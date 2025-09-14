Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii industriale și energetice din Rusia. Rafinăria de petrol Kiriși din regiunea Leningrad și fabrica Metafrax Chemicals din Perm Krai au fost vizate de drone ucrainene, la sute și chiar mii de kilometri distanță de granița comună. Moscova susține că nu au existat victime, însă imaginile apărute online arată explozii și incendii de proporții.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kiriși din regiunea Leningrad, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate de procesare de peste 17 milioane de tone de țiței pe an. Guvernatorul local, Alexander Drozdenko, a anunțat că apărarea aeriană rusă a interceptat trei drone, însă resturile uneia dintre ele s-au prăbușit în incinta rafinăriei, provocând un incendiu. Flăcările au fost stinse fără a fi raportate victime, notează news.ro.

Imagini publicate de canale media independente ruse, precum Astra, arată o explozie puternică și coloane de foc ridicându-se deasupra rafinăriei. Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent aceste informații. Rafinăria Kiriși, cunoscută și sub denumirea de Kirishinefteorgsintez (KINEF), este filială a Surgutneftegaz și procesează zilnic aproximativ 355.000 de barili de petrol, reprezentând 6,4% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei. Instalația este situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Tot sâmbătă seara, o altă dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din orașul Gubaha, regiunea Perm Krai, aflată la peste 1.800 km de Ucraina, notează sursa citată. Guvernatorul Dmitri Mahonin a confirmat că o întreprindere industrială din zonă a fost vizată, fără a da inițial detalii despre țintă. Ulterior, presa independentă rusă a identificat obiectivul ca fiind complexul chimic Metafrax, specializat în producția de amoniac și uree. Conform surselor locale, atacul nu a provocat victime, iar activitatea fabricii continuă normal.

Metafrax Chemicals este unul dintre cele mai mari complexe chimice din Rusia, deschizând în 2023 o unitate de producție de amoniac-uree-melamină (AUM), care a livrat 300.000 de tone de amoniac doar în primele opt luni de activitate. Compania a fost sancționată de Marea Britanie și Ucraina, fiind considerată parte a infrastructurii economice ce sprijină efortul de război al Moscovei.

Aceste atacuri recente se înscriu într-o strategie mai amplă a Kievului de a viza industria petrolieră și chimică a Rusiei. Pe 12 septembrie, dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat portul petrolier Primorsk, cel mai mare punct de încărcare a țițeiului rusesc la Marea Baltică, unde au izbucnit incendii la o navă și la o stație de pompare, ceea ce a forțat suspendarea transporturilor de petrol. În aceeași perioadă, o rafinărie din Republica Başkortostan, situată la 1.500 km de graniță, a fost de asemenea vizată.

Forțele ucrainene consideră rafinăriile, porturile petroliere și marile complexe industriale rusești ținte legitime, întrucât finanțează și aprovizionează armata Moscovei. În ultimul an, aceste atacuri cu drone de lungă distanță au provocat pagube majore și întreruperi temporare ale producției, amplificând criza de combustibil din Rusia.