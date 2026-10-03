Prețul carburanților sâmbătă, 3 octombrie. Motorina se apropie de pragul de 11 lei

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și sâmbătă, 3 octombrie, prețul motorinei apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în Reghin, județul Mureș, la 9,79 lei litrul. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este în Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul costă 10,75 lei.

În marile orașe, prețul benzinei variază între 9,93 și 9,99 lei pe litru. Cel mai mic preț este în Cluj-Napoca, unde benzina costă 9,93 lei pe litru, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul ajunge la 9,99 lei. În Timișoara, litrul de benzină costă 9,97 lei.

În cazul motorinei, prețurile sunt cuprinse între 10,88 și 10,91 lei pe litru. Cel mai mic preț este în Timișoara, de 10,88 lei pe litru, urmat de Cluj-Napoca, cu 10,89 lei. În București, Iași și Constanța, litrul de motorină costă 10,91 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,64 și 4,71 lei pe litru. Cel mai ieftin GPL se găsește în București, la 4,64 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este de 4,69 lei. În Timișoara și Iași, litrul de GPL costă 4,71 lei, iar în Constanța costă 4,69 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 23,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 8,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 43,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.