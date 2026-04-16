Trump susține că „Iranul a acceptat aproape tot” și anunță că ar putea merge la Islamabad dacă se ajunge la un acord de pace

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 16 aprilie, că ar putea efectua o vizită la Islamabad în cazul în care, în cadrul negocierilor, se va ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului, afirmând că Teheranul a acceptat „aproape orice”, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute pe peluza Casei Albe, înaintea unei deplasări interne în Nevada și Arizona. Trump a adoptat un ton optimist, afirmând că armistițiul aflat în vigoare - care expiră săptămâna viitoare - ar putea fi prelungit, deși, în opinia sa, acest lucru s-ar putea dovedi inutil dacă negocierile avansează rapid, potrivit aceleiași surse, citate de Agerpres.

„Dacă un acord este semnat la Islamabad aș putea merge. Mă vor acolo", a spus Trump.

Trump a susținut, fără a prezenta dovezi, că Iranul ar fi acceptat să predea stocurile de uraniu îmbogățit, despre care se crede că au fost afectate în urma loviturilor aeriene americano-israeliene din anul precedent.

El a folosit expresia „pulbere nucleară” pentru a descrie materialul, termen pe care îl utilizează frecvent pentru a desemna uraniul îmbogățit: „Au acceptat să ne predea pulberea nucleară".

„Există șanse foarte mari să ajungem la un acord”, a adăugat liderul american.