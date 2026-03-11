Trump asigură că războiul cu Iranul va lua sfârșit „în curând”. „Oricând vreau eu să se termine, se va termina”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 11 martie, că războiul cu Iran se va încheia „în curând”. În același timp, oficiali americani și israelieni spun că loviturile împotriva Iranului ar putea continua cel puțin încă două săptămâni.

„Câte puțin din toate... Oricând vreau eu să se termine, se va termina”, a spus Trump într-o scurtă convorbire telefonică cu Axios, miercuri.

„Războiul merge foarte bine. Suntem mult mai avansați decât era planificat. Am provocat mai multe pagube decât credeam posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a adăugat el.

În timp ce președintele susține că obiectivele sale de război în Orientul Mijlociu sunt în mare parte îndeplinite, oficiali israelieni și americani spun că se pregătesc să continue loviturile împotriva Iranului pentru cel puțin încă două săptămâni.

Șapte militari americani au fost uciși după ce Trump a lansat lovituri asupra Iranului pe 28 februarie.

Războiul provoacă îngrijorări legate de costuri, după ce Pentagonul a folosit muniții de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile. În același timp, prețurile petrolului au crescut puternic, iar benzina a ajuns la 3,6 dolari pe galon.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că speră la o încheiere rapidă a războiului, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin. El le-a spus reporterilor că forțele americane sunt „mult înainte de program”, susținând că armata iraniană a fost practic distrusă.

Trump a mai spus că regimul iranian trebuie să plătească pentru agresiunile trecute împotriva Statelor Unite și a aliaților din Golf.

„Vizau restul Orientului Mijlociu. Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răsplata. Nu vor scăpa atât de ușor”, a declarat el.

Președintele a afirmat, de asemenea, că armata americană a distrus 16 ambarcațiuni iraniene folosite pentru plasarea de mine, care ar fi fost destinate perturbării transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Miercuri, un vas comercial thailandez a fost atacat în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Marina Regală Thailandeză.

Potrivit unui comunicat al marinei thailandeze, nava „a fost atacată în timpul traversării Strâmtorii Ormuz”, după ce plecase din portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite.

„Detaliile exacte și cauza atacului sunt în curs de investigare”, se precizează în comunicat.

Marina Omanului a salvat 20 de marinari. Cei 20 de membri ai echipajului navei comerciale thailandeze Mayuree Naree au fost aduși în siguranță la mal, în Khasab, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Thailandei. Autoritățile au precizat că „eforturile continuă pentru salvarea celor trei membri rămași ai echipajului”.