Cum a ajuns Polonia magnet pentru britanici? „Viața e mai echilibrată aici”

În urmă cu două decenii, sute de mii de polonezi au ajuns în Regatul Unit în căutarea unui trai mai bun. Astăzi, direcția migrației începe să se inverseze: tot mai mulți britanici se stabilesc în Polonia, atrași de costul mai scăzut al vieții și de ritmul rapid de creștere economică al țării din Europa Centrală și de Est.

În perioada de după aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, numărul polonezilor din Marea Britanie a crescut de la aproximativ 94.000 în 2004 la aproape un milion în 2016. După Brexit, însă, migrația poloneză spre Regatul Unit a scăzut considerabil. În același timp, Polonia a devenit o destinație tot mai populară pentru cetățenii britanici.

O economie în creștere, un cost al vieții mai mic

Polonia are una dintre cele mai dinamice economii din Europa, cu o creștere estimată la 3,5% în acest an, comparativ cu aproximativ 1,3% în Regatul Unit. Potrivit unui studiu realizat de 5 Real Estate, numărul britanicilor care s-au mutat în Polonia a crescut cu 340% între 2015 și 2024, ajungând de la 41.000 la aproape 185.000 de persoane.

Mulți dintre cei care schimbă orașe britanice precum Walsall sau Croydon cu Varșovia sau Cracovia invocă motive similare cu cele ale polonezilor care au plecat spre Vest la începutul anilor 2000: oportunități economice, locuri de muncă și un nivel de trai mai accesibil.

„Diferențele devin evidente”

Ivan Prothero, în vârstă de 27 de ani, locuiește în Cracovia din martie 2024, alături de soția sa poloneză, Gabriela. Cei doi au decis să se stabilească în Polonia după ce Gabriela a întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă în Regatul Unit.

„Odată mutați, diferențele dintre cele două țări au devenit destul de evidente”, spune Prothero, care lucrează de la distanță pentru o agenție de relații publice din Marea Britanie. El descrie supermarketurile poloneze ca fiind bine aprovizionate și centrele comerciale ca fiind „pline de viață”, în contrast cu multe zone comerciale din orașele britanice.

„Costul vieții este mult mai suportabil aici. Oamenii își permit să iasă la restaurant sau la o cafea în weekend. Viața pare mai echilibrată”, adaugă el, menționând și sentimentul de siguranță din spațiul public.

O transformare accelerată

Zachary Warchol, un traducător și profesor de limba engleză în vârstă de 30 de ani, s-a mutat din Nottingham în orașul Lublin în 2016. El spune că a fost martor direct al transformării economice rapide a Poloniei.

„Când am ajuns aici, încă se foloseau mijloace de transport din anii ’70. Acum, cu sprijin european, orașele investesc în vehicule electrice și tehnologii noi”, explică el. Warchol remarcă și oportunitățile tot mai numeroase din domenii precum IT și tehnologie, mai ales în orașe mari precum Varșovia, Cracovia sau Wrocław.

Proprietăți mai accesibile, o viață mai calmă

Pentru unii britanici, mutarea în Polonia a fost determinată în principal de piața imobiliară. Tony Arnold, profesor de limba engleză în vârstă de 51 de ani, s-a mutat anul trecut în Olsztyn, în nord-estul Poloniei, împreună cu soția sa poloneză și cei doi copii.

„În Hertfordshire nu ne permiteam să cumpărăm o casă. Aici am achiziționat un apartament cu trei camere pentru aproximativ 60.000 de lire”, spune el. Arnold descrie Polonia ca fiind „mai relaxată”, cu un nivel scăzut al criminalității și un ritm de viață mai calm decât în multe orașe britanice.

Creșterea interesului pentru relocare

Companiile specializate în relocare confirmă această tendință. Potrivit firmei 1st Move International, căutările online ale britanicilor interesați să se mute în Polonia au crescut cu 27%. Experții subliniază nu doar avantajele economice, ci și calitatea vieții, infrastructura modernă și beneficiile sociale, precum concediile parentale generoase și transportul public accesibil.

De asemenea, firmele de consultanță în imigrație raportează o creștere a solicitărilor, pe fondul politicilor mai flexibile ale guvernului polonez, menite să atragă forță de muncă internațională calificată.

Nu doar tineri, ci și pensionari

Fenomenul nu se limitează la populația activă. Tot mai mulți pensionari britanici aleg să se retragă în Polonia, atrași de costurile mai mici și de stilul de viață rural sau semi-urban. Un raport din 2023 arată că peste 2.200 de beneficiari de pensii britanice s-au stabilit în Polonia după Brexit.

Pentru unii, mutarea reprezintă împlinirea unui vis: o casă la țară, un ritm de viață mai lent și un sentiment de apartenență într-o comunitate locală.

O schimbare de direcție

La 20 de ani de la migrația masivă a polonezilor spre Regatul Unit, fluxul invers al britanicilor către Polonia reflectă schimbări economice profunde în Europa. Pentru mulți dintre cei care au făcut deja pasul, decizia nu este una temporară, ci începutul unei noi vieți într-o țară care, pentru prima dată, concurează cu Occidentul nu doar la capitolul costuri, ci și la calitatea vieții.