Alexandru Nazare, după decizia S&P: „Cumpăna nu a trecut complet”. Ce spune ministrul despre viitorul economiei

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală, după ce agenția S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al țării în categoria recomandată investițiilor. România are în continuare calificativul BBB-, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria „investment grade”.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Nazare a afirmat că decizia S&P reprezintă rezultatul eforturilor de reducere a dezechilibrelor economice și de menținere a unei traiectorii de scădere a deficitului.

„România a trecut și actualul test de rating al agenției S&P. Ce urmează şi cum construim pe această fundație? La acest moment, România se menține în categoria recomandată investițiilor, potrivit evaluărilor celor 3 mari agenții de rating – Fitch, Moody’s și, acum, S&P”, a transmis ministrul, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Nazare a subliniat că evaluarea S&P confirmă, în opinia sa, că procesul de consolidare fiscală și absorbția fondurilor europene au continuat în 2026, în pofida contextului politic dificil, iar investițiile publice au susținut activitatea economică.

Ministrul atrage totuși atenția că riscurile pentru următorii ani rămân ridicate. El susține că România are nevoie de un plan coerent pe termen mediu, de continuarea reducerii dezechilibrelor și de reluarea creșterii economice.

„Seriozitatea și angajamentul ferm că România nu se abate de la traiectoria de redresare economică și financiară sunt esențiale acum. Cumpăna nu a trecut complet și nu trebuie să tratăm menținerea ratingului ca pe un motiv de relaxare. România are în continuare un record negativ în Europa în ceea ce priveşte deficitul bugetar”, a scris Alexandru Nazare.

Ce obiective ar trebui urmărite, în viziunea ministrului Finanțelor

Potrivit ministrului, printre obiectivele care ar trebui urmărite se numără reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice, respectarea angajamentelor europene și menținerea capacității statului de a finanța investițiile.

Nazare consideră că menținerea investițiilor într-un context de ajustare fiscală arată că cele două obiective pot fi urmărite simultan.

„Dar avem motive să privim înainte cu încredere. Faptul că am reușit să păstrăm un nivel ridicat al investițiilor în timp ce am gestionat riguros finanțele publice arată că ajustarea fiscală și dezvoltarea pot merge împreună. Dacă păstrăm această direcție, putem transforma stabilizarea de astăzi în relansare economică reală, pe baze sănătoase. Depinde doar de noi şi de ambițiile noastre”, a transmis ministrul.

România scapă, pentru moment, de „junk”. Se menține ratingul BBB-

România evită, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”. Agenția internațională S&P Global Ratings menține ratingul suveran al țării la BBB-, cu perspectivă negativă, potrivit informațiilor publicate vineri, 2 octombrie.

Este ultima treaptă din categoria „investment grade”, recomandată investițiilor. Menținerea ratingului nu înseamnă însă că riscul unei retrogradări a dispărut. Perspectiva negativă rămâne, iar S&P a avertizat anterior că prelungirea impasului politic sau eșecul reducerii deficitelor ar putea pune presiune suplimentară asupra calificativului.