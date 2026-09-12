Trump spune când s-ar putea încheia războiul cu Iranul. „Prețurile petrolului se vor prăbuși”

Președintele american Donald Trump susține că războiul cu Iranul s-ar putea încheia după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate în noiembrie. Liderul de la Casa Albă afirmă, de asemenea, că prețurile petrolului ar urma să scadă puternic odată cu încheierea conflictului.

Trump spune când s-ar putea încheia războiul cu Iranul. Foto: AFP

Trump a făcut declarațiile sâmbătă, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Dublin. Întrebat când crede că se va termina războiul, președintele american a răspuns: „Cred că foarte curând. Cred că se va întâmpla probabil chiar după alegerile de la jumătatea mandatului. Ei încearcă să reziste cât pot de mult pentru a complica situația electorală. Dar cred că oamenii își dau seama de acest lucru”, potrivit Agerpres.

Trump a legat încheierea conflictului și de evoluția pieței petroliere. „Când se va întâmpla asta, prețurile petrolului se vor prăbuși”, a spus președintele SUA.

Liderul american a afirmat, totodată, că Iranul este probabil responsabil pentru atacul aerian asupra Arabiei Saudite care a dus vineri la oprirea conductei Est-Vest. Conducta reprezintă una dintre principalele rute prin care Arabia Saudită își poate transporta țițeiul către export fără a utiliza strâmtoarea Ormuz.

Întrebat direct dacă Iranul se află în spatele atacului, Trump a răspuns: „Cred că sunt, probabil că sunt”.

Președintele american a mai spus că a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, pe care l-a descris drept un „bun prieten”.

Trump a afirmat că rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au transmis administrației americane că nu își doresc o implicare directă a Statelor Unite în conflict.

„Ar prefera în mare măsură ca noi să nu fim implicați și lasă să treacă majoritatea navelor. E o singură țară de care nu sunt prea mulțumiți, iar noi vom rezolva această situație”, a declarat Trump.

Afirmațiile vin în contextul tensiunilor din zona Mării Roșii și a strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre rutele maritime importante pentru transportul internațional.

Un oficial al guvernului yemenit recunoscut internațional și susținut de Arabia Saudită a declarat pentru AFP că rebelii houthi, sprijiniți de Iran, controlează în prezent întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie și inclusiv ultimele insule strategice din zona Bab el-Mandeb.

La rândul lor, rebelii houthi au transmis vineri că navigația prin strâmtoare este „sigură” pentru toate navele, cu excepția celor care au legătură cu Arabia Saudită.