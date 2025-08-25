Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei

Forțele ucrainene au atacat duminică un complex de procesare a gazelor în portul Ust-Luga, regiunea Leningrad, o instalație strategică Rusiei din vecinătatea baltică, potrivit Armiia TV.

Potrivit unor surse din serviciile de informații, operațiunea a fost efectuată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în coordonare cu Forțele de Operațiuni Speciale. Înregistrări video ale unor martori oculari distribuite pe rețelele de socializare surprind o explozie uriașă și un incendiu de proporții.

„Drone ucrainene au atacat complexul de procesare a gazelor Novatek, cel mai mare producător de gaz lichefiat din Rusia. Atacul a vizat unitatea de fracționare criogenică a condensatului de gaz/gazului, care este «miezul» proceselor tehnologice ale instalației”, au declarat sursele citate.

Este al doilea atac reușit asupra portului Ust-Luga din acest an, primul având loc la începutul lunii ianuarie.

„Ust-Luga este cel mai mare centru maritim al Rusiei în zona Baltică. Flota din umbră, petrolul sancționat, totul trece pe acolo”, a declarat locotenentul AndriiKovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Printr-un atac de precizie, operațiunea ucraineană a reușit să perturbe activitatea unui centru logistic cheie din Rusia, care furniza gaze lichefiate și petrol către piețele externe, scrie Euromaidan.

Autoritățile locale au confirmat, de asemenea, atacul. Potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, forțele de apărare aeriană au distrus 10 drone ucrainene deasupra portului, dar căderea resturilor a provocat un incendiu de amploare la centrală.

Complexul Gazprom Ust-Luga este una dintre cele mai mari uzine de procesare a gazelor din Europa. Are capacitatea să proceseze anual până la 45 de miliarde de metri cubi de gaze natural și să producă 13 milioane de tone de gaz natural lichefiat.