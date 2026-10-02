Horoscop sâmbătă, 3 octombrie. Zi plină de evenimente neașteptate pentru unele zodii

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 3 octombrie.

Horoscop sâmbătă, 3 octombrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Ajutați-i pe ceilalți și, în măsura posibilităților, nu refuzați nicio solicitare de sprijin de la prieteni.

Sănătate - Stabiliți ce vă deranjează și dacă nu cumva necesită o verificare mai amănunțită.

Bani - Aveți șansa să clarificați obiectivele financiare. Vin oportunități noi care indică direcția.

Taur

Iubire - Relațiile făcute acum vă ajută ulterior, măcar pentru a evolua profesional.

Sănătate - Adaptați-vă la un nivel mai redus de energie. Tratați mai superficial lucrurile pentru a evita reacții inadecvate.

Bani - Pentru a vă poziționa corect perioada următoare raportat la muncă, ascultați-vă visele!

Gemeni

Iubire - Nu luați acum decizii care să aibă consecințe asupra relațiilor care sunt importante.

Sănătate - Ieșiți și faceți activități distractive pentru a vă distrage și a vă ține mintea ocupată cu lucruri care vă fac plăcere.

Bani - Nu vă așteptați să vă fie recompensată munca. E multă invidie care pândește. Rămâneți concentrat pe rezultate și lăsați-i pe alții să vorbească.

Rac

Iubire - Apar îndoieli. Nu vă recunoașteți propria valoare și cei din jur încep să abandoneze unele proiecte comune.

Sănătate - Delogați-vă de la internet, mergeți afară. O plimbare, jogging, o carte citită vă ajută.

Bani - Achitați-vă corespunzător de responsabilitățile asumate. Nu stați la bârfe, evitați să fiți atras în discuții superficiale.

Leu

Iubire - Fiecare avem o latură mai întunecată dar se pare că nu puteți să vă abțineți de la mici răutăți.

Sănătate - Ați muncit prea din greu și simțiți nevoia de o pauză. Ascultați semnalul și acordați-vă timp de recuperare înainte să apară epuizarea.

Bani - Planificați următoarea excursie și faceți bugetul pentru ea.

Fecioară

Iubire - Cedați acceselor de gelozie și posesivitate față de partener. Conștientizați și încercați să controlați manifestările.

Sănătate - Faceți legăturile rapid și înțelegeți cauza fluctuațiilor de dispoziție. Problema e astfel aproape rezolvată.

Bani - Evitați să cheltuiți mai ales dacă sunt bani împrumutați. Fiți corect și nu amânați plata datoriilor.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.