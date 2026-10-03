 Israelienii blocați în Emirate după atacul Flydubai au fost repatriați. Primul zbor a aterizat la Tel Aviv | adevarul.ro
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Israelienii blocați în Emirate după atacul Flydubai au fost repatriați. Primul zbor a aterizat la Tel Aviv

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Primul zbor israelian din Emiratele Arabe Unite (EAU), după incidentul de la bordul avionului Flydubai, a ajuns în Tel Aviv în primele ore ale zilei de sâmbătă, 3 octombrie. 

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Foto: X@MarioNawfal

Potrivit Le Figaro, zborul a fost operat de compania aeriană israeliană low-cost Arkia și a aterizat în jurul orei 1:10, ora locală, potrivit site-ului aeroportului Ben Gurion.

A fost primul zbor israelian care a decolat din Emirate după ce Flydubai și-a suspendat cursele, iar El Al a anulat zborurile de repatriere programate pentru cetățenii israelieni.

Decizia a venit după ce miercuri, 30 septembrie, căpitanul avionului Flydubai, care se îndrepta spre Tel Aviv, a fost înjunghiat de copilot. La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac o ultimă încercare pentru a deschide ușa din interior. Au intrat și alți oameni și au avut, de asemenea, un rol [în controlarea situației].

Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moarăa povestit ocmandantul Smit Machchhar într-o videoconferință cu premierul indian Narendra Modi.

Potrivit unei martore, între trei și cinci bărbați au intrat în cabină, au imobilizat persoana implicată în incident și au început să acorde îngrijiri pilotului rănit. Itzhak Liber, unul dintre pasageri, a filmat un mesaj adresat familiei sale în timpul incidentului și l-a publicat ulterior pe Facebook.

„Am preluat controlul situației aici, în timpul zborului. Era un atacator cu un cuțit care l-a înjunghiat pe unul dintre piloți. Pur și simplu am sărit pe el și l-am imobilizat împreună cu pilotul”, a spus bărbatul.

Ulterior, doi piloți, îmbrăcați în civil, aflați în partea din spate a avionului au ajuns în zona cabinei și au ajutat la stabilizarea aeronavei.

Israelul a închis temporar spațiul aerian și a trimis avioane de luptă în apropierea aeronavei.

Momentan, Israelul investighează cum a putut un pilot din Oman, țară fără relații diplomatice cu statul evreu, să primească acordul de a zbura spre Tel Aviv. Oficialii israelieni spun despre atacul de la bordul aeronavei că ar fi putut deveni „11 septembrie al Israelului".

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