.

Incendii la facilități petroliere și porturi strategice

În regiunea Leningrad, guvernatorul Alexander Drozdenko a vorbit despre unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului. Aproximativ 30 de drone ar fi fost doborâte doar aici. Resturi ale aparatelor de zbor au căzut în mai multe localități, inclusiv în Tosno, Vsevolojsk, Pokrovskoe și Uzmino, fără a provoca victime, potrivit autorităților locale.

Drozdenko a confirmat că un incendiu a izbucnit la o navă aflată în Portul Primorsk – cel mai mare terminal rusesc pentru exportul de petrol pe Marea Baltică. Flăcările ar fi fost stinse fără alte incidente, iar oficialii susțin că nu există pericol de scurgeri sau deversări.

Ulterior, autoritățile au confirmat un alt incendiu, de data aceasta la o stație de pompare din aceeași zonă. Și acest incident ar fi fost controlat rapid.

Zboruri anulate la Sankt Petersburg. Stare de tensiune în capitala Rusiei

Amenințarea reprezentată de drone a dus la închiderea Aeroportului Pulkovo din Sankt Petersburg, într-o măsură de precauție devenită din ce în ce mai frecventă. Aproape 50 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Explozii au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar canale independente rusești, precum Astra, au relatat despre zgomote de detonări repetate.

Și la Moscova, autoritățile au confirmat doborârea a cel puțin nouă drone în apropierea capitalei. Primarul Serghei Sobianin a transmis că echipe de intervenție s-au deplasat la locul impactului, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Citește și: Zelenski avertizează: sistemele Patriot nu sunt soluția pentru dronele rusești. Ucraina propune Poloniei sprijin tehnic împotriva atacurilor aeriene

Pe rețelele de socializare, locuitorii din Mozhaisk și Dedovsk – localități situate la vest de Moscova – au raportat explozii și mișcare intensă a trupelor ruse.

Ținte petroliere vizate și în Smolensk

Un alt val de drone a lovit și regiunea Smolensk, potrivit guvernatorului regional Vasili Anohin. Acesta a confirmat intervenția sistemelor de apărare antiaeriană, dar nu a oferit informații despre eventuale pagube sau ținte vizate.

În schimb, martori oculari au postat imagini cu un incendiu puternic la o facilitate Lukoil, susținând că aceasta a fost una dintre țintele atacului. Flăcările au fost surprinse în înregistrări video, dar autoritățile au evitat să confirme dacă infrastructura petrolieră a fost afectată.

Atacuri simultane în peste 10 regiuni

Ministerul rus al Apărării a publicat o listă cu regiunile în care ar fi fost doborâte drone:

-85 de aparate în regiunea Briansk

-42 în Smolensk

-28 în Leningrad

-18 în Kaluga

-14 în Novgorod

-9 în regiunile Moscova și Oriol

Drone au fost interceptate și în Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula și Kursk.

De partea ucraineană, nu a existat niciun comentariu oficial privind atacurile din noaptea precedentă.

Schimbare de strategie: Ucraina aduce războiul pe teritoriul Rusiei

În ultimele luni, Ucraina pare să fi modificat strategia de utilizare a dronelor, mizând pe perturbarea infrastructurii militare și petroliere ruse, dar și pe generarea unui impact psihologic asupra populației ruse.

Atacul vine la doar câteva zile după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Kievului, soldat cu moartea unei femei și a copilului său nou-născut, precum și cu rănirea altor 20 de persoane. Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost afectată de un atac direct.

Între timp, tensiunile se amplifică și la granițele NATO: în noaptea de 10 septembrie, drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, forțând intervenția forțelor aeriene poloneze. Presa germană relatează că respectivele drone vizau Aeroportul Rzeszow, un punct logistic esențial pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 11-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
De ce românii folosesc greşit cuvântul 'weekend'? Mulţi nu ştiu regula oficială
playtech.ro
image
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prințesa fără fițe și pusă pe treabă! Cu părul prins în coc fără elastic, Kate Middleton și-a arătat abilitățile la o vizită regală

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier