Război în Ucraina
0
Publicat:

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost suspendate din nou după un atac ucrainean asupra conductei Drujba. Oprirea ar putea dura cel puțin cinci zile.

Atac ucrainean asupra conductei Drujba FOTO: Captură video
Atac ucrainean asupra conductei Drujba FOTO: Captură video

Joi seara, armata ucraineană a declarat că a lovit stația de pompare a petrolului din Unecea, un punct critic al conductei Drujba, prin care petrolul rusesc ajunge în Europa. Guvernatorul regional rus Aleksandr Bogomaz, a cărui regiune Briansk se învecinează cu Ucraina și Belarus, a precizat că instalația a luat foc ca urmare a atacului cu rachete și drone.

În urma respingerii unui atac combinat efectuat cu rachete HIMARS MLRS și vehicule aeriene fără pilot, a izbucnit un incendiu la o instalație de infrastructură de combustibil din districtul Unecea”, a scris Bogomaz pe Telegram, adăugând că incendiul a fost stins.

Robert Brovdi, comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, a publicat un videoclip pe Telegram în care se vede un incendiu masiv la o instalație cu numeroase rezervoare de combustibil. Reuters precizează că nu a putut confirma locația exactă a infrastructurii prezentate în filmare.

Impact asupra aprovizionării și reacțiile autorităților

Este a doua întrerupere a livrărilor de petrol către Ungaria și Slovacia în această săptămână. Luni și marți, cele două țări au fost deja afectate de o oprire temporară a aprovizionării. O sursă din industria rusă a confirmat că livrările ar putea fi suspendate pentru câteva zile.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a declarat că guvernul a aflat joi seara despre atac și a condamnat incidentul: „Acesta este un alt atac împotriva securității noastre energetice”,scris el pe Facebook. Operatorul slovac al conductei, Transpetrol, a confirmat întreruperea într-un comunicat transmis prin e-mail.

Miniștrii de externe ai Ungariei și Slovaciei au adresat vineri o scrisoare Comisiei Europene, avertizând că ultimul atac ar putea lăsa țările fără importuri de petrol rusesc pentru cel puțin cinci zile. „Realitatea fizică și geografică este că, fără acest oleoduct, aprovizionarea sigură a țărilor noastre este pur și simplu imposibilă”, au afirmat Szijjarto și omologul său slovac, Juraj Blanar.

Orban i-a scris lui Trump

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a publicat vineri o scrisoare adresată președintelui american Donald Trump, în care afirmă că atacul ucrainean asupra conductei Drujba a avut loc cu doar câteva zile înainte de întâlnirea lui Trump cu Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Orban a catalogat atacul drept „o mișcare foarte nefericită”.

Viktor Orban i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump FOTO: Facebook
Viktor Orban i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump FOTO: Facebook

Fotocopia scrisorii, publicată de Orban pe Facebook, include o notă scrisă de mână de Trump: „Viktor – nu-mi place să aud asta – sunt foarte supărat”. Casa Albă nu a oferit un comentariu imediat, notează Reuters.

Contextul geopolitic și energetic

Uniunea Europeană a redus aprovizionarea cu energie din Rusia după invazia din 2022 și intenționează să renunțe treptat la petrolul și gazul rusesc până în 2027. În același timp, Ungaria și Slovacia au menținut relațiile cu Kremlinul și s-au opus sancțiunilor împotriva Rusiei, precum și eliminării treptate a aprovizionării prin Drujba. 

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, afectând rețeaua de încălzire din Ucraina, conductele rusești și alte instalații. Moscova susține că vizează astfel slăbirea capacității militare ucrainene, în timp ce Ucraina urmărește să perturbe exporturile energetice rusești, sursă de finanțare a invaziei.

Conducta Drujba, construită în era sovietică, transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, dar și petrol din Kazahstan către Germania. Ministerul Economiei din Germania și autoritățile din Kazahstan au confirmat că fluxurile lor nu au fost afectate de atacul recent.

Europa

