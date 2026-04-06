Trump amenință că va „șterge Iranul de pe hartă” și spune că iranienii ar fi dispuși să fie bombardați de SUA pentru libertate

Președintele Donald Trump susține, luni seară, o conferință de presă cu privire la evoluția situației din Orientul Mijlociu. Conferința vine la câteva zile după ce liderul american s-a adresat oficial națiunii de la Casa Albă, săptămâna trecută, când a afirmat că războiul se va încheia „în curând”.

UPDATE - Trump spune că Iranul este „participant activ” în negocierile pentru încheierea războiului

Donald Trump a susținut că Iranul este un „participant activ și dispus” în negocierile care ar putea duce la încheierea războiului.

„Nu pot vorbi despre un armistițiu, dar vă pot spune că avem un participant activ și dispus de cealaltă parte. Ei și-ar dori să poată ajunge la un acord. Nu pot spune mai mult de atât”, a spus președintele american.

Trump le-a mai declarat reporterilor că discuțiile cu intermediari pentru încheierea conflictului „merg bine”.

„În esență, au termen până mâine seară la ora 20:00, dar suntem în discuții cu ei. Cred că merge bine. Domnul Witkoff este aici și JD este implicat în negocieri. Domnul Witkoff stă chiar aici și cred că totul decurge bine, dar va trebui să vedem.”

Casa Albă a confirmat luni că un armistițiu de 45 de zile a fost propus de țări mediatoare în războiul cu Iranul, însă a susținut că președintele Donald Trump a respins propunerea. Ulterior, ministrul pakistanez de Externe a afirmat că negocierile privind o posibilă încetare a focului între SUA şi Iran sunt „în desfășurare”.

Trump a reluat criticile la adresa NATO

Trump a reluat criticile la adresa aliaților și a declarat că este foarte dezamăgit de țările NATO, după ce au refuzat solicitarea sa de a se alătura misiunii din Iran. El spune că a fost cel mai dezamăgit de Marea Britanie.

„Au două portavioane vechi și avariate”, spune el, adăugând că navele britanice „abia mai funcționează”.

Strâmtoarea Ormuz și petrolul iranian

Trump a adăugat și că redeschiderea Strâmtorii Ormuz trebuie să facă parte din orice propunere privind încheierea războiului.

„Trebuie să avem un acord care să fie acceptabil pentru mine, iar o parte din acel acord va fi că vrem trafic liber de petrol și de tot”, a spus el.

Întrebat despre declarațiile sale anterioare potrivit cărora și-ar dori să preia petrolul Iranului, în timp ce americanii vor ca trupele să se întoarcă acasă, Trump a repetat ideea.

„Dacă ar fi după mine, da, pentru că în primul rând sunt om de afaceri”, a spus el.

El a făcut referire și la „vremurile istorice”, când prada de război revenea „câștigătorului”.

SUA au un plan privind distrugerea infrastructurii

Trump a spus că SUA au un plan prin care fiecare pod și centrală electrică din Iran ar putea fi distruse până la miezul nopții de mâine.

„Mă refer la o distrugere completă până la ora 12. Și s-ar putea întâmpla pe parcursul a patru ore, dacă am vrea. Nu vrem ca asta să se întâmple”, a spus Trump.

UPDATE - Trump: Iranienii își doresc ca atacurile să continue pentru că „vor libertate”

Trump și-a continuat conferința de presă răspunzând întrebărilor puse de presă. Un reporter l-a întrebat pe președintele american dacă amenințarea de a lovi infrastructura Iranului și de a-i întrerupe alimentarea cu energie ar însemna pedepsirea populației pentru acțiunile regimului.

„Ei ar fi dispuși să sufere din acest punct de vedere pentru libertatea lor”, a spus Trump.

Președintele a afirmat că iranienii își doresc ca atacurile SUA să continue și că aceștia „vor libertate”.

„Ei au trăit într-o lume despre care tu nu știi nimic”, a adăugat el. „Este o lume violentă, îngrozitoare, în care, dacă protestezi, ești împușcat.”

El a recunoscut că nu toți consilierii săi militari au susținut o operațiune de salvare a echipajului unui avion de luptă F-15E prăbușit în Iran.

