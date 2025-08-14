Video Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării importante din Volgograd. Locuitorii au raportat explozii puternice în cursul nopții

O serie de atacuri cu drone au vizat, în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, regiunea Volgograd din Rusia, provocând un incendiu la una dintre cele mai importante rafinării de petrol din țară. Este vorba despre Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a anunțat că resturile dronelor doborâte au declanșat scurgeri și aprinderea unor produse petroliere la rafinăria Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

„Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului. Conform datelor preliminare, nu există victime”, a precizat oficialul, citat de Kyiv Post.

Rafinăria este cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal Sudic al Rusiei și a fost anterior ținta mai multor atacuri – pe 13 august, 15 ianuarie, 3 februarie și 11 mai 2024. Instalația are o capacitate anuală de rafinare de 14,8 milioane de tone.

Locuitorii au raportat explozii puternice în jurul orei 02:30, în districtul Krasnoarmîiski. Potrivit canalului Telegram SHOT, s-au auzit între 5 și 7 explozii, iar resturile unei drone au provocat incendii și degajări masive de fum.

Alte surse, precum canalul Telegram Exilenova+, au susținut că au avut loc mai multe lovituri directe asupra rafinăriei, publicând și imagini de la fața locului.

Datele sateliților NASA confirmă producerea unui incendiu de proporții în urma atacurilor.