Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit. „Nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți bolnavi doar pentru că vă este frică”

Ca să nu vă stricați vacanța așteptând multe ore într-o Unitate de Primiri Urgențe cu un copil răcit, medicul pediatru Mihai Craiu recomandă să apelați la această măsură numai dacă sunt întrunite mai multe condiții.

„Ca să nu vă stricați vacanța așteptând multe ore într-o Unitate de Primiri Urgențe cu un copil răcit (altfel fiind un copil sănătos - această postare NU este despre copiii care au probleme importante de sănătate în afara episoadelor de răceli obișnuite) vreau să vă rog să priviți imaginea de mai jos”, se precizează într-o postare pe FB a paginii Spitalul Virtual de Copii (SVC), un spatiu virtual educațional înființat de medicul pediatru Mihai Craiu, destinat creșterii nivelului de cunoștințe medicale pediatrice.

„Dacă răceala a început în urmă cu niște ore sau în noaptea trecută nu o să vă aducă nicio analiză răspunsurile pe care le doriți: este o boală gravă? este o boală virală sau o maladie bacteriană? este necesar tratament cu antibiotic sau sunt suficiente antitermicele?”, arată sursa citată.

De ce să nu mergem la Urgențe?

Deoarece sunt necesare mai mult de 2 zile de la debutul răcelii cu ascensiuni febrile până apar modificări în hemogramă: „Cu alte cuvinte facem DEGEABA o vizită într-un UPU superaglomerat dacă abia a început o răceală "normală".

Specialiștii de la SVC susțin că în loc de un diagnostic și un tratament eficient se vor alege cu ore de așteptare: „nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți copii bolnavi, doar pentru că dumneavoastră vă este frică, sau pentru că aveți mâine bilete de avion, sau o petrecere importantă.”

Copilul dumneavoastră, care are febră de 4, 6 sau 12 ore, nu o să aibă niște modificări semnificative în numărul de leucocite sau în formula leucocitară - încă odată, pentru copiii obișnuiți fără comorbidități! – subliniază postarea SVC.

Nici măcar corelația cu valorile CRP (proteina C reactivă) nu aduce informații suplimentare în primele 1-2 zile.

„De la Urgențe nu veți pleca (probabil...) decât cu o altă boală împrumutată de la cei 20 de copii bolnavi, aflați în așteptare în zona de triaj”, se arată în postare.

Când trebuie să mergeți la UPU

În final, în postare se precizează când trebuie, de fapt, să mergem la Urgențe cu un copil răcit:

„Mergeți zilele acestea la UPU doar cu un copil care are febră și alte semne de gravitate (respirație dificilă, vărsături frecvente, cianoză sau afectarea stării de conștiență). Dacă este de obicei un copil sănatos! Pentru că medicul dumneavoastră o să vă poată spune lucruri relevante doar prin examen clinic. Analizele normale nu spun NIMIC!! Ele pot fi acum normale pentru că sunt recoltate prea repede.”

Elena, mama unui copil de trei ani, confirmă postarea SVC:

„Adevărat. Ieri am mers mai întâi la Urgențe la Gomoiu, datorita proximității, însă în 2 ore de așteptare a fost primit doar un copil. 2 medici în linia 1. M-am mutat cu copilul la Alfred Rusescu. Am așteptat tot două ore, însă înaintea noastră au fost 12 copii preluați, printre care 2 sugari. Jumătate din copii erau la debut, sau încă nu aveau deteriorată starea. Eu, cu băiatul de aproape 3 ani, cu febra de o săptămână am așteptat și am văzut cum se folosește ambulanța pe post de taxi sau cum unii părinți, la primul copil au intrat în panica pentru niște muci. Am primit și rezultatul: gripa tip A. Însă mulți de acolo erau trimiși acasă doar pt viroză sau li se spunea să revină în cazul în care persistă febra.”