„Nu toată lumea a fost de acord”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă de luni, adăugând că au existat anumite „persoane din armată, foarte profesioniste, care ar fi preferat să nu se facă acest lucru”.

El a afirmat că potențialul cost uman al operațiunii a stat la baza reținerilor unor consilieri militari.

„Au existat oameni din armată care au spus că nu este bine”, a spus el, adăugând ulterior: „Sute de oameni ar fi putut fi uciși.”

Trump a precizat că secretarul Apărării Pete Hegseth și președintele Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, au susținut misiunea.

În final, Trump a spus că a înțeles pericolele operațiunii: „Mi s-a spus că este o misiune foarte periculoasă. Am înțeles. Nu au spus că este o misiune prostească. Au spus: «Știți, vom sacrifica sute de oameni ca să facem asta»”.

UPDATE - Trump amenință jurnaliștii care au scris despre pilotul american dispărut

Trump a acuzat că cineva a scurs informații despre salvarea primului membru al forțelor armate înainte ca al doilea să fie adus în siguranță, adăugând: „Îl căutăm pe cel care a divulgat aceste informații.”

El a spus că Iranul nu știa că un al doilea militar era dat dispărut până când informația a fost scursă.

„Dintr-odată, au aflat că mai este cineva acolo”, a afirmat el despre iranieni. „Au văzut toate acele avioane care intrau. Operațiunea a devenit mult mai dificilă deoarece cineva a scurs informația că am recuperat o persoană, dar că mai este încă una pe care încercăm s-o salvăm.”

„De fapt, Iranul a emis un anunț major — l-ați văzut cu toții — oferind o recompensă foarte mare pentru oricine capturează pilotul”, a continuat Trump. „Pe lângă o armată ostilă, foarte talentată și foarte periculoasă, am avut milioane de oameni care încercau să obțină recompensa. Așa că, atunci când adaugi toate acestea, trebuie să găsim persoana care a divulgat informația, pentru că este o persoană bolnavă.”

„Credem că vom reuși să aflăm cine este”, a spus Trump despre identitatea celui care a scurs informațiile. „Vom merge la compania media care a publicat informația și le vom spune: ‘Securitate națională, dezvăluiți sursa sau mergeți la închisoare.’”

Trump nu a precizat la ce companie media se referea. Orice încercare de a încarcera jurnaliști pentru refuzul de a-și dezvălui sursele ar întâmpina aproape sigur opoziție juridică imediată, notează NBC.

Detalii privind recuperarea celui de-al doilea pilot american

Președintele american a oferit, totodată, detalii complexe despre operațiunea de salvare desfășurată în weekend pentru recuperarea celui de-al doilea aviator aflat în Iran.

„Aceasta este o salvare cu adevărat istorică”, a spus el.

Trump a explicat că aviatorul, un colonel, a aterizat în Iran la o „distanță semnificativă” de pilotul care fusese recuperat vineri.

„În ciuda pericolului, ofițerul și-a urmat pregătirea și a urcat în terenul muntos dificil, începând să se deplaseze spre o altitudine mai mare, lucru pentru care erau antrenați, pentru a evita capturarea”, a spus Trump.

Operațiunea de salvare a implicat 155 de aeronave, inclusiv patru bombardiere, 64 de avioane de luptă, 48 de avioane-cisternă pentru realimentare și 13 aeronave de salvare.

UPDATE - Prețul petrolului crește brusc pe măsură ce Trump ține conferința de presă

Prețul țițeiului american a urcat de la 112 la aproximativ 114 dolari pe baril imediat după ce Donald Trump și-a început conferința de presă. Și prețul petrolului Brent a crescut, însă într-o măsură mai redusă.

Indicii bursieri Dow Jones, Nasdaq și S&P 500 au renunțat la câștigurile din timpul zilei și au trecut pe minus.

Știre inițială

În declarațiile sale inițiale de la conferința de presă de la Casa Albă, Trump a amenințat că ar putea „șterge de pe hartă întreaga țară”, referindu-se la Iran.

„Întreaga țară poate fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine noapte”, a spus Trump.

Declarația face referire la termenul limită impus Iranului privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, stabilit pentru marți, 7 aprilie, ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA).