Zelenski cere sprijin internațional după un atac devatator al ruşilor în zona Zaporojie, soldat cu doi morţi şi 20 de răniţi

Atacurile aeriene masive lansate de Rusia marţi asupra Ucrainei, în zona Zaporojie, au lăsat în urmă morți, răniți și distrugeri considerabile. Președintele Zelenski cere sprijin internațional pentru apărarea spațiului aerian.

Un atac aerian masiv lansat de forțele ruse în zorii zilei de marți, 16 septembrie, asupra orașului Zaporojia a au făcut prăpăd în Ucraina: două persoane și-au pierdut viața, aproximativ 20 au fost rănite, iar mai multe incendii s-au extins în zone rezidențiale și industriale.

Potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov, un bărbat în vârstă de 41 de ani a murit pe loc în urma bombardamentelor, iar alte cel puțin 18 persoane au suferit răni, printre care și doi copii.

Atacul a declanșat un incendiu puternic, care a cuprins circa 350 de metri pătrați, afectând trei clădiri de locuințe și o stație de alimentare cu combustibil.

Rapoartele preliminare indică faptul că au fost lansate 10 rachete din sisteme multiple de lansare, avariind grav 10 imobile și 12 locuințe individuale.

Potrivit Reuters, Zaporojie nu a fost singura țintă a loviturilor rusești, în aceeași noapt şi alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv centrul, sudul și estul țării, fiind vizate de atacuri aeriene. În regiunea Mîkolaiv, o altă persoană a fost ucisă, iar în Harkov, două persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în decurs de câteva ore, Rusia a desfășurat peste 100 de drone și aproximativ 150 de bombe aeriene planante. Potrivit unui bilanţ au autorităţilor, de la începutul lunii şi până în acest moment au fost lansate asupra Ucrainei peste 3.500 de drone de diferite tipuri, 190 de rachete și 2.500 de bombe aeriene.

În regiunea Kiev, a fost lovit un important centru logistic destinat comerțului cu amănuntul, declanșând un alt incendiu major, vizibil de la mare distanță, cu coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra capitalei.

Apelul lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a reacționat dur la aceste acțiuni, catalogându-le drept „teroare aeriană” și a reiterat apelul către comunitatea internațională pentru a furniza Ucrainei un sistem comun de apărare aeriană multi-strat.

„Acesta este exact tipul de teroare aeriană împotriva căreia Ucraina solicită o apărare comună. A sosit momentul să punem în aplicare protecţia comună a cerului nostru european cu un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri”, a transmis liderul de la Kiev printr-un mesaj postat pe platforma X.