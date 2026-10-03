 Cât de bine stai cu logica? Încearcă grila Sudoku de astăzi | adevarul.ro
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Cât de bine stai cu logica? Încearcă grila Sudoku de astăzi

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„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititori din ediția tipărită a ziarului. Secțiunea „Jocurile zilei” le propune celor care vor să-și pună mintea la încercare o serie de provocări accesibile direct de pe telefon, tabletă sau computer.

Sudoku de sâmbătă, 3 octombrie
Sudoku de sâmbătă, 3 octombrie Foto: Adevărul

De la Sudoku, integrame şi rebus clasic până la quiz-uri, noua secțiune oferă zilnic jocuri care testează atenția, cultura generală și spiritul de observație, astfel încât fiecare jucător să-și poată alege provocarea potrivită.

Accesaţi jocurile direct din browser aici.

„Jocurile zilei” pot fi o alegere potrivită pentru o scurtă pauză la serviciu, dar și pentru momentele în care vreți să vă relaxați acasă. Diversitatea jocurilor permite alternarea provocărilor, în funcție de timpul disponibil și de nivelul de dificultate dorit.

Un avantaj este faptul că nu este necesară descărcarea unei aplicații. Jocurile pot fi accesate direct din browser, atât de pe telefon, cât și de pe laptop sau computer, rapid și gratuit.

Sudoku pentru toate nivelurile

Printre provocările disponibile se numără și grilele de Sudoku, împărțite în trei niveluri de dificultate: ușor, mediu și dificil.

Pentru nivelul ușor, grila pornește de la 40 de indicii, în timp ce nivelul mediu oferă 32, iar cel dificil doar 28. Restul numerelor trebuie să le descoperiţi dumneavoastră, fiolosindu-vă logica şi atenţia.

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